KYC в крипте: зачем он нужен и как он защищает пользователей

Сегодня мир криптовалют продолжает стремительно расти, привлекая как опытных пользователей, так и тех, кто только начинает делать первые шаги в этом пространстве. Но вместе с огромными возможностями, которые предлагает криптовалюта, ты можешь столкнуться с некоторыми препятствиями. Одним из таких препятствий является необходимость прохождения процедуры KYC (Know Your Customer).

Что такое KYC?

KYC представляет собой комплексную проверку личности, которая направлена на подтверждение того, что ты реальный человек, а не мошенник или злоумышленник.Эта проверка стала обязательной на большинстве крупных криптобирж и финансовых платформ, поскольку позволяет им защищать пользователей и поддерживать законность своих операций. Давай подробнее разберем, почему KYC так важен и как он применяется на практике.

Зачем нужен KYC?

Любой криптобирже, чтобы избегать проблем с контролирующими органами, нужно иметь твердую уверенность в том, что все пользователи биржи действуют честно. KYC позволяет установить личность каждого пользователя и избежать риска, что кто-то из них использует платформу для мошенничества. Так, верификация помогает бирже защитить не только себя, но и пользователя от потенциальных угроз.

Как KYC работает на криптобиржах

Процесс KYC в мире крипты направлен на то, чтобы подтвердить личность пользователя и таким образом предотвратить незаконные действия, такие как отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от налогов. Внедряя KYC, криптобиржи вводят дополнительные меры для защиты своих пользователей и соблюдения нормативных требований.

Некоторые биржи позволяют зарегистрировать аккаунт до завершения KYC, но доступ к функционалу таких аккаунтов будет серьезно ограничен. Например, пользователи могут быть не в состоянии покупать криптовалюту или выводить средства, пока их личность не подтверждена. В некоторых случаях также накладываются ограничения на суммы, которые можно вносить до прохождения полной верификации.

Процедура KYC может отличаться от биржи к бирже, но в целом она обычно включает следующие этапы:

Предоставление основных данных. От пользователя требуется указать базовую информацию, такую как полное имя, дата рождения и адрес проживания. Эти сведения используются для первичной идентификации и проверки личности.

Предъявление удостоверения личности. Биржа запрашивает фотографию действительного удостоверения личности, такого как паспорт или водительское удостоверение, чтобы сверить данные с документами, удостоверяющими личность.

Расширенная проверка (в определенных случаях). Некоторые пользователи могут проходить дополнительную проверку, что требует отправки селфи с удостоверением или других дополнительных данных. Это обычно касается пользователей, чья деятельность на платформе воспринимается как более рискованная.

На основе рекомендаций Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) многие криптовалютные платформы применяют подход KYC, основанный на оценке уровня риска. Это означает, что для пользователей с низким уровнем риска требования могут быть менее строгими, а пользователи, представляющие высокий уровень риска, проходят более глубокую проверку.

FATF(Financial Action Task Force) также рекомендует криптобиржам отслеживать деятельность своих клиентов на постоянной основе. Это включает:

Проверку на предмет международных санкций , чтобы не допустить регистраций лиц или организаций, на которые наложены санкции.

, чтобы не допустить регистраций лиц или организаций, на которые наложены санкции. Проверку на политически значимых лиц (PEP) , так как такие пользователи могут представлять повышенный риск для платформы.

, так как такие пользователи могут представлять повышенный риск для платформы. Анализ негативных упоминаний в медиа — криптобиржи должны проверять, упоминались ли пользователи в СМИ в негативном контексте.

Эти меры обеспечивают биржам дополнительный уровень безопасности, помогают управлять рисками и поддерживать доверие к платформе со стороны пользователей.

Влияние KYC на безопасность и доверие в крипто валютной экосистеме

Криптовалютная экосистема основана на принципах децентрализации и свободы, что делает её привлекательной для людей, стремящихся к финансовой независимости. Однако такой подход создаёт и определённые риски: отсутствие регулирования делает платформы уязвимыми для мошенничества, отмывания денег и других незаконных действий. Именно здесь на сцену выходит KYC — система правил и процессов, которая не только помогает идентифицировать пользователей, но и играет ключевую роль в укреплении безопасности и доверия среди всех участников экосистемы.

