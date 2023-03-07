Как максимизировать доходы от распределения криптовалютных воздушных капель: секреты успеха

Чтобы получить прибыль, первоначально нужно вложить как можно больше финансовых средств. А без первоначального капитала не видать тебе дохода… Хотя не все так однозначно! Существуют и менее финансово затратные способы заработка. Взять хотя бы аидропы криптовалют, благодаря которым можно стать по-настоящему богатым человеком. Для этого достаточно придерживаться некоторых правил.

Неужели кто-то, находясь в здравом уме бесплатно раздает криптовалюту?

Aidrop – безвозмездное распространение токенов среди участников проекта. Чаще всего проводятся компаниями для достижения нескольких целей:

Бесплатная раздача увеличивает количество их держателей. Что положительно сказывается на авторитете бренда. Является эффективным маркетинговым ходом – весть о безвозмездном распространении монет быстро разносится среди целевой аудитории. Благодаря чему о новом проекте узнает большое количество заинтересованных пользователей. При этом стоимость такого продвижения намного меньше других каналов маркетинга, а эффективность – в разы выше. Тестирование функционала – после раздачи держатели монет начинают совершать массовые операции с ними, в ходе которых выявляются серьезные баги, допущенные при разработке блокчейна и другого функционала.

Как получить больший доход от криптовалютного аидропа?

Чтобы заработать на раздачах токенов, нужно участвовать как можно в большем количестве аидропов. Следуя этой тактике, вы станете держателем множества перспективных криптовалют. Но это не является гарантом того, что удастся получить внушительный доход. Поскольку основная часть новых токенов даже не доживает до старта биржевых торгов. А если свежим криптовалютам и удается выйти на биржевой рынок, то начальная их стоимость не превышает нескольких центов.

Как повысить шансы на успех?

Рецепт тот же – пытаться во время раздачи стать владельцем максимального количества токенов. Таким образом вероятность в будущем получить больший доход от продажи монет значительно возрастает. И тут вам пригодится Undetectable. Антидетект-браузер путем замены цифровых отпечатков позволяет обойти антифрод-системы, действующие на криптовалютных платформах, и создать в них не один, а несколько пользовательских аккаунтов. Благодаря чему количество полученных во время аидропа монет тоже увеличится.

Но не стоит забывать!

Предсказать перспективность того или иного токена практически невозможно. Но повысить вероятность успеха и, соответственно, размер дохода можно, если владеть большим числом различных криптовалют. Пусть даже их сегодняшняя цена меньше стоимости коробка спичек. Ведь и биткоин в начале своего пути тоже продавался за несколько центов.