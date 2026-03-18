Как проверить отпечаток браузера: пошаговый аудит профиля

Отпечаток браузера (browser fingerprint) — это не одна строка User-Agent и не просто IP-адрес. Это связка сетевых, HTTP- и JavaScript-сигналов: IP / GEO / ASN, DNS, WebRTC, timezone, language / locale, screen resolution, Canvas fingerprint, WebGL fingerprint, AudioContext, fonts, Client Hints и automation indicators вроде navigator.webdriver . Сайт не смотрит на эти данные по отдельности: он сопоставляет их между собой и оценивает, выглядит ли профиль целостно и правдоподобно.

Поэтому проверка отпечатка браузера — это не «запустить один чекер и увидеть зелёную галочку». Нормальный аудит — это короткий workflow: сначала сеть, потом browser environment, затем consistency, и только после этого — исправления. BrowserLeaks силён в глубокой модульной диагностике, Pixelscan — в быстром all-in-one отчёте по consistency, AmIUnique — в uniqueness/history, а Cover Your Tracks показывает privacy- и tracking-слой и объясняет, почему одного теста почти всегда недостаточно.

Ниже — практический порядок проверки, который удобно прогонять до первого запуска профиля и до прогрева аккаунта. Главная цель такого аудита — не «100% анонимность», а устранение грубых несоответствий (mismatch / consistency issue), которые заметны сервисам и сайтам в первую очередь. EFF отдельно подчёркивает, что идеальной защиты не существует, а некоторые «улучшения приватности» сами могут сделать браузер более выделяющимся.

Короткий ответ в 5 тезисах

Сначала проверьте сеть: IP, GEO, ASN, DNS и WebRTC. Если здесь leak или mismatch, проверка Canvas/WebGL пока вторична. Потом проверьте consistency: User-Agent, Client Hints, ОС, timezone, language / locale и screen. Сегодня одного User-Agent уже мало, потому что браузеры сокращают UA и отдают часть деталей через Client Hints. Затем смотрите high-entropy сигналы: Canvas, WebGL, fonts и AudioContext. Смотрите не только на «уникальность», но и на то, не выглядит ли профиль сломанным или чрезмерно подменённым. Automation/headless red flags проверяйте отдельно: navigator.webdriver , CDP, Headless indicators и «обманутый» Navigator часто важнее, чем редкий Canvas hash. После любого изменения запускайте аудит заново: зелёный результат в одном сервисе не равен «идеальный профиль» в другом.

Что такое отпечаток браузера и почему одного теста недостаточно

Если нужна теоретическая база, отдельно посмотрите материал что такое цифровые отпечатки. Ниже — именно operational-подход: как читать сигналы и что чинить первым.

Отпечаток браузера vs cookie vs IP

Cookie — это данные, которые сайт сохраняет в браузере. Их можно удалить, ограничить или заблокировать. Fingerprint — это набор характеристик браузера и устройства, который сайт собирает из headers, JavaScript и Web APIs. EFF прямо разделяет cookie tracking и browser fingerprinting как два разных механизма: cookies «отваливаются», когда пользователь их удаляет, а fingerprint опирается на более устойчивые признаки вроде настроек, языка, шрифтов, экрана и железа.

IP тоже нельзя смешивать с fingerprint. IP — это сетевой адрес, а не полная цифровая идентичность профиля. Более того, геолокация по IP приблизительна: MaxMind рекомендует смотреть на accuracy radius, а не воспринимать city-level GEO как точную точку на карте. И отдельно от этого существует Geolocation API браузера: он работает через navigator.geolocation , требует permission пользователя и может использовать более точные сигналы устройства, включая GPS или Wi‑Fi.

Почему важна не только уникальность, но и consistency

Для практического аудита важнее не только то, насколько профиль уникален, но и то, насколько он согласован. Pixelscan прямо описывает свою проверку как анализ consistency и detectability: он смотрит на User-Agent integrity, OS consistency, hardware parameters, timezone/language alignment и automation indicators. Профиль может быть не самым редким, но всё равно проваливаться из-за внутренней противоречивости.

Ситуацию усложняет User-Agent reduction. MDN пишет, что поддерживающие браузеры убирают из UA точную версию платформы/OS, модель устройства и minor browser version, а более детальные данные отдаются через Sec-CH-UA-* Client Hints. Поэтому сегодня проверять нужно не один User-Agent , а связку User-Agent + Client Hints + JavaScript-сигналы.

