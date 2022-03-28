Как оплатить криптовалютой через обменник

Упрощенные криптовалютные платежи через обменники - Подробное руководство

В данной статье рассмотрим как оплатить криптовалютой без создания кошельков через обменник. Для выбора обменника можете воспользоваться дополнительным сервисом (для примера взят bestchange.net).

  1. Выбираем источник оплаты (откуда будем переводить).
  2. Выбираем на какую криптовалюту будем обменивать.
  3. Выбираем обменник (они могут отличаться проверками , которые нужно сделать при обмене (моб. телефон, эл. почта, фото) при выборе можно ориентироваться на количество отзывов).

Важно! Обратите внимание, что у разных обменников разная минимальная сумма для обмена.

Определившись с обменником, переходим на его страницу (структура у них всех похожа).

Необходимое количество криптовалюты и кошелек для перевода узнаем на странице оплаты подписки.

После выбора оплаты криптовалютой, выбираем ее вид и на следующей странице отобразится интересующая нас информация: необходимая сумма и кошелёк для отправки.

Копируем их и заносим в форму на странице обменника. Далее следуем инструкциям на обменнике. После перевода на кошелек должно прийти подтверждение (это может занять от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от комиссии и загруженности сети) и подписка автоматически продлится.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по оплате или продление автоматически не сработало напишите нам в техподдержку, обязательно вам поможем.

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