Обновление браузера Undetectable 2.4: объяснение новых функций

Перенесли подмены canvas, webgl image hash, client rects, getBattery, maxTouchPoints в ядро браузера

Обновление Undetectable включает важные изменения в ядре браузера, в том числе добавление Moving Canvas, WebGL Image Hash, Client Rects, GetBattery и MaxTouchPoints в ядро браузера. Эта методика значительно улучшает подмены, затрудняя антифрод системам обнаружение действий пользователя в Интернете.

Благодаря внедрению этих методов подмены браузерных отпечатков в ядро Chromium, Undetectable обеспечивает еще более высокий уровень конфиденциальности и безопасности по сравнению с браузерами, полагающимися исключительно на JavaScript.

Обновлено ядро Chromium до 110 версии

Антифрод системы развиваются и адаптируются к новым угрозам, что требует от антидетект браузеров следить за актуальными изменениями и регулярно обновляться. В этой гонке вооружений использование старых версий браузерных ядер сразу вызывают подозрения у систем защиты, поскольку, при выходе новой версии Chrome, он практически мгновенно обновляется у миллиарда пользователей по всему миру.

Обновляя браузерное ядро, Undetectable сохраняет свою эффективность в качестве инструмента защиты конфиденциальности в Интернете. В заключение следует отметить, что использование устаревшего браузера для защиты от обнаружения - это риск, которого следует избегать. Регулярное обновление ядра имеет решающее значение для поддержания эффективности.

Прекращаем поддержку Undetectable браузера на Windows 7/8/8.1

Обновление до 110 версии ядра вынуждает нас прекратить поддержку софта на устаревших версиях Windows. Для дальнейшего использования Undetectable обновите ОС до более современной версии.

В менеджер профилей добавлена функция актуализации версии браузера

Что делать с браузерными профилями на старых версий? Одной из ключевых особенностей этого обновления является возможность обновить версий браузеров посредством менеджера профилей. Теперь вы можете легко обновить версию браузера в своих уже созданных профилях до последней версии, что приведет к изменению User agent.

В настройки системных отпечатков добавлен чек-бокс включения/отключения подмены clientRects

Обновление антидетект браузера также включает флажок для включения или отключения подмены clientRects в системных настройках при создании нового профиля. Для справки, ClientRects предоставляют информацию о расположении и позиции элемента на странице, и стал не так давно использоваться для обнаружения.

Хотя флажок обеспечивает дополнительный контроль над отпечатком, его включение может сделать отпечаток слишком уникальным, что приведет к его обнаружению антифрод системами. Это может поставить под угрозу вашу конфиденциальность и безопасность.

Интуитивный импорт аккаунтов в браузер

Просто перетащите файл с профилями в главное меню! Благодаря Drag&Drop работа с профилями стала быстрее и проще.

Принудительная проверка облачных профилей

Во вкладку “Аккаунт” добавлена кнопка ручной проверки наличия новых облачных профилей. Это незначительное улучшение позволит быстрее использовать Undetectable браузер, не дожидаясь синхронизации с облаком, которая автоматически происходит раз в 10 секунд.

Кастомизация тегов профилей

Упростите навигацию в профилях с помощью кастомизации тегов! в настройках появилась специальная вкладка, где вы можете изменить цвет и настроить другие параметры тегов.

Копировать всю информацию о профиле

Добавлена кнопка, которая поможет разом скопировать всю информацию о профиле. Это заметно упростит коммуникацию с техподдержкой и поможет при написании ваших собственных скриптов посредством API.

API работает с флагами Chromium

Через chrome://flags/ открывается доступ к экспериментальным функциям Chromium: “Отправка страниц с помощью QR-кода”, “Функция плавной прокрутки”, “Кнопка «Play/Pause» для музыки и видео” и другие. Теперь данный функционал становится доступным в Undetectable посредством API. Подробнее в документации!

А еще, мы исправили ошибки:

Исправлена ошибка, при которой символы на кириллице в названии прокси менялись на знаки вопроса при экспорте. При скачивании облачного профиля теперь не скидываются внесенные данные при создании нового профиля. При которой облачные профили начинали повторно скачиваться. Функцию отключения загрузки картинок в профилях на Chromium.

В ближайших обновлениях Undetectable

Мы перенесем шрифты, WebRTC и Geolocation также в ядро браузера. А ещё, будут значительно улучшены облачная панель и платежный кабинет с точки зрения интерфейса.

Закончим простой идеей. Дальшей больше, удобнее и незаметнее! Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе последних событий из мира арбитража трафика и нашей разработки.