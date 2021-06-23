Undetectable 2.32.0：高级同步器，Chromium 134

抗检测浏览器继续在行业中树立标准。版本2.32.0不仅带来一系列重要的修正和更新，还显著改进了同步器的功能，使其成为市场上最方便和功能最齐全的产品之一。

升级同步工具：下一代工具

同步器 Undetectable 已成为市场上最方便和功能强大的反检测浏览器之一。其功能将这一功能提升到一个全新水平，并将与多个窗口的工作转变为一种纯粹的乐趣！

在个人资料管理方面拥有更广泛的可能性

现在同步器支持在配置文件中自动插入数字或不同文本字符串。

只需将所需的行填入专用字段，在热键激活时，每行将按顺序或随机插入到单独的配置文件中，这将有助于快速且无误地录入注册加密钱包时的唯一登录名或密码，消除手动输入的需要。

热键和直觉提示

在最新的更新中，添加了快捷键，可以通过方便的组合键立即使用同步器的所有功能：

使用 ALT+N 组合键可以在事先在同步器窗口中指定的范围内随机插入数值到文本字段中。

组合键可以在事先在同步器窗口中指定的范围内随机插入数值到文本字段中。 使用 ALT+(文本组编号) 组合键可以从所选文本组中插入文本。您还可以在每个文本组中设置文本插入的参数（顺序、随机或全部文本）。

组合键可以从所选文本组中插入文本。您还可以在每个文本组中设置文本插入的参数（顺序、随机或全部文本）。 使用ALT+W 组合键可以将同步器主窗口显示在屏幕上（这有助于快速找到它，如果它在桌面的多个窗口中迷失了）。

额外的界面提示使所有功能易于掌握，使工作流程大大加快，让人们更容易理解。

Chromium 内核最新版本 134

每月更新都是战略上的必要性，以确保浏览器始终保持现代化、可靠和快速，成为处理多账户的工具。

新内核包括以下内容：

与现代Web标准兼容性： 新功能和改进的Web技术支持使所有个人资料和扩展能够正确有效地运行。这确保了顺畅访问最新网站和服务，对于管理大量账户的专业人士尤为重要。

新功能和改进的Web技术支持使所有个人资料和扩展能够正确有效地运行。这确保了顺畅访问最新网站和服务，对于管理大量账户的专业人士尤为重要。 最新的安全补丁： 新内核版本包括漏洞修复，有助于保护账户数据免受潜在威胁。

新内核版本包括漏洞修复，有助于保护账户数据免受潜在威胁。 稳定性： 新内核架构的改进降低了死机和错误的可能性，尤其是在高强度多账户环境下。

什么被改进

我们正在扩展合作代理服务列表：现在在undetectable中已经集成了 SX.ORG 服务。直接从程序生成代理，无需访问合作伙伴网站，节省您的时间。

要使用合作伙伴代理，请转到代理管理器，单击带有钱包图标的图标，然后您将进入合作伙伴代理设置。

在输入API密钥时，系统还会自动向代理服务发送请求，并在生成代理时，会根据国家和日期分配名称，从而简化它们的识别和管理。

修正了什么

除了一些新功能外，版本2.32.0 还包含了一系列重要的修复：

在关闭程序时正确终止 macOS 会话；

修复代理验证错误导致配置文件挂起的问题；

修复书签面板中的错误；

修复 macOS 上某些检查器工作中的崩溃。

结论

版本2.32.0的浏览器反检测功能Undetectable展示了核心Chromium的定期更新以及同步器的创新改进如何将多账户操作推向新的境界。现代网络标准、提升的性能和最新的安全补丁保证了在高强度使用多个配置文件时的稳定性和安全性。同步器的增强功能，包括自动插入数字值和文本串，以及与新代理合作伙伴的集成，将Undetectable变成了追求高效自动化和最大安全性的专业人士必不可少的工具。