Undetectable Обновление браузера 1.2: Объяснение новых функций

Наша команда не стоит на месте и сделала антидетект браузер Undetectable доступнее и удобнее для работы в команде. Мы собирали вашу обратную связь на протяжении всего времени и надеемся, что данное обновление получилось максимально полезным!

##Командная работа и синхронизация облачных профилей Работа в команде стала удобнее! Теперь браузерные профили можно синхронизировать между устройствами без экспорта/импорта файлов.

Новая веб панель - cloud.undetectable.io поможет управлять пользователями, группами, ролями, сессиями, и конечно же мониторить статус облачных профилей в реальном времени.

По умолчанию для администратора лицензии Undetectable (app.undetectable.io), данные для входа в облачную панель будут совпадать с данными при регистрации. (Логин и пароль к данной панели совпадает с доступом в программу).

Теперь расскажем по подробнее про каждый раздел и для чего он нужен.

###Пользователи, Роли и Группы В разделе с пользователями у вас также осталась возможность приглашать новых пользователей в программу как одного, так и сразу списком по email (построчно). Каждому новому пользователю необходимо обязательно задать его роль и группу.

####По умолчанию созданы дефолтные роли и группы:

Группа Default - в нее автоматически добавляются все пользователи. Также в эту группу попадают все профили, если группа в которой они состояли была удалена.

- в нее автоматически добавляются все пользователи. Также в эту группу попадают все профили, если группа в которой они состояли была удалена. Роль Admin - роль администратора по умолчанию назначается создателю аккаунта в Undetectable (удалить невозможно)

- роль администратора по умолчанию назначается создателю аккаунта в Undetectable (удалить невозможно) Роль User - роль пользователя по умолчанию (удалить невозможно) Роль Manager - добавлена как ознакомительная для создания своих ролей с выбранным уровнем доступа, ее вы можете удалить. Редактируя одну роль вы меняете уровни доступа сразу у нескольких пользователей, у кого она установлена.

Все открытые сессии вашей команды теперь отображаются в одном разделе, с подробной информацией о запущенном устройстве. В любой момент вы можете отключить не нужные сессии.

Сервис “Генератор популярных сайтов” перенесен в облачную панель по этому адресу: https://cloud.undetectable.io/top-websites

##Бесплатный тариф Мы сделали Undetectable доступнее для всех тех, кто только начинает свой непростой путь в сфере мультиаккаунтинга и добавили бесплатный тариф!

5 облачных профилей

10 ежемесячно обновляемых браузерных отпечатков (конфигураций)

Возможность платного добавления дополнительных облачных профилей от 10 до 40 шт.

Кол-во профилей дополняется, а не заменяется. Если по умолчанию у вас в тарифе 5 профилей и вы решили докупить 30, то суммарно у вас получится 35 облачных профилей. ###Кастомизация тарифных планов Добавлены широкие возможности для кастомизации тарифных планов, что поможет существенно сэкономить, не переплачивая за лишний функционал.

При необходимости вы всегда можете:

Добавить новых пользователей на любом платном тарифе;

Увеличить количество облачных профилей на Free и Custom тарифах;

Приобрести больше сессий на сутки на Custom и Professional тарифах;

Подключить свой собственный сервер на Custom тарифе, что позволит работать с неограниченным количеством облачных профилей (за исключением расходов, связанных с содержанием ваших серверов).

##Новые тарифные планы

Подробнее на соответствующей вкладке - https://undetectable.io/ru/pricing

Сессии - количество запущенных копий программы. Покупая пользователей, вы фактически получаете дополнительные сессию и возможность создания учетной записи.

###Перевод существующих лицензий на новые тарифы Так как тарифы обновлены, то смена текущий тарифных планов осуществляется по следующей сетке. Все тарифы будут пересчитаны с учетом не израсходованных средств за лицензию

Мы перевели лицензии на более старшие тарифы, по принципу сохранения количества пользователей в лицензии. При необходимости вы всегда можете перейти на более низкий тарифный план.

Сравнение новых и старых тарифов

####Free Starter аналогичен Free. Теперь все желающие протестировать Undetectable могут ежемесячно использовать бесплатную лицензию. Безлимитные локальные профили на данном тарифе были заменены на 5 облачных.

