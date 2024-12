Guía de servicio de proxy: Qué es y cómo usarlo de manera efectiva

El servicio de proxy: ¿qué es?

A pesar de explicarlo en términos sencillos, vamos a proceder de manera metodológicamente correcta. Muchos usuarios utilizan los términos "servicio" y "servidor" como sinónimos en el contexto del tema, lo cual no es del todo correcto.

Un servidor proxy es un complejo de hardware y software conectado a Internet que actúa como intermediario entre los usuarios y los recursos de la red (sitios web). Los usuarios se comunican con el servidor desde su dispositivo, y el servidor redirige sus solicitudes a los sitios web de interés.

Del mismo modo, las respuestas siguen la misma cadena: el sitio web envía paquetes de información al proxy y luego se redirigen al usuario. En este proceso, el sitio web intercambia información con el servidor intermediario, pero no sabe nada o sabe muy poco sobre el usuario.

¿Qué significa el servicio de proxy?

Es una organización que posee uno o varios servidores proxy y los ofrece en alquiler en condiciones específicas. El servicio puede ser de pago o gratuito, con restricciones o sin restricciones de tiempo, tráfico, etc.

¿Para qué se utiliza el servicio de proxy?

Cada uno de nosotros se conecta a Internet a través de un proveedor (móvil, operador de cable, etc.). Al conectarse, al dispositivo del usuario se le asigna una dirección IP única. Desde esta dirección, se envían solicitudes a los sitios web de redes sociales, noticias, tiendas en línea, y desde esta misma dirección se reciben las respuestas. Las respuestas son la información que permite ver y leer páginas web, ver películas, escuchar música, enviar correos electrónicos, realizar transferencias bancarias en línea, etc.

En este esquema no hay intermediarios, pero este método no siempre es seguro ni eficiente. No vamos a describir todas las situaciones en las que se vuelve relevante la pregunta de cómo habilitar el servicio de proxy en el esquema de trabajo en la red. Presentaremos solo dos argumentos:

Beneficioso para utilizar la memoria caché

Muchos usuarios de una misma ciudad pueden acceder a un sitio web en busca de la misma información, leer la misma página. El sitio web tendría que responder a cada uno de ellos, lo cual es una duplicación ineficiente.

Sin embargo, si se conecta a un servicio de proxy y se envía a todos los usuarios a través de un intermediario, después de la primera solicitud, el servidor guardará la página web importante en su caché. Y en el futuro, la enviará a los demás usuarios de inmediato, sin tener que enviar solicitudes adicionales al recurso de Internet.

Necesidad de ocultar la dirección IP y la ubicación del usuario

En el esquema de interacción directa, los sitios web pueden identificar y recopilar información sobre el usuario a través de la dirección IP única. Si el usuario no desea que esto suceda, debe resolver el problema de cómo incorporar el servicio de proxy en el esquema de interacción para que los sitios web solicitados sepan menos o nada sobre el verdadero origen de las solicitudes. Ahora, los sitios web interactuarán con la dirección IP del proxy.

Es importante complementar la descripción del esquema de trabajo con la explicación de que, por lo general, los proxies utilizan no una, sino múltiples direcciones al interactuar con los recursos finales. Es decir, el usuario envía solicitudes y recibe respuestas de un único servidor IP intermediario. Pero este servidor intercambia información con los sitios web a través de múltiples direcciones. Por lo tanto, los recursos solicitados asumen que están siendo utilizados por múltiples usuarios con diferentes direcciones IP.

¿A quién le interesa esto?

Los clientes de los servicios de proxy se dividen en 3 grupos:

Opositores al "Gran Hermano"

Aquellos que necesitan evitar bloqueos nacionales y otros bloqueos

Clientes corporativos y privados que necesitan descargar grandes volúmenes de información de portales, administrar docenas de cuentas en redes sociales, etc.

Lo que significa el servicio de proxy para los opositores al "Gran Hermano" es comprensible: es una herramienta para anonimizar el trabajo. Es un intermediario que permite ocultar la dirección y la ubicación reales del usuario. Esta categoría no incluye solo a personas preocupadas abstractamente por la seguridad y la confidencialidad de los datos personales.

En primer lugar, en cuestiones de seguridad, no hay precauciones innecesarias. En segundo lugar, estamos hablando de precauciones razonables y necesarias. Por ejemplo, una organización comercial recopila información sobre el mercado en los sitios web de sus competidores para su análisis.

Si los competidores pueden rastrear los parámetros de la campaña, realizarán un análisis inverso. Como resultado, descubrirán las áreas de interés, qué compras y nichos de mercado se están investigando, descubrirán los planes de su oponente en el mercado. Pero si se establece la conexión y se configura el servicio de proxy antes de comenzar el proceso de recopilación de datos, los competidores no podrán rastrear el origen de las solicitudes ni tomar medidas en respuesta.

