Undetectable 2.25.0: Новые функции, исправления ошибок и обновления

Каждый месяц мы делаем Undetectable лучше. В сентябрьском обновлении мы добавили несколько новых функций, исправили баги и улучшили работу браузера. В этой статье мы детально расскажем о всех нововведениях и о том, как они могут помочь вам в повседневной работе с нашим продуктом.

Новые функции

Функция запоминания выбранного языка

Теперь, включив данную функцию, браузер автоматически сохраняет последний выбранный язык при создании профиля, и все последующие профили будут использовать его, без необходимости каждый раз менять настройки. Это особенно удобно для тех, кто регулярно переключается между разными языками. Например, выбрав польский язык сегодня, вы будете создавать профили на польском, а завтра — выбрав сербский, все профили будут создаваться на сербском. Больше никаких лишних шагов в настройках.

Опция массового создания профилей по количеству выбранных конфигов

Выбрав эту опцию, количество создаваемых профилей при массовом создании будет зависеть только от количества выбранных конфигураций. Профили не будут создаваться используя конфиги по кругу как это было раньше.

Поддержка Mango Proxy

Мы продолжаем расширять список партнёрских прокси-сервисов, и теперь в Undetectable добавлен Mango Proxy. Пользоваться прокси стало еще проще и удобнее напрямую из программы, генерируйте прокси минуя переходы на сайт партнера и экономьте время.

Исправления

Случайный выбор конфигурации при смене фильтра

Ранее, когда вы создавали новый профиль и изменяли фильтр конфигураций, по умолчанию всегда выбиралась верхняя конфигурация из списка. Теперь это поведение изменено: после смены фильтра будет автоматически выбрана случайная конфигурация, что делает процесс создания профилей более разнообразным и менее предсказуемым.

Улучшения

Обновление ядра Chromium до 129 версии

Для того чтобы ваш браузер оставался на пике производительности и безопасности, мы обновили ядро Chromium до версии 129. Это значит, что вы получите все последние улучшения, связанные с безопасностью, скоростью работы и поддержкой современных веб-технологий.

Заключение

В обновлении 2.25.0 произошли изменения, которые сделают работу с антидетект браузером ещё удобнее и продуктивнее. Мы всегда стараемся учитывать ваши пожелания и продолжаем развивать наш продукт. Если у вас есть предложения или вопросы по поводу обновления, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки или оставлять обратную связь в главном окне программы нажав на кнопку “feedback”.