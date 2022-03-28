如何通过交易所用加密货币付款

深入探讨：通过兑换商简化加密货币支付-综合指南

在本文中，我们将讨论如何通过交易所使用加密货币进行付款而无需创建钱包。您可以使用附加服务来选择交易所（例如，bestchange.net）。

  1. 选择付款来源（从哪里转账）。
  2. 选择要交换的加密货币。
  3. 选择交易所（它们可能在交换时需要进行不同的验证，如手机验证、电子邮件验证、照片验证）。您可以根据评论数量来选择交易所。

注意！不同的交易所有不同的最低交换金额。

选择好交易所后，转到其页面（它们的结构都相似）。

在订阅付款页面上，您可以找到所需的加密货币数量和转账钱包。

选择使用加密货币付款后，选择相应的加密货币类型，然后在下一页上显示我们感兴趣的信息：所需金额和发送钱包。

将它们复制并填写到交易所页面的表单中。然后按照交易所的说明进行操作。完成转账后，您应该收到确认（这可能需要几分钟到几个小时，具体取决于手续费和网络繁忙程度），并且订阅将自动续订。

如果您对付款有任何其他问题，或者自动续订未成功，请联系我们的技术支持，我们一定会帮助您。

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