Защита пользователей и их активов

Одной из главных задач KYC является предотвращение краж и мошеннических действий. Когда платформа требует от пользователей подтверждения их личности, она значительно снижает вероятность того, что злоумышленники смогут использовать её для незаконных операций. Например, подтвержденная учетная запись с KYC позволяет лучше защитить активы пользователя: в случае подозрительных действий платформа может быстро заблокировать аккаунт, зная, кому он принадлежит, и предотвращая кражу средств.

Таким образом, KYC выступает своего рода «охранником», который снижает риски для пользователей, делая их аккаунты более защищенными. Понимание того, что платформа заботится о безопасности их активов, способствует укреплению доверия среди клиентов.

Усиление доверия к платформам и индустрии в целом

Безопасность — один из важнейших факторов, влияющих на репутацию крипто валютных платформ. Когда пользователи видят, что биржа или платформа внедрила KYC и следит за прозрачностью своих операций, это укрепляет их уверенность в надежности сервиса. Доверие к платформам, которые поддерживают меры KYC, выше, чем к тем, которые предпочитают оставаться полностью анонимными. Ведь KYC гарантирует, что все участники прошли проверку, что снижает риск деятельности мошенников и злоумышленников.

Кроме того, компании, внедряющие KYC, демонстрируют своё соответствие международным нормам и стандартам, что делает их более надёжными в глазах не только клиентов, но и инвесторов. Внедрение KYC также улучшает репутацию всей криптовалютой индустрии, так как показывает ее готовность к саморегулированию и соблюдению стандартов безопасности.

Снижение рисков для партнёров и регуляторов

Для криптобирж, стремящихся к долгосрочной деятельности, внедрение KYC является обязательной мерой не только для привлечения клиентов, но и для сотрудничества с банками, регуляторами и другими финансовыми партнерами. Платформы с KYC вызывают больше доверия у регулирующих органов, так как они соблюдают международные стандарты и помогают бороться с финансовыми преступлениями. Это позволяет платформам наладить стабильные партнёрские отношения, упрощая процесс вывода и ввода средств, а также открывая возможности для дальнейшего развития и интеграции с традиционными финансовыми структурами.

Борьба с отмыванием денег и финансовыми преступлениями

Процедура KYC является ключевым элементом в борьбе с отмыванием денег и другими преступлениями, широко распространёнными в традиционных финансовых системах. Платформы, внедряющие KYC, не позволяют анонимно переводить крупные суммы, что делает их менее привлекательными для злоумышленников, стремящихся отмывать средства или финансировать нелегальные операции.

Так, компании могут отслеживать подозрительные действия и выявлять операции, выходящие за пределы нормы. Это помогает предотвратить использование криптобирж в незаконных целях, а также защищает легитимных пользователей от возможных юридических и финансовых последствий.

Кстати, говоря про отмывание денег, необходимо затронуть еще одно понятие. Очень часто вместе с термином KYC ты можешь встретить такую аббревиатуру как AML. Ниже поясняю что это.

Что такое AML?

AML или Anti-Money Laundering — это набор процедур и стандартов, которые используют финансовые и криптовалютные компании, чтобы предотвратить отмывание денег. AML предполагает, что платформа должна отслеживать транзакции пользователей и следить за подозрительной активностью.

Как связаны KYC и AML

KYC и AML - это взаимосвязанные системы, направленные на защиту финансовых платформ и пользователей от незаконной деятельности, такой как отмывание денег и мошенничество. KYC сосредоточен на идентификации личности пользователя, что позволяет платформе собрать основные данные (имя, дата рождения, адрес) и удостовериться, что аккаунт принадлежит реальному лицу. Это важный первый шаг, на основе которого работает AML.