При необходимости можно увеличить их число. Теперь вместо 30 конфигураций доступны только 10, без возможности к расширению. Но это стало абсолютно бесплатным. ####Base Ранее на Base по умолчанию было доступно 2 пользователя, что вынуждало многих клиентов переплачивать за неиспользуемый функционал. Теперь на данном тарифе по умолчанию только 1 пользователь и сокращено число конфигураций с 30 до 25.

Базовая стоимость тарифа уменьшена, а при необходимости, всегда можете получить дополнительных пользователей и конфигурации. Более недоступен экспорт/импорт локальных профилей и прокси.

На данном тарифе как и на всех последующих сохраняется безлимитное создание и хранение локальных профилей. Дополнительно вы получаете 50 облачный профилей. ####Professional Team аналогичен Professional. По аналогичным причинам, что и с Base, число пользователей было уменьшено с 5 до 2. Количество отпечатков и функционал с безлимитными локальными профилями остались прежними.

Базовая стоимость тарифа также уменьшена. Дополнительно вам доступны 100 облачных профилей. При необходимости, вы можете докупить количество сессий/пользователей и конфигураций. ####Custom На Custom по аналогичным причинам, что с Base и Team, было уменьшено число пользователей с 10 до 5. Взамен, вы получаете 100 конфигураций вместо 80 и существенную экономию даже при дополнительной покупке пользователей.

Бонусом 200 облачных профилей. На данном тарифе доступен полный функционал Undetectable и возможности докупить любые необходимые опции. ##Скидки ###Изменения в скидках за период продления лицензии

Период Скидка 3 месяца -5% 6 месяцев -10% 12 месяцев -20%

###Накопительная скидка за покупку конфигураций

##Приватное хранилище для ваших облачных профилей С добавлением облачных профилей в функционал программы, появилась еще одна опция — приватное хранилище. При необходимости приобретите слот для подключения собственного сервера где будут храниться облачные профили. Ключевые преимущества опции:

Количество облачных профилей будет ограничено только ресурсами подключенного сервера. Если вы используете тысячи профилей, это позволит существенно сэкономить; Безопасность профилей и стабильность работы зависят только от настроек вашего сервера. В случае, если с серверами Undetectable будут перебои (мы предпринимаем все усилия чтобы такого не произошло), на вашу работу это никак не повлияет. Подключение приватного хранилища доступно только на Custom тарифе и стоит $500/мес за 1 сервер. Указанная опция позволит существенно сэкономить крупным командам.

Если вас заинтересовало приватное хранилище, напишите в поддержку: support@undetectable.io или в онлайн чат.

##Обновленный сайт и документация

Обновлена панель app.undetectable.io для управления лицензиями, платежами и покупками конфигураций;

В одном кабинете теперь может быть только одна лицензия Undetectable. Посредством обновленной веб-панели её можно продлевать, изменять тарифные планы и кастомизировать в соответствии с ними.

После регистрации в новом кабинете автоматически создастся бесплатная лицензия.

По умолчанию, при регистрации нового аккаунта аутентификационные данные к кабинету совпадают с необходимыми для доступа в программу.

Добавлен новый автоматический платежный метод: Capitalist;

Реализовано сохранения платежного метода (банковских карт) для автоматического продления;

Разделены балансы магазина аккаунтов и магазина конфигураций. С баланса аккаунта можно оплачивать подписку и пополнять баланс магазина конфигураций. С баланса магазина конфигураций можно только оплачивать конфигурации.

Обновленная документация с удобным поиском на выбранном языке docs.undetectable.io

##Партнерская программа Партнерскую программу теперь может активировать каждый пользователь на странице и получать стартовые 7% реферальных со всех платежей.

Напоминаем что на данный момент реферальная программа ограничена по времени и будет действовать до 01.01.2025 по нашим правилам партнерской программы, также рекомендуем с ней ознакомиться.

##Багфиксы

Добавлен таймер на закрытие окна с ошибками без выбора ответа.

Обновлена стартовая страница новой вкладки в браузере

Исправлена ошибка с сохранением данных аккаунтов на некоторых сайтах

Исправлена ошибка с отображением флага нового профиля

Исправлена ошибка Page Network error

##Роадмап и наши ближайшие планы В данный момент мы сосредоточены на добавлении нового браузерного ядра на основе Chromium, благодаря этому у браузера появится возможность добавления расширений из Chrome Store, а также возможность подключения автоматизации по API Puppeteer, Playwright, Selenium.

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