Какие сигналы сайты сопоставляют между собой

На практике сайты склеивают обычные HTTP headers ( User-Agent , Accept-Language ), JavaScript-сигналы ( navigator.language , navigator.languages , timezone через Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions() ), screen resolution, Canvas/WebGL rendering, AudioContext, fonts, WebRTC IP, геолокационные permission/data, а также automation indicators вроде navigator.webdriver . AmIUnique, BrowserLeaks, Cover Your Tracks и BrowserScan проверяют эти слои с разной глубиной, но набор сущностей у них во многом пересекается.

Быстрый аудит за 5 минут: в каком порядке проверять профиль

Ниже — базовый порядок, который даёт максимум пользы за минимум времени. Смысл в том, чтобы не тратить 20 минут на Canvas, если у вас уже на первом шаге течёт DNS.

Шаг 1. Проверяем IP, GEO, ASN, DNS и WebRTC

Стартуйте с IP-слоя. На странице BrowserLeaks IP вы сразу видите IP, country/state/city, ISP, organization, ASN/network, usage type, timezone, а ниже — блоки WebRTC, DNS, TCP/IP, TLS и HTTP/2. Это быстрый способ понять, какую историю о вас рассказывает именно сеть, а не браузерный UI.

Дальше смотрите DNS и WebRTC. BrowserLeaks объясняет, что DNS leak возникает, когда из-за неверной сетевой конфигурации или проблемного VPN/proxy DNS-запросы уходят напрямую к DNS серверам провайдера. Его WebRTC test, в свою очередь, показывает, не выдают ли STUN-запросы ваш local/public IP. Whoer тоже ставит это в центр проверки: сервис сравнивает IP country с DNS, time zone/locale и tunneling signs. Для этого этапа удобно использовать BrowserLeaks checker, Whoer checker и отдельный разбор по WebRTC leaks.

Не путайте IP GEO и browser geolocation. IP location приходит из GeoIP-базы и остаётся приблизительной, а Geolocation API — это отдельный механизм, который спрашивает permission и может использовать более точные сигналы устройства. Поэтому странный город по IP ещё не приговор, а вот несходство страны, ASN, часового пояса и DNS-маршрута — уже повод для исправлений.

Шаг 2. Проверяем User-Agent, ОС, timezone, language, screen

Следующий слой — browser environment check: User-Agent , OS/platform, timezone, language / locale и screen resolution. Здесь важно помнить про UA reduction: MDN отдельно показывает, что современные UA strings могут выглядеть обобщённо, а часть деталей переезжает в Sec-CH-UA-* hints. BrowserLeaks Client Hints test как раз помогает увидеть, что отдается через HTTP и JavaScript API.

Сверяйте между собой User-Agent , navigator.platform , Client Hints, Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone , navigator.language / navigator.languages и Accept-Language . MDN указывает, что navigator.languages и Accept-Language обычно отражают один и тот же набор локалей, а resolvedOptions() возвращает текущий time zone пользователя. Если UA говорит «Windows», а platform и high-entropy hints тянут в сторону macOS, либо язык и timezone явно не вяжутся с IP-регионом, это уже реальное несоответствие, а не «косметика».

Отдельно смотрите на свежесть браузерного ядра. Multilogin прямо отмечает, что outdated browser core makes profile stand out, а mismatch между browser version и emulated OS может вызвать warnings. Поэтому после любого engine update или ручной правки UA этот шаг лучше повторять.

Шаг 3. Проверяем Canvas, WebGL, fonts, AudioContext

Теперь переходите к high-entropy сигналам: Canvas fingerprint, WebGL fingerprint, fonts и AudioContext. BrowserLeaks показывает, как Canvas формируется из различий рендеринга и как WebGL раскрывает данные о GPU/renderer. AmIUnique собирает Canvas, WebGL, audio info, fonts, screen и другие признаки именно для оценки идентифицируемости браузера.

Но здесь важна не только «редкость». EFF предупреждает: если менять один элемент отпечатка изолированно, можно сделать браузер не менее, а более заметным, потому что метрики тесно связаны. Multilogin даёт похожую рекомендацию: глубоко менять fingerprint settings стоит только если вы понимаете, что делаете. Для контекста по этому слою полезен отдельный материал про Canvas fingerprinting.

