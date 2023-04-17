Как получить бесплатные токены в Bounty с Undetectable

Золото не сразу стало золотом. И цена биткоина тоже не сразу со старта превысила стоимость золота. Этому предшествовала фаза зарождения и популяризации токена. Но только во время данной фазы простые пользователи, не отягощенные миллионным капиталом, могут получить бесплатно монеты… Которые в будущем будут стоить как биткоин и золото вместе взятые. А чтоб урвать как можно больше токенов с высоким потенциалом роста, следует использовать антидетект-браузер. Но сначала стоит разобраться с bounty криптовалют.

Изучаем вкус криптовалютного bounty: раздача токенов с Undetectable

Вкус криптовалютного bounty не менее приятен, чем всем известная шоколадка. Ведь данная процедура подразумевает бесплатную раздачу токенов. Чаще всего ее проводят новые проекты с целью продвижения своего токена. При этом не стоит путать баунти с айдроп. Поскольку оба способа популяризации новых криптовалют довольно схожи между собой, но:

При airdrop (переводится с английского как «сбрасывание с воздуха») пользователи получают токены сразу после регистрации на сайте криптовалютного проекта.

Во время проведения bounty, чтобы стать владельцем монет, юзер должен совершить ряд действий, направленных на распространение информации о платформе и токене. Чаще всего от него требуется поставить лайки под постами в социальных сетях, прокомментировать их или сделать репост. И чем больше таких целевых действий выполните, тем выше будет ваша награда. Поэтому без Undetectable не обойтись.

Увеличьте свои шансы на получение токенов в bounty с помощью Undetectable: обходите антифрод-системы и используйте мультиаккаунтинг

Создатели токенов заинтересованы в том, чтобы в bounty участвовало как можно больше людей. Это гарантирует более масштабный охват целевой аудитории. Но запасы токенов тоже не безграничны, поэтому всякие попытки использования мультиаккаунтинга пресекаются на корню. Для этого применяются навороченные антифрод-системы на основе технологии цифровых отпечатков.

Undetectable помогает обходить действие алгоритмов данных систем и создавать в криптовалютном проекте сразу несколько пользовательских аккаунтов. Кроме этого антидетект расширяет возможности продвижения в социальных сетях с помощью мультиаккаунтинга. То есть позволяет оставлять больше лайков, комментариев и репостов.

Теперь вам осталось найти несколько свежих криптовалютных платформ, раздающих перспективные токены, и задействовать на полную катушку весь потенциал Undetectable. А после получения большего количества монет уповать на то, что через пару лет их рыночная цена взлетит до стоимости биткоина… Или хотя бы золота!