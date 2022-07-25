Руководство по прокси-сервису: что это такое и как его эффективно использовать

Расскажем посетителям сайта, что такое прокси-сервис, простыми словами. Для этого не будем вдаваться в детали, которые не важны 80% посетителей, но при этом подробно изложим вопрос в общем. Как только сложится правильное общее представление, частные задачи, например, как настроить прокси-сервис на ноутбуке, будут решаться оперативно и без затруднений.

Сервис прокси-серверов – что это?

Несмотря на изложение простыми словами, будем действовать методически правильно. Многие пользователи используют в контексте темы понятия «сервис» и «сервер» в качестве синонимов, что не совсем верно.

Прокси-сервер – это подключенный к Интернет программно-аппаратный комплекс, который выступает посредником между пользователями и сетевыми ресурсами (сайтами). Пользователи обращаются со своего устройства к серверу, а сервер перенаправляет их запросы интересующим сайтам.

По этой же цепочке обратно идут ответы: сайт отправляет пакет информации прокси, а затем он перенаправляется пользователю. При этом запрашиваемый сайт обменивается информацией с сервером-посредником, а о пользователе знает не все или ничего не знает.

Что значит прокси-сервис

Это организация, которая владеет одним или несколькими прокси-серверами и предоставляет их в аренду на определенных условиях. Услуга предоставляется платно или бесплатно, с ограничениями или без по времени использования, трафику и так далее.

Для чего нужен прокси-сервис

Каждый из нас подключается к сети Интернет через провайдера (мобильного, кабельного оператора и т.п.). При подключении устройству пользователя присваивается уникальный IP-адрес. С этого адреса потом отправляются запросы к сайтам соцсетей, новостей, интернет-магазинов, на этот же адрес приходят ответы. Ответы – это и есть та информация, которая позволяет видеть и читать веб-страницы, смотреть кино, слушать музыку, отправлять электронные письма, банковские онлайн-переводы…

В этой схеме нет посредников, но такой способ не всегда безопасен и рационален. Не станем описывать все ситуации, при которых становится актуальным вопрос, как включить прокси-сервис в схему работы в сети. Представим всего два аргумента:

Выгодно использовать кэш

Множество пользователей из одного города могут обращаться к какому-либо сайту за одной и той же информацией, читать одну и туже страницу. Сайту придется отвечать каждому из них, а это нерациональное дублирование.

Если же подключить прокси-сервис и выводить в сеть всех пользователей через посредника, то после первого запроса сервер сохранит в своем кэше важную веб-страницу. А в дальнейшем передаст её остальным пользователям сразу, без повторной отправки запросов к интернет-ресурсу.

Нужно скрывать пользовательский IP-адрес, местоположение

При прямой схеме взаимодействия сайты получают возможность по уникальному IP идентифицировать и накапливать информацию о пользователе. Если пользователь этого не желает, нужно решить задачу, как ввести прокси-сервис в схему взаимодействия, чтобы запрашиваемые сайты узнали меньше или ничего не узнали об истинном источнике запросов. Ведь теперь они будут обмениваться с IP прокси.

Описание схемы работы важно дополнить разъяснением, что прокси обычно использует при обмене с конечными ресурсами не один, а множество адресов. То есть пользователь отправляет запросы и получает ответы от единственного IP сервера-посредника. Но этот сервер обменивается с сайтами информацией через множество адресов. Соответственно, запрашиваемые ресурсы считают, что с ними работает множество пользователей с разных IP.

Кому это нужно

Клиенты прокси-сервисов условно делится на 3 группы:

Противники «большого брата»

Нуждающиеся в обходе национальных и иных блокировок

Корпоративные и частные клиенты, которым необходимо скачивать большие объемы информации с порталов, управлять десятками аккаунтов в социальных сетях и т.п.

Что означает прокси-сервис для противников «большого брата», понятно – это инструмент для анонимизации работы. Это посредник, который позволит скрыть истинный адрес и местонахождение пользователя. В эту категорию входят далеко не только люди, абстрактно озабоченные безопасностью, конфиденциальностью персональных данных.

Во-первых, в деле безопасности не бывает лишних предосторожностей. Во-вторых, речь идет не о чрезмерных, а разумных и необходимых предосторожностях. Например, коммерческая организация собирает сведения о рынке на сайтах конкурентов для анализа.

Если конкуренты смогут отследить параметры кампании, то проведут встречный анализ. В результате узнают интересующие направления, выяснят, какие покупки и ниши рынка исследуются, разгадают замыслы своего оппонента на рынке. Но если проведено подключение и настройка прокси-сервиса перед началом процесса сбора данных, то конкуренты не смогут отследить источник запросов и предпринять ответные меры.

