Обновление Undetectable 2.44.0: Chromium 146, умный фокус окон и свобода в настройках профилей

Команда Undetectable подготовила для вас свежий релиз. В версии 2.44.0 мы традиционно обновили базу браузера, а также добавили точечные настройки для тех, кто ценит полный контроль над рабочим пространством. Ниже подробно разбираем, что изменилось и как это поможет в ваших ежедневных задачах.

Chromium 146

Для антидетект-браузера свежий движок является критически важным элементом, напрямую влияющим на доверие со стороны целевых площадок. Антифрод-системы мгновенно реагируют на устаревшие версии, помечая их как подозрительные или требующие дополнительной проверки.

Обновляя ядро,вы можете быть уверены, что ваши профили выглядят естественно, сливаясь с миллионами обычных пользователей. Это избавляет от проблем с рендерингом на современных сайтах и обеспечивает корректную работу тяжелых скриптов. Кроме того, актуальный Chromium всегда содержит новейшие патчи безопасности, что делает вашу работу более защищенной от утечек данных.

Что нового

Опция «document.hasFocus() always true»

В главные настройки добавлена опция «document.hasFocus() always true». Эта функция заставляет площадки считать, что окно профиля всегда активно, даже если оно свернуто или полностью перекрыто другими окнами.

Многие платформы отслеживают вовлеченность именно по фокусу страницы, ставя скрипты, таймеры или видео на паузу при сворачивании браузера. Теперь ваши сессии могут полноценно работать в фоне, не вызывая подозрений у трекеров и не прерывая процессы.

Фиксы

В этом релизе мы закрыли несколько уязвимостей, которые могли нарушать гладкость запущенных процессов.

Исправлена проблема с эмуляцией тачскрина , которая в редких случаях отваливалась при отключении сторонних библиотек автоматизации. Ваши мобильные профили теперь сохраняют консистентность и «человекоподобность» отпечатков до самого конца сессии, независимо от того, на каком этапе завершил работу скрипт.

Также мы починили изменение настроек геолокации через API , чтобы параметры профиля всегда строго соответствовали вашим координатам без сбоев.

Отдельное внимание уделили таймеру проверки Auto-параметров. Раньше IP-адрес проверялся слишком часто, что приводило к лишнему расходу трафика — мы оптимизировали частоту запросов, что особенно оценят пользователи лимитных мобильных прокси.

Что улучшили

Иногда стандартных пресетов железа бывает недостаточно для создания специфического отпечатка. Поэтому мы сняли жесткие ограничения на выбор процессора при создании профиля. Теперь вы не привязаны к выпадающему списку и можете вручную ввести абсолютно любое необходимое значение для CPU при создании профиля. Это дает больше свободы для уникализации фингерпринта и позволяет точнее имитировать конкретные, нестандартные устройства под ваши задачи.

Заключение

Обновление Undetectable 2.44.0 делает профили еще более защищенными и удобными в массовом управлении. Свежий Chromium 146 поддерживает высокий траст со стороны антифрод-систем, а новая опция фокуса окон избавляет от рутины при масштабировании. Мы устранили досадные баги в автоматизации и оптимизировали расход трафика, чтобы инструменты работали на вас, а не наоборот. Обновляйтесь до актуальной версии и тестируйте новые возможности в деле.