Шаг 4. Смотрим automation/headless red flags

Если профиль используется с automation или просто выглядит автоматизированным, запускайте отдельный bot-detection layer. MDN описывает navigator.webdriver как стандартный признак того, что document управляется WebDriver; в Chrome он становится true , если используется --enable-automation или --headless . BrowserScan дополнительно проверяет WebDriver, CDP, Headless Chrome и deceptive Navigator, а Pixelscan выносит automation indicators в отдельный блок.

Практически это значит одно: network problems чините первыми, automation flags — вторыми, а красивые показатели uniqueness уже потом. На большинстве реальных проверок сайт скорее споткнётся о webdriver , DNS leak или UA/OS mismatch, чем о том, что ваш Canvas hash просто «не как у всех». Это практический вывод из того, как сервисы ранжируют и подсвечивают проблемы.

Шаг 5. Повторяем тест после изменений

После каждой правки прогоняйте аудит заново в том же порядке: network → fingerprint → consistency → fixes. Это не формальность. MDN отмечает, что Client Hints могут запрашиваться через Accept-CH и затем сохраняться на текущую browsing session для конкретного origin. Плюс Cover Your Tracks и AmIUnique используют research cookies, чтобы связывать повторные визиты и изучать, как меняется fingerprint во времени. Поэтому повторный тест лучше делать после перезапуска профиля и, если нужно, в clean environment.

Какие сервисы использовать для проверки отпечатка браузера

Один сервис не равен полной проверке. Нормальный аудит обычно комбинирует минимум два типа инструментов: один network-oriented, другой consistency-oriented. BrowserLeaks даёт низкоуровневые модули, Pixelscan — единый отчёт по consistency, AmIUnique — uniqueness/history, Cover Your Tracks — взгляд tracker/privacy, а iphey, Whoer и BrowserScan хорошо работают как дополнительные быcтрые слои.

Таблица 1. Сравнение сервисов

Сервис Что проверяет лучше всего Где слабее Когда запускать Кому подходит BrowserLeaks Глубокая модульная диагностика: IP, DNS, WebRTC, Canvas, WebGL, Client Hints, TLS/HTTP2/TCP/IP Даёт много низкоуровневых данных, но мало приоритизации Когда нужно локализовать источник mismatch Тем, кто чинит профиль по слоям Pixelscan Быстрый all-in-one audit по consistency, detectability и automation indicators Меньше глубины по отдельным транспортным/сетевым модулям Как быстрый first pass или second opinion после BrowserLeaks Тем, кому нужен понятный итоговый отчёт AmIUnique Оценка уникальности fingerprint и его истории во времени Не лучший инструмент для IP/DNS/WebRTC troubleshooting После сетевого аудита, когда важно понять «насколько я выделяюсь» Тем, кто хочет оценить identifiability, а не только leaks Cover Your Tracks (бывший Panopticlick) Privacy/tracker view, education, summary + detailed metrics Слабее как operational guide для proxy/profile debugging Когда нужно понять, как браузер видят трекеры и почему cookies ≠ fingerprint Тем, кому нужен educational слой iphey Быстрый heuristic score по browser/location/IP/hardware/software Меньше прозрачности по низкоуровневым причинам Для экспресс-проверки «trustworthy / suspicious / unreliable» Тем, кому нужен быстрый sanity check Whoer IP, DNS, timezone/locale comparison, privacy/leaks score Меньше глубины по Canvas/WebGL и Client Hints На первом сетевом шаге Тем, кто сначала хочет понять, чиста ли сеть BrowserScan Bot-detection: WebDriver, CDP, Headless, Navigator deception Менее полезен как главный network checker Когда есть automation/headless risk Тем, кто тестирует автоматизированный стек

BrowserLeaks — для глубокой модульной диагностики

BrowserLeaks — лучший первый выбор, когда вам нужно понять, в каком именно слое ломается профиль: network, JavaScript, rendering или transport. Он показывает IP/GEO/ASN/usage type, DNS, WebRTC, Canvas, WebGL, fonts, Client Hints и даже TLS/HTTP2/TCP/IP fingerprints. Если нужен такой же сценарий в экосистеме Undetectable, начните с BrowserLeaks checker.