Los usuarios de Internet, tanto privados como no, a menudo se preguntan dónde se encuentra el servicio de proxy. Esto se debe a las siguientes razones: el espacio de direcciones IP en la red se divide en segmentos nacionales. Las direcciones desde X hasta Y pertenecen a Argentina, y desde Y+1 hasta Z pertenecen a China, y así sucesivamente. Por lo tanto, cualquier sitio web después de la primera solicitud recibida solo a través de una dirección IP sabe en qué país se encuentra el usuario.

¿Qué sucede si el cliente se ha mudado o reside permanentemente en otro país? Se le negará el acceso. Para resolver este problema, solo es necesario comprender cómo utilizar el servicio de proxy y conectarse utilizando un servidor residente adecuado.

Los servidores residentes son intermediarios que tienen direcciones IP "salientes" en el segmento nacional necesario. El usuario se conecta al proxy desde el país A o cualquier otro, sin restricciones. Luego, sus solicitudes se redirigen a través de la IP del país B, y el sitio web de interés proporciona la información necesaria sin preguntas ni reservas.

Se necesita eludir bloqueos nacionales y otros bloqueos en otros casos. Estos son los conocidos bloqueos basados en disposiciones legales, decisiones gubernamentales o administrativas regionales. En este caso, el bloqueo generalmente se implementa a nivel del proveedor de Internet de la siguiente manera:

El usuario envía una solicitud al recurso de interés

Pero primero, la solicitud pasa por los dispositivos de hardware y software del proveedor

El software del proveedor verifica si el recurso solicitado está en la lista de prohibidos

Si se encuentra una coincidencia, la solicitud no se envía más y se le informa al usuario: "Prohibido".

Para evitar este bloqueo, no queda más remedio que configurar el servicio de proxy y trabajar a través del intermediario. Después de eso:

Las solicitudes del usuario no se envían a la dirección del recurso prohibido, sino a la dirección del proxy

Los servidores proxy no están en la lista de bloqueados, por lo que el proveedor pasa la solicitud

El intermediario reenvía la solicitud a la dirección real y el bloqueo nacional no se activa.

En el tercer grupo mencionado anteriormente se encuentran los usuarios "blancos", "grises" e incluso "negros". Pero en todos los casos, el volumen y la naturaleza del trabajo que realizan generan una reacción negativa de varios recursos, desde motores de búsqueda hasta redes sociales y tiendas en línea.

Por ejemplo, los analistas de mercado necesitan monitorear los precios para preparar análisis. Para ello, es necesario abrir todas las páginas web de los productos de una tienda en línea y recordar los precios. Al día siguiente, se repite esta operación para comparar los precios y determinar la dinámica.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que en las grandes plataformas, el número de productos y páginas con descripciones es de varios millones. Por lo tanto, esta recopilación de información carga significativamente el servidor web, lo cual no le gusta a la administración y trata de deshacerse de ese visitante. Para ello, se desarrollan herramientas de protección de software, los llamados algoritmos antispam.

La lógica de su funcionamiento es la siguiente: si se reciben muchas solicitudes de una sola IP de forma regular o frecuente, se debe bloquear esa dirección y no procesar los paquetes de información que lleguen desde ella. Situaciones similares también ocurren al administrar muchas cuentas en redes sociales, recopilar datos sobre la posición de los sitios web en los resultados de búsqueda, etc.

Para evitar tales bloqueos, no hay nada mejor que configurar el servicio de proxy y trabajar a través del intermediario. En este caso, el recurso objetivo "verá" no a un solo usuario, sino a muchos usuarios que trabajan desde diferentes direcciones IP. Por lo tanto, el algoritmo antispam no sospechará nada.

¿Con proxy o sin proxy: cuál es mejor?

Esta pregunta debe responderse por uno mismo, teniendo en cuenta sus propios intereses. Si se encuentra en una de las tres categorías mencionadas anteriormente, elija y conecte un servicio confiable a sus dispositivos y software.

¿Qué se debe hacer para cambiar al trabajo a través de un proxy?

Debe seguir las instrucciones paso a paso que se presentan a continuación. Le recomendamos que lea las instrucciones completas antes de comenzar y luego proceda al primer paso.

Elija un servicio y solicite los servicios

En Internet, no es difícil encontrar listas de servidores gratuitos y reseñas de servicios pagos. Nuestro sitio web ofrece muchas reseñas con códigos promocionales para obtener descuentos del 10 al 30%.

Cada proveedor de servicios tiene sus propias características, pero en cualquier caso, el cliente recibe una lista de parámetros de los servidores proxy. Utilizando esta información, debe cambiar su trabajo en la red al modo anónimo utilizando uno de los esquemas descritos en la siguiente sección.

Determine el esquema de trabajo

Según las necesidades y características de la tarea, puede cambiar al trabajo a través de un proxy de las siguientes maneras:

Todos los dispositivos en el hogar u oficina

Un dispositivo individual (portátil, escritorio, teléfono inteligente)

Un programa individual (por ejemplo, un navegador)

En el primer caso, los cambios se realizan en la configuración del enrutador o del servidor corporativo con el gateway de Internet. No vamos a analizar en detalle este caso, solo presentaremos su esencia:

Cómo conectar el servicio de proxy, dónde encontrar la configuración de conexión de red en el menú del enrutador, esto debe averiguarlo en las instrucciones del modelo específico.