Частные и не только пользователи Интернет нередко задают вопрос, где находится прокси-сервис. Это вызвано следующими причинами: Общее пространство IP-адресов в сети разделено на национальные сегменты. Адреса с X по Y принадлежат Аргентине, а с Y+1 до Z – Китаю и так далее. Следовательно, любой сайт после первого поступившего запроса по одному только IP узнает, в какой стране находится пользователь.

Дальше все зависит от специфики работы этого сайта. Например, ресурсы, где можно скачать или посмотреть, послушать онлайн музыкальные записи, кинофильмы и сериалы, спортивные трансляции, имеют право предоставлять услуги только в определенной стране. А если клиент уехал или постоянно проживает в другом государстве? Ему откажут в доступе. Для решения проблемы нужно лишь разобраться, как использовать прокси-сервис и подключиться с использованием подходящего резидентного сервера.

Резидентные – это серверы-посредники, которые имеют «исходящие» IP в нужном национальном сегменте. Пользователь обращается к прокси из страны А или любой другой, в этом нет никаких ограничений. А затем его запросы перенаправляются уже с IP страны Б, и интересующий сайт без вопросов и оговорок предоставляет нужную информацию!

Нужен обход национальных и иных блокировок и в других случаях. Это хорошо известные баны на основании положений законов, решений правительств или администраций регионов. В этом случае блокировка обычно осуществляется на уровне провайдера интернет следующим образом:

Пользователь отправляет запрос интересующему ресурсу

Но в первую очередь запрос проходит через программно-аппаратные средства провайдера

Программное обеспечение провайдера проверяет, находится ли запрашиваемый ресурс в списке запрещенных

Если обнаружено совпадение, запрос не отправляется дальше, а пользователю сообщают: «Запрещено».

Чтобы избавиться от такого бана, не остается ничего лучшего, как поставить прокси-сервис, настроить работу через посредника. После этого:

Запросы от пользователя идут не по адресу запрещенного ресурса, а по адресу прокси

Сервера прокси в списке забаненных нет, поэтому провайдер пропустит запрос

Посредник перешлет запрос по настоящему адресу, и национальная блокировка не сработает!

В третью из названных выше групп входят «белые», «серые» и даже «черные» пользователи. Но во всех случаях объемы и характер выполняемой ими работы вызывают негативную реакцию различных ресурсов – от поисковых систем до социальных сетей и интернет-магазинов.

Например, рыночным аналитикам необходимо мониторить цены для подготовки аналитики. Для этого нужно открыть все веб-страницы товаров интернет-магазина и запомнить цены. Завтра, послезавтра эта операция повторяется, чтобы сравнить цены и определить динамику.

При этом нужно учитывать, что на крупных площадках число товаров и страниц с их описаниями составляет многие миллионы. Поэтому подобный сбор информации существенно нагружает веб-сервер, чем администрация недовольна и старается избавиться от такого посетителя. Для этого разрабатываются программные защитные средства, так называемые антиспам-алгоритмы.

Логика их работы: если с одного IP регулярно или часто поступает много запросов, то этот адрес следует забанить, игнорировать поступающие с него пакеты информации. Аналогичные ситуации возникают при управлении многими аккаунтами в социальных сетях, сборе данных о позициях сайтов в выдаче поисковых систем...

Чтобы обойти такие баны, нет ничего лучшего, кроме как настроить прокси-сервис, работать через посредника. В этом случае целевой ресурс «увидит» не одного, а множество работающих с разных IP пользователей, поэтому антиспам-алгоритм ничего не заподозрит.

С прокси или без – как лучше?

На этот вопрос нужно отвечать самостоятельно, с учетом своих интересов. Если попадаете в одну из трех перечисленных в предыдущем разделе категорий, выбирайте и подключайте надежный сервис к своим устройствам и программным средствам.

Что нужно сделать, чтобы перейти на работу через прокси?

Нужно следовать приведенной ниже пошаговой инструкции. Советуем сначала прочитать инструкцию до конца, а затем приступать к выполнению первого пункта.

Выбрать сервис и заказать услуги

В Интернете несложно найти списки бесплатных серверов, обзоры платных сервисов. На нашем сайте представлено множество обзоров с промокодами для получения скидки в 10-30%.

Каждый из поставщиков услуг имеет свои особенности, но в любом случае заказчик получает перечень параметров прокси-серверов. Используя эти сведения, следует перевести работу в сети в анонимный режим по одной из описанных в следующем разделе схем.