Pixelscan — для быстрого all-in-one аудита

Pixelscan удобен как быстрый first pass или как второй взгляд после BrowserLeaks. В собственном manifest сервис пишет, что анализирует user-agent integrity, operating system consistency, Canvas/WebGL and rendering signals, hardware parameters, timezone/language alignment, proxy/DNS behavior и automation indicators; mismatches вроде «Windows UA, но macOS-сигналы» он подсвечивает сразу. Для этого сценария используйте Pixelscan checker.

AmIUnique — для оценки уникальности и истории fingerprint

AmIUnique нужен тогда, когда вопрос звучит как «насколько я идентифицируем?» а не как «почему у меня течёт DNS?». Проект изучает разнообразие browser fingerprints, собирает широкий набор headers и JS-сигналов и связывает повторные визиты через research cookie, чтобы показывать историю изменений fingerprint во времени. Для быстрого запуска под рукой держите AmIUnique checker.

Cover Your Tracks (бывший Panopticlick) — для privacy/fingerprint education

Cover Your Tracks — это нынешнее название исторического сервиса Panopticlick: EFF переименовала его в 2020 году и сместила фокус с простой демонстрации «fingerprinting существует» к более понятному объяснению tracking/privacy trade-offs. Сервис показывает, как trackers видят браузер, а в detailed view раскрывает такие метрики, как System Fonts, Language и AudioContext. Для запуска внутри Undetectable используйте Panopticlick / Cover Your Tracks checker.

Дополнительно: iphey, Whoer, BrowserScan

Из дополнительных инструментов держите под рукой iphey checker, если нужен быстрый heuristic score «trustworthy / suspicious / unreliable» по browser, location, IP, hardware и software, и Whoer checker, если нужен instant IP/DNS/privacy-check с сопоставлением time zone и locale. BrowserScan полезен как отдельный bot-detection слой: он анализирует WebDriver, CDP, Headless Chrome и deceptive Navigator properties.

Как читать результаты: какие красные флаги реально критичны

Ниже — практическая иерархия проблем. Это редакторская рабочая схема, выведенная из того, что реально подсвечивают BrowserLeaks, Pixelscan, AmIUnique, Cover Your Tracks, Whoer и рекомендации Multilogin: сначала чинить то, что ломает consistency и network trust, а не то, что просто повышает uniqueness score.

Таблица 2. Диагностика проблем

Что увидели Что это может значить Где перепроверить Какой фикс первый IP/GEO/timezone/ASN mismatch Прокси рассказывает одну историю, браузер — другую; либо выбран не тот тип/регион сети BrowserLeaks IP, Pixelscan, Whoer Менять proxy/region/ASN, а не косметически править Canvas или geolocation DNS сервера провайдера или реальный WebRTC IP DNS/WebRTC leak в обход proxy/VPN BrowserLeaks DNS + WebRTC, Whoer Сначала чинить DNS path и WebRTC mode, потом ретест User-Agent не вяжется с ОС или core устарел Ручная правка UA, stale browser core, конфликт UA/OS/version Pixelscan, BrowserLeaks Client Hints, BrowserLeaks headers Обновить ядро, вернуть когерентную пару UA/OS/version Timezone/language mismatch IP-регион, JS-timezone и locale говорят разное BrowserLeaks IP, MDN locale/timezone, Pixelscan Либо выровнять language/timezone, либо сменить proxy Canvas/WebGL disabled/noisy/broken Переусердствовали с подменой или ломается rendering stack BrowserLeaks Canvas/WebGL, AmIUnique, Cover Your Tracks Вернуться к стабильным defaults и не рандомизировать один сигнал изолированно webdriver/headless/CDP flags Видны следы automation/headless BrowserScan, Pixelscan bot checker, MDN webdriver Исправить automation config до тонкой настройки fingerprint

IP/GEO mismatch

IP mismatch — это не только «не тот город». На BrowserLeaks IP page важны country, ISP, ASN/network и usage type; Whoer дополнительно сравнивает IP country с DNS, time zone/locale и tunneling signs. На практике точный city-level GEO обычно менее значим, чем связка страна + ASN + timezone + тип сети.

Первый фикс почти всегда network-side: меняйте proxy или proxy type, а не маскируйте последствия в браузере. Если задача чувствительна к типу IP и ASN-репутации, отдельно сравните сценарии в материале про mobile vs residential proxies. И не начинайте с ручной geolocation-подмены: Multilogin прямо предупреждает, что custom geolocation может создать geolocation/IP mismatch.