Después de cambiar la configuración, el enrutador redirige todas las solicitudes de los dispositivos del usuario al proxy. De esta manera, no es necesario cambiar la configuración de las computadoras portátiles, computadoras de escritorio o teléfonos inteligentes en sí. Estos dispositivos funcionan de la misma manera, pero cuando se conectan a Internet a través del enrutador, automáticamente salen a la red de forma anónima.

Un dispositivo individual se cambia al trabajo a través del servidor intermediario mediante la modificación de la configuración del sistema operativo. También nos limitaremos a una observación general de que debe seguir las instrucciones del sistema operativo del usuario. Los cambios realizados se reducen a que después de modificar el sistema operativo, cualquier programa en esta computadora portátil, computadora de escritorio o teléfono inteligente interactuará automáticamente con los recursos de Internet a través del proxy.

No en todos, pero en muchos programas, es posible cambiar la forma en que se conectan a Internet para utilizar una conexión a través de un proxy. Hacemos hincapié en que solo la aplicación modificada funcionará de forma anónima, por ejemplo, el navegador. Las aplicaciones de redes sociales o correo electrónico que se ejecutan simultáneamente en la misma computadora seguirán informando su dirección IP a los recursos solicitados.

Vamos a examinar con más detalle el último caso, pero dado que el número de productos de software es infinito, nos limitaremos a dos ejemplos.

Cómo cambiar la configuración del servicio de proxy para un navegador

Tomemos como ejemplo el popular navegador Mozilla Firefox:

En la ventana principal del programa, haga clic en el botón "Menú de la aplicación" (tres líneas horizontales)

Seleccione la opción "Configuración" en el menú

En la ventana que se abre, seleccione la pestaña "General"

Encuentre la sección "Configuración de la red" y haga clic en el botón "Configurar"

Seleccione la opción "Configuración manual de proxy" en la lista

Ingrese los datos proporcionados por el proveedor de servicios de proxy en los campos correspondientes: dirección (host) y puerto del servidor para diferentes protocolos (HTTP, HTTPS)

Si tiene dificultades, comuníquese con el servicio de soporte del proveedor de servicios de proxy.

Cómo configurar el navegador Undetectable

El proceso se describe detalladamente en la documentación del producto docs.undetectable.io. En este artículo, solo mencionaremos dos formas de ingresar los parámetros del servidor proxy en el navegador Undetectable. El primero es similar al descrito en la sección anterior: los datos se ingresan en los campos correspondientes en la configuración de los perfiles. Sin embargo, ingresar hosts, puertos, tipos, así como nombres de usuario y contraseñas para acceder a múltiples servidores en muchos perfiles de esta manera es una tarea laboriosa. Por lo tanto, es más conveniente utilizar el Administrador de proxy, que funciona con una lista de datos de servidores formateados. Al hacer clic en un botón, el Administrador de proxy generará un archivo de plantilla de ejemplo. Luego, será conveniente ingresar los parámetros necesarios en un editor de texto. Es aún más fácil transferir los datos del archivo a los perfiles del navegador Undetectable: simplemente presione el botón "Importar".

Cómo verificar la configuración del servicio de proxy

Después de cambiar la configuración, por ejemplo, del navegador, es importante verificar si se ha cambiado al modo de trabajo anónimo. La prueba principal es comparar la dirección IP con la opción "Trabajar a través de un proxy" habilitada y deshabilitada. Utilice uno de los muchos recursos que muestran la dirección y otra información sobre el usuario.

Por ejemplo, visite whoer.net primero sin un proxy y luego habilite el trabajo a través del servidor intermediario. En ambos casos, whoer.net debería responder y mostrar una página con los datos del usuario, pero las direcciones IP serán diferentes. En el primer caso, se mostrará su dirección real, y en el segundo caso, se mostrará la dirección del proxy.

Lo que no se menciona aquí

Dado que al principio se prometió una explicación en términos sencillos, no hemos considerado detalles importantes para todos los usuarios. Por ejemplo, los proxies difieren en el grado de anonimato. El servidor intermediario siempre redirige las solicitudes desde su dirección IP, pero al hacerlo, puede:

Informar al destinatario de la redirección

Informar sobre la redirección en respuesta a una solicitud especial

No informar de ninguna manera sobre el hecho de que se está trabajando a través de un proxy

Por lo tanto, los servicios de proxy completamente anónimos son la tercera categoría mencionada. Sin embargo, los otros dos grupos también proporcionan cierto grado de anonimato.

También mencionaremos que existen servicios de proxy gratuitos y de pago en la red. Cuál es más conveniente de usar en un caso particular solo puede determinarlo el propio usuario, teniendo en cuenta sus tareas y los plazos para resolverlas. Al mismo tiempo, es obvio que los recursos gratuitos están muy ocupados y no se garantiza su buen estado técnico.