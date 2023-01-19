Undetectable Обновление браузера 2.3.0: объяснение change log

Обновление получилось крупным и вносит значительные улучшения в пользовательский интерфейс. Вдобавок, появились управление горячими клавишами и первая интеграция с прокси сервисом. Стали доступны новые команды для API, исправлен ряд ошибок и улучшена производительность. Ну что, поехали?

Улучшение пользовательского опыта

Одна из главных задач текущего обновления – сделать Undetectable удобнее и интуитивнее. Мы надеемся, что текущие изменения будут для вас полезны.

Улучшенный интерфейс

Раздел с облачными профилями

Информация о лицензии

Обновлен дизайн менеджеров

Рады сообщить, что обновился дизайн наших менеджеров прокси, браузерных профилей и расширений.

Новый дизайн облегчит вам управление прокси-серверами, браузерными профилями и расширениями браузера. Дизайн стал более интуитивно понятным и удобным, что упрощает навигацию и поиск нужной информации.

Упрощение взаимодействия

Горячие клавиши

Мы добавили управление горячими клавишами, чтобы сделать работу с профилями из главного окна еще более эффективной.

Теперь вы можете выбрать профиль с помощью стрелок вверх и вниз, открыть и закрыть информацию о профиле с помощью стрелок влево и вправо, запустить профиль с помощью клавиши Enter и удалить профиль с помощью клавиши Delete.

Управление прокси

Рады сообщить, что добавили интеграцию с сервисом ipidea.net в Proxy Manager. Эта интеграция позволяет выбрать гео, необходимый протокол и создать новые прокси буквально в несколько кликов, не выходя из Undetectable для посещения сайта магазина.

Прежде чем вы сможете использовать эту функцию, вам необходимо зарегистрироваться на сайте партнера и пополнить свой баланс. В будущем мы планируем добавить больше прокси на эту вкладку.

Кроме того, мы внесли некоторые улучшения в функцию проверки прокси. Теперь он дополнительно проверяет доступ к сервисам Google, Facebook и Яндекс. Это даст вам больше информации об используемых вами прокси-серверах и обеспечивает их правильную работу.

Сохранение заметок на лету

Новая функция, позволяющая сохранять заметки во время работы профиля. Это позволит вам сохранять важную информацию, связанную с сеансом просмотра, такую ​​как учетные данные для входа в систему, URL-адреса веб-сайтов или любую другую информацию, которую вы хотите запомнить.

Импорт и экспорт аккаунтов в профилях на Chromium

Ранее существовавшая только на WebEngine, эта функция позволит вам легко переносить учетные записи из файлов в браузерные профили на ядре Chromium и обратно.

Технические улучшения

Новые команды для API

Новые команды позволят вам программно управлять браузерными профилями и обновлять их настройки. Это может быть полезно, если вы хотите автоматизировать определенные задачи или если вам нужно обновить несколько профилей одновременно.

Теперь вы можете использовать запросы API для обновления данных ваших браузерных профилей, таких как прокси-сервера, заметки или наименование. Другой новый запрос позволит вам полностью удалить профиль.

Мы рекомендуем использовать эти команды разработчикам и опытным пользователям. Подробные инструкции с примерами в документации по API.

Оптимизация

Улучшение подмен

Еще одним ключевым аспектом обновления являются расширенные функции безопасности, которые обеспечивают пользователям еще большую защиту от онлайн-угроз. В этом обновлении изменены подмены метаданных WebGL и подкачка SpeechSynthesis. Изменения позволят вам лучше скрыть отпечаток вашего браузера и затруднят отслеживание веб-сайтами.

Групповые операции с облачными профилями

В этом обновлении оптимизированы групповые операции, такие как массовое создание, редактирование и удаление облачных браузерных профилей. Мы улучшили производительность этой функции, чтобы сделать ее более быстрой и менее ресурсоемкой.

Исправлены следующие баги:

Ошибка с расширениями, при которой они не отображались в запущенном профиле; Ошибка, при которой в дефолтных закладках chromium не работали скрипты Ошибка, при которой для конфигураций Android не определялись браузеры Opera и Edge

Надеемся, это обновление оказалось актуальным для вас и значительно поможет в работе. Как обычно, обращайтесь по любым вопросам в нашу техподдержку. А чтобы оперативно получать информацию о наших обновлениях, вы можете подписаться на наши соцсети. Совсем скоро выйдет обновление, центральной частью которого станут значительно улучшенные подмены и обновление версии ядра браузера.