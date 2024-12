Comment obtenir des jetons gratuits dans le Bounty avec l'Indétectable

Découvrez le goût des récompenses en crypto-monnaie : la distribution de jetons avec Undetectable

Le goût des récompenses en crypto-monnaie est tout aussi agréable que celui d'une barre de chocolat bien connue. En effet, cette procédure implique la distribution gratuite de jetons. Elle est le plus souvent réalisée par de nouveaux projets dans le but de promouvoir leur jeton. Il ne faut cependant pas confondre les récompenses (bounty) avec les airdrops. Bien que ces deux méthodes de promotion de nouvelles crypto-monnaies soient assez similaires, elles diffèrent de la manière suivante :

Lors d'un airdrop (traduit de l'anglais par "lâcher depuis les airs"), les utilisateurs reçoivent des jetons immédiatement après leur inscription sur le site du projet de crypto-monnaie.

Lors d'un bounty, pour devenir propriétaire de jetons, l'utilisateur doit effectuer une série d'actions visant à diffuser des informations sur la plateforme et le jeton. Il lui est souvent demandé de liker des publications sur les réseaux sociaux, de les commenter ou de les partager. Plus vous effectuez de telles actions ciblées, plus votre récompense sera élevée. C'est pourquoi Undetectable est indispensable.

Augmentez vos chances de recevoir des jetons en participant à des bounties grâce à Undetectable : contournez les systèmes anti-fraude et utilisez le multi-comptes

Les créateurs de jetons souhaitent que le plus grand nombre de personnes possible participe aux bounties. Cela garantit une couverture plus large de leur public cible. Cependant, les stocks de jetons ne sont pas illimités, c'est pourquoi toutes les tentatives d'utilisation de multi-comptes sont rapidement détectées. Pour cela, des systèmes anti-fraude sophistiqués basés sur la technologie des empreintes digitales numériques sont utilisés.

Undetectable permet de contourner l'action de ces algorithmes et de créer plusieurs comptes utilisateur dans un projet de crypto-monnaie. De plus, l'anti-détection étend les possibilités de promotion sur les réseaux sociaux grâce au multi-comptes. Cela signifie qu'il est possible de laisser plus de likes, de commentaires et de partages.

Il ne vous reste plus qu'à trouver plusieurs plateformes de crypto-monnaie récentes qui distribuent des jetons prometteurs et à exploiter pleinement le potentiel d'Undetectable. Après avoir obtenu un plus grand nombre de jetons, vous pouvez espérer que leur valeur sur le marché augmentera dans quelques années pour atteindre celle du bitcoin... ou du moins celle de l'or !