Определить схему работы

В зависимости от потребностей и особенностей задачи на работу через прокси можно перевести:

Все устройства в квартире или офисе

Отдельное устройство (ноутбук, десктоп, смартфон)

Отдельную программу (например, браузер)

В первом случае изменения вносятся в настройки роутера или корпоративного сервера с интернет-шлюзом. Этот вариант подробно разбирать не будем, представим лишь его суть:

Как подключить прокси-сервис, где найти настройки сетевого подключения в меню роутера – это следует узнать из инструкции конкретной модели.

После перенастройки роутер направляет все запросы от пользовательских устройств на прокси. Таким образом перенастройка самих ноутбуков, компьютеров, смартфонов не требуется. Эти устройства работают в прежнем режиме, но при подключении к Интернет через роутер, они автоматически выходят в сеть анонимно.

Отдельное устройство переводится на работу через сервер-посредник путем изменения настроек в операционной системе. Здесь также ограничимся общим замечанием, что действовать нужно в соответствии с руководством пользователя ОС. Суть происходящих изменений сводится к тому, что после перенастройки операционной системы любая программа на этом ноутбуке, десктопе или смартфоне автоматически взаимодействует с ресурсами Интернет через прокси.

Не во всех, но во многих программах имеется возможность перенастроить работу с мировой сетью на подключение через прокси. Подчеркнем: анонимно будет работать только перенастроенное приложение, например, браузер. А параллельно работающие на этом же компьютере приложения соцсети или электронной почты продолжат сообщать свой IP-адрес запрашиваемым ресурсам.

Последний вариант рассмотрим подробнее, но, поскольку число программных продуктов бесконечно велико, ограничимся двумя примерами.

Как изменить настройки прокси-сервиса для браузера

Для примера возьмем популярный браузер Mozilla Firefox:

В главном окне программы нажмите на кнопку «Меню приложения» (три горизонтальные черты)

Выберите пункт меню «Настройки»

В открывшемся окне выберите панель «Основные»

Найдите раздел «Параметры сети» и нажмите кнопку «Настроить»

Выберите в списке вариант «Ручная настройка прокси»

Введите в соответствующие поля ручной настройки полученные от прокси-провайдера данные – адрес (хост) и порт сервера для различных протоколов (HTTP, HTTPS)

Если возникнут затруднения, обращайтесь в службу поддержки прокси-сервиса.

Как настроить Undetectable browser

Подробно процесс описан в документации к продукту docs.undetectable.io. В этой статье ограничимся указанием на два способа ввода параметров прокси-серверов в Undetectable browser. Первый сходен с описанным в разделе выше – данные вводятся в соответствующие поля в окне настройки профилей. Однако таким способом вводить хосты, порты и типы, в также логины и пароли для входа на множество серверов во многих профилях – это трудоемкая задача. Поэтому удобнее использовать Менеджер прокси, который работает через форматированный список данных серверов. Менеджер прокси по нажатию кнопки сгенерирует файл шаблона-примера. После этого будет удобно в текстовом редакторе ввести нужные параметры. Ещё проще передать данные из файла в профили Undetectable browser – для этого достаточно нажать одну кнопку «Импорт».

Как проверить настройки прокси-сервиса

После перенастройки, например, браузера, важно проверить факт перехода на анонимную работу. Главная проверка – сравнение IP при включенной и выключенной опции «Работать через прокси». Используйте любой из многих ресурсов, которые показывают адрес и иные сведения о пользователе.

Зайдите, например, на whoer.net сначала в варианте «Без прокси», а затем включите работу через сервер-посредник. В обоих случаях whoer.net должен ответить, показать страницу с данными пользователя, но IP будут отличаться. В первом случае должен выводить ваш настоящий адрес, во втором – адрес прокси.

О чем здесь не сказано

Поскольку вначале обещан рассказ простыми словами, мы не рассматривали детали, важные не для всех пользователей. Например, прокси отличаются по степени анонимности. Сервер-посредник всегда перенаправляет запросы со своего IP-адреса, но при этом может:

сразу сообщить адресату о факте перенаправления

сообщить о факте перенаправления в ответ на специальный запрос

никаким образом не извещать о факте работы через прокси

Поэтому в чистом виде анонимные прокси-сервисы – это третья из перечисленных категорий. Но определенную степень анонимизации обеспечивают и две другие группы.

Также упомянем о том, что в сети представлены платные и бесплатные сервисы прокси. Каким удобнее пользоваться в конкретном случае, может установить лишь сам пользователь с учетом своих задач и сроков их решения. В то же время очевидно, что у бесплатных ресурсов высока загруженность, а их исправное техническое состояние некто не гарантирует.