Упрощенные криптовалютные платежи через обменники - Подробное руководство

Как оплатить криптовалютой через обменник
В данной статье рассмотрим как оплатить криптовалютой без создания кошельков через обменник. Для выбора обменника можете воспользоваться дополнительным сервисом (для примера взят bestchange.net).
- Выбираем источник оплаты (откуда будем переводить).
- Выбираем на какую криптовалюту будем обменивать.
- Выбираем обменник (они могут отличаться проверками , которые нужно сделать при обмене (моб. телефон, эл. почта, фото) при выборе можно ориентироваться на количество отзывов).
Важно! Обратите внимание, что у разных обменников разная минимальная сумма для обмена.
Определившись с обменником, переходим на его страницу (структура у них всех похожа).
Необходимое количество криптовалюты и кошелек для перевода узнаем на странице оплаты подписки.
После выбора оплаты криптовалютой, выбираем ее вид и на следующей странице отобразится интересующая нас информация: необходимая сумма и кошелёк для отправки.
Копируем их и заносим в форму на странице обменника. Далее следуем инструкциям на обменнике. После перевода на кошелек должно прийти подтверждение (это может занять от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от комиссии и загруженности сети) и подписка автоматически продлится.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по оплате или продление автоматически не сработало напишите нам в техподдержку, обязательно вам поможем.