AML расширяет контроль за действиями пользователя после прохождения KYC, отслеживая его транзакции чтобы выявить подозрительные операции. Если действия пользователя вызывают подозрения (например, крупные переводы за границу), система AML инициирует дополнительные проверки. Ключевой подход заключается в мониторинге уровня риска: пользователи с повышенным риском подлежат более строгому контролю и могут пройти углубленную проверку (Enhanced Due Diligence).

Работа KYC и AML в тандеме обеспечивает платформам соответствие международным стандартам, таким как рекомендации FATF, и помогает предотвращать финансовые преступления. Вместе они формируют комплексную систему безопасности, защищая активы пользователей и поддерживая репутацию платформы.

Пример взаимодействия KYC и AML на криптовалютной платформе

Представим пользователя, который хочет зарегистрироваться на криптобирже. Сначала он должен пройти процедуру KYC, где ему потребуется загрузить удостоверение личности/паспорт и подтвердить адрес. После того как данные проверены и подтверждены, система AML начинает мониторинг его операций на платформе.

Если через некоторое время пользователь начинает совершать крупные переводы на зарубежные счета, система AML помечает эти действия как подозрительные. Благодаря ранее проведённой верификации KYC платформа уже располагает всей необходимой информацией для обращения к пользователю с запросом дополнительных объяснений. Если пользователь не может подтвердить законность своих действий, платформа может заблокировать его аккаунт.

KYC и AML вместе позволяют поддерживать прозрачность и безопасность на платформах, защищая пользователей и предотвращая незаконное использование криптовалютных сервисов, например для финансирование незаконной деятельности.

Влияние KYC и AML на мультиаккаунт в крипте

Мультиаккаунтинг в крипте — это создание и использование нескольких аккаунтов на одной или нескольких криптобиржах. Многие трейдеры и арбитражные специалисты используют несколько аккаунтов для улучшения своих стратегий и получения выгодных условий на разных платформах. Однако KYC и AML создают определенные трудности для тех, кто активно использует мультиаккаунты.

С какими препятствиями возможно столкнуться?

Идентификация личности для каждого аккаунта. Прохождение KYC на каждом аккаунте заставляет пользователей подтверждать свою личность снова и снова. Для владельцев нескольких аккаунтов это становится проблемой, так как платформа может выявить схожие данные и заблокировать повторные учётные записи.

Риск блокировки. Мультиаккаунт зачастую не сооветсвует правилами криптобирж, так как нарушает принципы KYC и AML. В соответствии с этими принципами, каждый аккаунт должен принадлежать отдельному пользователю, личность которого верифицирована. Платформа может заподозрить пользователя в создании множества аккаунтов и заблокировать его обнаружив аккаунты с одинаковыми IP-адресами или документами.

Снижение анонимности. Для многих пользователей криптовалют важна анонимность, а KYC с AML, в силу своей специфики, ограничивают возможность оставаться анонимным.

Но в современных реалиях даже это не проблема, так как существуют некоторые инструменты, которые помогают обойти эти трудности и безопасно использовать мультиаккаунты. Вот несколько из них:

Антидетект браузеры. Антидетект браузер, такой как Undetectable, позволяет скрывать цифровой отпечаток устройства и создавать уникальные профили для каждого аккаунта. Платформы часто отслеживают устройства, с которых пользователи заходят на их сайты. Если они видят несколько аккаунтов, зарегистрированных с одного и того же устройства или браузера, то могут проассоциировать их между собой и заблокировать все связанные аккаунты. Использование антидетект браузера помогает избежать такой ассоциации, снижая риски быть заблокированным.

Прокси. Использование прокси-серверов позволяет менять IP-адрес для каждого аккаунта снижая вероятность обнаружения платформой. Важно выбрать надежный прокси-сервис, так как некачественные прокси могут быть причиной блокировки.

VPN. VPN создает дополнительный уровень безопасности, позволяя тебе менять своё местоположение и скрывать реальный IP-адрес. Это особенно полезно когда ты работаешь с несколькими аккаунтами находясь в одной геолокации.