DNS/WebRTC leaks

DNS/WebRTC leaks — это критичный красный флаг, потому что они могут раскрывать реальную маршрутизацию, даже если внешний IP выглядит «правильно». BrowserLeaks пишет, что при ошибочной конфигурации DNS-запросы могут уходить напрямую к ISP DNS, а его WebRTC test показывает local/public IP exposure через STUN. Whoer тоже рассматривает DNS, WebRTC и IP leaks как базовые проблемы приватности/маскировки.

Порядок исправлений здесь всегда один: DNS path → WebRTC mode → ретест. Если WebRTC или DNS всё ещё не проходят, не переходите к рабочим сессиям и тем более к прогреву. Сначала доведите до нормы connection layer; подробности — в разборе как защититься от WebRTC leaks.

Несоответствие User-Agent и ОС

UA/OS mismatch — один из самых частых operational-проблем. Pixelscan прямо приводит пример, когда Windows user-agent конфликтует с macOS signals. Multilogin отдельно пишет, что устаревшее ядро выделяет профиль, а mismatch между browser version и emulated OS может вызвать warnings. С учётом UA reduction сравнивать нужно не только строку UA, но и Client Hints.

Timezone/language mismatch

Timezone и language — небольшие сигналы, которые становятся громкими только тогда, когда противоречат остальному профилю. MDN указывает, что resolvedOptions() возвращает текущий time zone, а navigator.languages и Accept-Language обычно отражают один и тот же набор локалей. Multilogin отмечает, что сайты часто сравнивают IP-derived timezone с JavaScript-derived regional settings.

Первый фикс зависит от источника правды. Если proxy выбран правильно, а браузерный locale/timezone нет — выравнивайте браузер. Если locale осознанный и стабильный, а IP-регион странный — меняйте proxy. Для best results languages обычно должны соответствовать proxy/task locale, а не висеть случайным набором.

Canvas/WebGL anomalies

Canvas/WebGL anomalies нельзя игнорировать, но они редко бывают самой первой причиной проблем. BrowserLeaks показывает, что Canvas и WebGL fingerprints строятся на различиях рендеринга, а MDN отмечает, что WEBGL_debug_renderer_info может раскрывать vendor/renderer графического стека. Одновременно EFF предупреждает: изменение одного fingerprint-сигнала изолированно может сделать браузер более заметным.

Поэтому намного опаснее не «редкий hash», а полностью выключенный, сломанный или перешумлённый rendering. Multilogin прямо пишет, что многие популярные сайты плохо реагируют на totally unique or altered graphics fingerprints, тогда как реальные Canvas/AudioContext outputs часто просто смешиваются с большим числом похожих устройств.

Слишком «рандомный» профиль и automation flags

Automation indicators проще трактовать: если виден navigator.webdriver , либо BrowserScan/Pixelscan ловят CDP/headless/deceptive Navigator traces, это реальный red flag, а не косметика. MDN прямо связывает navigator.webdriver с automation/headless launch flags.

А вот TCP/IP fingerprint не стоит переоценивать на первом проходе. Multilogin отмечает, что proxy repackages network data, из-за чего passive OS fingerprint может не совпадать с реальной ОС, и большинство сайтов игнорирует эту деталь, потому что такие расхождения нередки. Проверяйте её как second-pass nuance, а не как первый повод пересоздавать профиль.

Иллюстрация на светло-фиолетовом фоне с радарными кругами: в центре показан экран с техническими данными браузера на главной странице Browser Leaks, а вокруг красными подписями отмечены антидетект-признаки и следы автоматизации — CDP, navigator.webdriver, deceptive Navigator traces и headless.

Почему разные сервисы показывают разные результаты

Разная глубина проверки

Первое объяснение — разная глубина. BrowserLeaks — это набор отдельных модулей, Pixelscan пытается упаковать несколько слоёв в один actionable report, AmIUnique концентрируется на identifiability и history, Cover Your Tracks — на tracker/privacy view, а BrowserScan добавляет вес bot-detection сигналам. Если инструменты задают разные вопросы, ответы тоже будут разными.

