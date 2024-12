Les avantages de l'utilisation d'un navigateur anti-détection pour les plateformes de trading et les concours Instagram

L'utilisation de logiciels anti-détection peut être bénéfique pour l'achat de biens sur des places de marché étrangères. De plus, le Undetectable peut également être utile dans la chasse aux bonus, influençant positivement la chance et augmentant les chances de gagner dans divers concours. Cependant, il est important de comprendre que les navigateurs multi-comptes ne constituent qu'une partie d'un grand mécanisme. Et aujourd'hui, nous examinerons tous ses composants.

Comment contourner les restrictions géographiques et réduire les coûts d'expédition sur eBay

Il n'est pas nécessaire de considérer Internet comme un seul grand marché où tout le monde peut trouver des biens ou des services moins chers. Malheureusement, pour les utilisateurs de nombreux pays, les marketplaces américaines et européennes où les produits sont disponibles à des prix plus bas restent fermées. Cette politique étrange des entreprises de vente au détail s'explique par de nombreuses raisons :

Raisons géopolitiques.

Manque de logistique établie avec certaines régions.

Interdiction de vendre des produits dans un pays spécifique par le fabricant, etc.

Les acheteurs en ligne apprécient particulièrement eBay, qui opère aux États-Unis. Vous pouvez acheter ici des articles neufs et d'occasion à des prix inférieurs à la valeur marchande... Cependant :

Le marketplace n'est pas disponible dans tous les pays.

Certains vendeurs préfèrent travailler uniquement sur le marché local américain, donc ils filtrent les clients des autres régions dans les paramètres de ciblage.

eBay facture des frais supplémentaires pour la conversion des devises étrangères.

Le coût de l'expédition par le marketplace en dehors des États-Unis est plus élevé que celui des services de coursiers tiers.

Le service ne livre pas les articles surdimensionnés à l'étranger.

Par conséquent, lors de l'achat de biens sur eBay, il est préférable d'utiliser un anti-détecteur multi-compte avec des proxys résidentiels de qualité. Après avoir créé un compte sur la place de marché, il doit être préparé pendant 1 à 2 semaines avant de commencer à faire des achats.

Nous avons détaillé comment bien préparer des comptes dans notre article à ce lien.

Il est également conseillé de prévoir une adresse de livraison locale pour vos achats à l'avance. De tels services sont proposés par des services de réexpédition de courrier. Avec leur aide, vous pouvez louer une adresse aux États-Unis. Une fois que les colis sont livrés à cette adresse, la société enverra les articles achetés chez vous.

En ce qui concerne l'Amérique du Nord, il est plus avantageux de louer des boîtes postales dans les États du Delaware, du Montana, de l'Oregon et de l'Alaska, car ils n'ont pas de taxe de vente. De cette façon, vous pouvez économiser jusqu'à 9 à 12 % du coût des biens.

Augmentez vos chances de gagner dans les cadeaux Instagram en utilisant le multi-comptes et Undetectable

Les cadeaux sont un moyen efficace de se promouvoir sur Instagram. Il s'agit d'un concours organisé parmi les abonnés de la page Instagram de la marque. En général, les cadeaux impliquent de distribuer les produits de la marque fabriqués par la société organisatrice du concours. Ou un ensemble de services fournis par la marque promue.

Les cadeaux sont souvent organisés parmi les utilisateurs d'une région spécifique. Par conséquent, pour devenir participant du concours sélectionné, un navigateur anti-détection et des procurations régionales seront également nécessaires. De plus, des comptes Instagram, qui peuvent être achetés sur des plateformes spécialisées, sont nécessaires. La meilleure option est d'avoir des comptes ayant un âge de 6 mois ou plus. Cependant, le coût de ces pages Instagram peut dépasser 50 $.

Même pour une telle somme, vous pouvez acheter une douzaine de comptes moins avancés. Tout dépend de vos capacités financières.

Pour devenir un participant d'un concours, l'utilisateur doit accomplir une série d'actions spécifiées dans ses conditions. Ces actions incluent généralement suivre le profil, laisser des commentaires, des likes, et d'autres actions qui impactent positivement la visibilité de la page Instagram promue.

Pour augmenter vos chances de gagner, vous devez utiliser autant de comptes que possible. Pour chacun d'eux dans un navigateur multi-comptes comme Undetectable, vous devriez créer une empreinte unique avec des proxys pertinents.

Ensuite, en utilisant tous les profils Instagram, effectuez les actions ciblées nécessaires. Après la fin du concours, l'organisateur du Giveaway sélectionne les gagnants de manière aléatoire. Grâce à l'utilisation du multi-compte mis en œuvre à l'aide de l'anti-détection Undetectable, vos chances de gagner le prix augmentent de manière exponentielle en fonction du nombre de comptes utilisés.

Comme vous pouvez le constater, l'utilisation de navigateurs multi-comptes est pratique et efficace non seulement pour promouvoir des offres, mais aussi pour mener des activités plus terre à terre. Par exemple, acheter des biens à des prix raisonnables et augmenter les chances de gagner dans la chasse aux bonus. Mais n'oubliez pas que Undetectable n'est qu'un petit détail d'un mécanisme plus large, effectuant correctement sa fonction. Par conséquent, le résultat de son fonctionnement dépend non seulement du navigateur anti-détection, mais également des autres composants du schéma : proxys, comptes, configuration appropriée.