Инструменты используемые для прохождения KYC

Давайте разберём, какие программы и сервисы могут использоваться в работе для прохождения KYC:

1. Антидетект браузер

Антидетект браузер позволяет создавать уникальные профили для каждого аккаунта, изменяя цифровой отпечаток устройства, чтобы криптобиржа воспринимала каждый аккаунт как зарегистрированный с нового устройства. Такой браузер обеспечит анонимность и маскировку всех технических данных.

2. Прокси-серверы

Использование резидентских прокси и VPN помогает менять IP-адреса для каждого аккаунта, создавая впечатление, что аккаунты регистрируются с разных местоположений. Они, обычно, используются для избегания блокировки на уровне IP и исключения ассоциации аккаунтов друг с другом со стороны платформы.

3. Документы

Перед самой процедурой KYC, пользователь готовит перечень личных документов, который необходим для верификации.

Но некоторые, недобросовестные юзеры, прибегают к услугам так называемых дропов. Дропы - это люди, которые готовы предоставить свои документы третьим лицам для прохождения KYC на криптобиржах.

Таких людей-дропов обычно находят на форумах посвященных крипте, или в тематических, частных телеграм каналах. Там же, пользователи участвуют в обсуждениях касающихся темы прохождения KYC, и делятся различными лайфхаками и советами в этой теме.

Дисклеймер:* Использование услуг дропов напрямую противоречит политике криптобирж. Данный пункт несет исключительно информативный характер! *

Как проходит KYC

Теперь, чтобы у тебя сложилась более ясная картина, я расскажу подробнее о том, как потенциально может происходить процесс прохождения KYC на крипто биржах с использованием вышеупомянутых инструментов.

Алгоритм действий может быть таков:

1. Настройка антидетект браузера

Обычно,первым делом, пользователь скачивает антидетект браузер и регистрируется в сервисе. Затем, юзер создает новый профиль уже в самом мультиаккаунт браузере. Исходя из опыта, советуют всегда следить за тем, чтобы ОС профиля совпадала с операционкой устройства. Люди всегда используют отдельные профили для каждого аккаунта, чтобы биржа не могла связать их между собой.

2. Подключение к прокси-серверу или VPN

Далее пользователь подключает каждый профиль к прокси. Убедившись, что IP-адреса прокси принадлежат к разным регионам или странам или, если используется VPN, выбранный сервер соответствует указанному в аккаунте местоположению, человек переходит к следующему шагу.

3. Сбор и подготовка документов

Кака я писал ранее, использовать ненастоящие или не свои документы, например полученные от другого человека - это нелегально и я такое не поддерживаю. Но тем не менее, такие пользователи существуют и во время прохождения KYC они предоставляют документы полученные не совсем этичным способом перед этим проверив их на соответствие требованиям платформы.

4. Регистрация аккаунта и заполнение данных

При помощи антидетект браузера пользователь переходит на криптобиржу и начинает процесс регистрации аккаунта, вводя все данные, в точности так, как они указаны в предоставляемых документах.

5.Ожидание проверки и мониторинг аккаунта

После подачи документов, пользователь дожидается завершения их проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от платформы. Во время ожидания юзеры входят в тот или иной аккаунт только с того профиля, с которого была произведена регистрация чтобы избежать ассоциации с другими учетными записями и избежать блокировки.

6. Мониторинг активности аккаунта

После успешного прохождения KYC, юзер, обычно, продолжает использовать антидетект браузер и прокси для работы с аккаунтом. А также старается не логиниться с других устройств и профилей, чтобы не привлечь внимания со стороны платформы.

Заключение

С усилением контроля на криптобиржах, KYC стал обязательным для всех пользователей, и эти меры имеют тенденцию постоянно ужесточаться. Для тех, кто работает с несколькими аккаунтами, такие изменения создают дополнительные сложности. Но использование антидетект браузеров, таких как Undetectable, и надёжных прокси помогает обойти системы защиты криптобирж. Эти инструменты позволяют защитить каждую учетную запись и дают возможность безопасно взаимодействовать с платформами.

Однако следует помнить, что работа с мультиаккаунтами всегда сопряжена с определёнными рисками. Чем жёстче контроль со стороны криптобирж, тем выше вероятность блокировок при нарушении правил KYC.