Разные методики и эвристики

Второе — разная методика. MDN делит Client Hints на low-entropy и high-entropy; часть hints требует opt-in через Accept-CH . AmIUnique сравнивает fingerprint с исследовательским датасетом, Cover Your Tracks оценивает защиту от tracking/fingerprinting, Pixelscan ставит акцент на внутреннюю consistency. Поэтому два сервиса могут смотреть на один и тот же профиль, но анализировать разные срезы риска.

Почему «зелёный» в одном сервисе не равен «идеальный профиль»

Зелёный результат в одном checker’е не означает, что профиль идеален везде. Профиль может выглядеть нормально в uniqueness-oriented сервисе и одновременно течь по DNS/WebRTC; может получать хороший privacy feedback, но выглядеть слабо для automation-стека; может казаться чистым в all-in-one scan, но иметь низкоприоритетную транспортную oddity. Поэтому рабочий минимум — один network-oriented checker плюс один consistency-oriented checker.

Что исправлять в первую очередь, если профиль не проходит аудит

Если профиль не проходит audit, не пытайтесь чинить всё сразу. Быстрее идти сверху вниз: connection layer → consistency layer → high-entropy layer → rebuild. Такой порядок совпадает и с тем, как structured checkers показывают проблемы, и с практическими рекомендациями по mismatch’ам.

Прокси и sticky sessions

Начинайте с proxy quality и стабильности сессии. Если proxy IP меняется посреди рабочей сессии, timezone/geolocation/WebRTC alignment может «уплывать», и вы будете гоняться за симптомами вместо причины. Multilogin описывает сценарии, когда системе приходится подстраивать WebRTC и geolocation после mid-session proxy IP change; BrowserLeaks и Whoer тоже показывают, что IP/DNS leak-поведение — это фундамент, а не деталь. Поэтому на first run и в начале прогрева аккаунта лучше держать одну стабильную сетевую историю на сессию и ретестить профиль после каждой смены прокси. Если упираетесь именно в тип сети и ASN, сравните варианты в материале про mobile vs residential proxies.

Изоляция профиля

Аудитируйте профиль в изоляции: без лишних расширений, без старых экспериментов и с предсказуемыми permissions. EFF отдельно пишет, что privacy add-ons и необычные защитные меры сами могут стать частью fingerprint. Multilogin, в свою очередь, напоминает про same-origin policy: сайты не видят cookies чужих доменов. Практический вывод простой — отдельный профиль, минимум лишнего, повторяемая конфигурация.

Версия браузерного ядра и заголовки

Если network layer чист, переходите к browser core и headers. Устаревшее ядро, остатки ручной подмены UA, конфликт browser version и emulated OS вызывают warnings чаще, чем экзотические Canvas-проблемы. Рекомендация тут прямая: держать актуальное ядро и следить, чтобы User-Agent соответствовал реальной версии браузера и заявленной ОС.

Не переусердствовать с рандомизацией

Не переусердствуйте с randomization. EFF прямо не рекомендует менять один fingerprint-элемент в отрыве от остальных, потому что метрики взаимосвязаны. Multilogin тоже предупреждает, что глубокие fingerprint-настройки лучше не трогать без понимания последствий. На практике стабильные и когерентные defaults почти всегда лучше агрессивной ручной «маскировки».

Когда нужно пересоздать профиль с нуля

Пересоздавайте профиль, когда структурные противоречия возвращаются после базовых правок: proxy уже чист, а UA/OS всё равно спорят; timezone/language приходится латать вручную; permissions и extensions продолжают загрязнять результат; automation flags всплывают после relaunch. Это практический вывод, но он логично следует из той же идеи, на которую указывают EFF и vendor docs: fingerprint-метрики связаны между собой, и когда «история профиля» перестаёт быть цельной, rebuild часто быстрее бесконечного patching.

Чек-лист перед запуском профиля в работу

Ниже — краткий список, который удобно сохранить перед first run или перед прогревом аккаунта.

Чек-лист перед запуском профиля IP country, ASN и usage type подходят под задачу; city-level GEO не воспринимается как точная география.

DNS servers не выдают маршрут через ISP, а WebRTC не показывает реальный local/public IP.

User-Agent , Client Hints и OS/platform рассказывают одну и ту же историю.

, Client Hints и OS/platform рассказывают одну и ту же историю. Accept-Language , navigator.language(s) и timezone соответствуют proxy/task locale.

, и timezone соответствуют proxy/task locale. Screen resolution выглядит реалистично для устройства и команды.

Canvas/WebGL/AudioContext не сломаны, не отключены без причины и не выглядят чрезмерно «зашумлёнными».

navigator.webdriver , CDP и headless flags отсутствуют, если automation не является частью сценария.

, CDP и headless flags отсутствуют, если automation не является частью сценария. Browser core актуален, а mismatch между version и OS устранён.

Поведение Geolocation API осознанно: prompt/allow/block не противоречит IP-story.

После каждого изменения вы повторно прогоняете хотя бы один network checker и один consistency checker.

Когда хватает обычного браузера, а когда нужен антидетект

Обычного браузера часто хватает, когда задача простая: посмотреть свой IP/DNS/WebRTC, понять, что сайты видят в headers, быстро сравнить пару browser signals или просто разобраться, как работает fingerprinting. Для таких one-off проверок уже достаточно BrowserLeaks, Cover Your Tracks, AmIUnique, iphey и Whoer.

Антидетект имеет смысл, когда нужен уже не разовый тест, а повторяемый рабочий контур: несколько изолированных профилей со своими cookies, language, timezone, proxy и launch parameters, плюс API/automation для создания, запуска, обновления и закрытия профилей. В документации Undetectable API прямо описаны методы lifecycle и параметры вроде proxy, language, cookies и timezone; в обновлениях продукта отдельно упоминаются proxy checks перед запуском профиля и headless/background operation.

Практический маршрут такой: сначала проверьте setup в BrowserLeaks checker, Pixelscan checker, AmIUnique checker, Panopticlick / Cover Your Tracks checker, а при необходимости добейте iphey и Whoer. И даже в этом случае аудит остаётся обязательным: ни один продукт сам по себе не даёт гарантии отсутствия mismatch'ей.

FAQ

1. Что такое browser fingerprint?

Browser fingerprint — это набор характеристик браузера и устройства, который сайт собирает из HTTP headers, JavaScript и Web APIs, чтобы отличать один браузер от другого. Сюда входят UA, язык, timezone, screen, fonts, Canvas/WebGL, audio и другие сигналы. Это не то же самое, что cookie, и не то же самое, что IP.

2. Почему BrowserLeaks и Pixelscan могут показывать разный результат?

Потому что они решают разные задачи. BrowserLeaks — модульный низкоуровневый набор тестов, Pixelscan — all-in-one consistency report с акцентом на detectability, internal mismatch’и и automation indicators. Они не обязаны одинаково оценивать один и тот же профиль, потому что смотрят на разные слои и используют разные эвристики.

3. Меняет ли очистка cookie отпечаток браузера?

Обычно нет. Cookies и fingerprint — разные механизмы. Удаление cookie убирает сохранённые идентификаторы сайта, но не меняет ваши language, timezone, screen, fonts, GPU или WebRTC behavior. При этом некоторые сервисы вроде Cover Your Tracks и AmIUnique сами используют research cookies, чтобы связывать повторные тесты и изучать, как меняется fingerprint во времени.

4. Что важнее: прокси или fingerprint?

Начинать нужно с proxy и network layer. Если у вас DNS leak, WebRTC leak, странный ASN или IP/timezone mismatch, тонкая настройка Canvas/WebGL не спасёт профиль. Сначала — сеть, потом — consistency browser fingerprint.

5. Как часто надо перепроверять профиль?

Минимум — перед первым запуском, после смены proxy, после обновления browser core, после ручной правки UA/language/timezone/geolocation и после изменений в automation/headless конфигурации. Плюс имеет смысл возвращаться к аудиту периодически, потому что сервисы и метрики развиваются, а часть сигналов зависит от текущей сессии и конкретного origin.

6. Что делать, если WebRTC или DNS leak не проходят?

Остановиться и чинить connection layer: DNS route, WebRTC mode, proxy quality и session stability. Только после этого повторять тесты. BrowserLeaks и Whoer прямо ставят DNS/WebRTC leaks в базовый список проблем, а Multilogin отдельно показывает, как важно синхронизировать WebRTC и IP-story.

7. Почему профиль проходит один тест, но падает в другом?

Потому что разные checkers проверяют разную глубину и по-разному расставляют приоритеты. Один может смотреть на uniqueness/history, другой — на privacy protection, третий — на internal consistency, четвёртый — на automation traces. Это нормальная ситуация; именно поэтому полноценный аудит всегда состоит из нескольких сервисов.