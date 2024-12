Guide du service proxy : Qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser efficacement

Service de serveurs proxy - qu'est-ce que c'est ?

Malgré l'explication en termes simples, nous allons procéder de manière méthodique. De nombreux utilisateurs utilisent les termes "service" et "serveur" comme synonymes dans le contexte du sujet, ce qui n'est pas tout à fait exact.

Un serveur proxy est un complexe matériel et logiciel connecté à Internet qui agit en tant qu'intermédiaire entre les utilisateurs et les ressources réseau (sites web). Les utilisateurs envoient leurs demandes depuis leur appareil vers le serveur, qui redirige ensuite ces demandes vers les sites web concernés.

Les réponses suivent le même chemin inverse : le site envoie un paquet d'informations au proxy, qui le renvoie ensuite à l'utilisateur. Pendant ce temps, le site demandé échange des informations avec le serveur intermédiaire, mais ne sait pas tout ou ne sait rien de l'utilisateur.

Que signifie le service de proxy ?

Il s'agit d'une organisation qui possède un ou plusieurs serveurs proxy et les propose à la location selon certaines conditions. Le service peut être payant ou gratuit, avec ou sans restrictions de temps, de trafic, etc.

À quoi sert un service de proxy ?

Chacun de nous se connecte à Internet via un fournisseur d'accès (mobile, câble, etc.). Lors de la connexion, l'appareil de l'utilisateur se voit attribuer une adresse IP unique. À partir de cette adresse, des demandes sont ensuite envoyées aux sites web des réseaux sociaux, des actualités, des boutiques en ligne, et des réponses sont reçues à cette même adresse. Les réponses sont les informations qui permettent de visualiser et de lire les pages web, de regarder des films, d'écouter de la musique, d'envoyer des e-mails, de faire des virements bancaires en ligne, etc.

Dans ce schéma, il n'y a pas d'intermédiaires, mais cette méthode n'est pas toujours sûre et rationnelle. Nous n'allons pas décrire toutes les situations dans lesquelles la question de l'utilisation d'un service de proxy devient pertinente. Supposons simplement deux arguments :

Utilisation avantageuse du cache : De nombreux utilisateurs d'une même ville peuvent accéder à un site web pour obtenir les mêmes informations, lire la même page. Le site devra répondre à chacun d'eux, ce qui est une duplication inefficace.

En revanche, si vous utilisez un service de proxy et que vous faites passer tous les utilisateurs par un intermédiaire, le serveur conservera dans son cache la page web importante après la première demande. Par la suite, il la transmettra aux autres utilisateurs immédiatement, sans avoir à envoyer de nouvelles demandes au site web.

Besoin de masquer l'adresse IP et la localisation de l'utilisateur : Dans le schéma direct d'interaction, les sites web ont la possibilité d'identifier et d'accumuler des informations sur l'utilisateur grâce à son adresse IP unique. Si l'utilisateur ne souhaite pas que cela se produise, il faut résoudre le problème de l'intégration du service de proxy dans le schéma d'interaction, de sorte que les sites web demandés en sachent moins ou rien sur la source réelle des demandes. Maintenant, ils échangeront des informations avec l'IP du proxy.

La description du schéma de fonctionnement doit être complétée par une explication selon laquelle un proxy utilise généralement non pas une seule, mais plusieurs adresses lorsqu'il communique avec des ressources finales. Cela signifie que l'utilisateur envoie des demandes et reçoit des réponses d'un seul serveur IP intermédiaire. Mais ce serveur communique avec les sites web via de nombreuses adresses. Par conséquent, les ressources demandées considèrent qu'elles sont utilisées par de nombreux utilisateurs avec des adresses IP différentes.

Qui en a besoin ?

Les clients des services de proxy peuvent être divisés en 3 groupes :

Les opposants au "Big Brother"

Ceux qui ont besoin de contourner les blocages nationaux et autres

Les clients d'entreprises et les particuliers qui ont besoin de télécharger de grandes quantités d'informations à partir de portails, de gérer des dizaines de comptes sur les réseaux sociaux, etc.

Ce que signifie un service de proxy pour les opposants au "Big Brother" est clair - c'est un outil pour anonymiser leur travail. C'est un intermédiaire qui permet de masquer l'adresse et la localisation réelles de l'utilisateur. Cette catégorie comprend non seulement des personnes préoccupées par la sécurité et la confidentialité des données personnelles, mais aussi d'autres personnes.

Premièrement, en matière de sécurité, il n'y a pas de précautions superflues. Deuxièmement, il s'agit de précautions raisonnables et nécessaires. Par exemple, une organisation commerciale collecte des informations sur le marché auprès des sites web de ses concurrents pour les analyser.

Si les concurrents peuvent suivre les paramètres de la campagne, ils mèneront une analyse réciproque. Ils découvriront les domaines d'intérêt, les achats et les niches du marché qui sont étudiés, et déchiffreront les intentions de leur adversaire sur le marché. Mais si une connexion et une configuration de service de proxy sont établies avant le début de la collecte de données, les concurrents ne pourront pas suivre la source des demandes et prendre des mesures de rétorsion.

Les utilisateurs d'Internet, qu'ils soient privés ou non, se demandent souvent où se trouve le service de proxy. Cela est dû aux raisons suivantes : L'espace IP global sur le réseau est divisé en segments nationaux. Les adresses de X à Y appartiennent à l'Argentine, tandis que celles de Y+1 à Z appartiennent à la Chine, et ainsi de suite. Par conséquent, tout site web après la première demande reçue par une seule adresse IP sait dans quel pays se trouve l'utilisateur.

Que se passe-t-il si le client est parti ou réside constamment dans un autre pays ? Il se verra refuser l'accès. Pour résoudre ce problème, il suffit de comprendre comment utiliser un service de proxy et de se connecter en utilisant un serveur résident approprié.

Les serveurs résidents sont des serveurs intermédiaires qui ont des adresses IP "sortantes" dans le segment national approprié. L'utilisateur se connecte au proxy depuis le pays A ou tout autre pays, sans aucune restriction. Ensuite, ses demandes sont redirigées vers l'adresse réelle, et le site web concerné fournit les informations demandées sans poser de questions ni faire de réserves !

Il est également nécessaire de contourner les blocages nationaux et autres dans d'autres cas. Il s'agit de blocages bien connus basés sur des dispositions légales, des décisions gouvernementales ou des administrations régionales. Dans ce cas, le blocage est généralement effectué au niveau du fournisseur d'accès Internet de la manière suivante :

L'utilisateur envoie une demande au site web concerné

Mais d'abord, la demande passe par les équipements logiciels et matériels du fournisseur

Le logiciel du fournisseur vérifie si le site demandé est dans la liste des sites interdits

Si une correspondance est trouvée, la demande n'est pas envoyée plus loin et l'utilisateur reçoit un message : "Interdit".

Pour contourner un tel blocage, il n'y a pas d'autre choix que de mettre en place un service de proxy et de configurer le travail via un intermédiaire. Après cela :

Les demandes de l'utilisateur ne sont pas envoyées à l'adresse du site interdit, mais à l'adresse du proxy

Les serveurs proxy ne sont pas dans la liste des sites interdits, donc le fournisseur laisse passer la demande

L'intermédiaire transmet la demande à l'adresse réelle, et le blocage national ne fonctionne pas !

Le troisième groupe comprend les utilisateurs "blancs", "gris" et même "noirs". Mais dans tous les cas, le volume et la nature du travail qu'ils effectuent suscitent des réactions négatives de la part de diverses ressources, des moteurs de recherche aux réseaux sociaux et aux boutiques en ligne.

Par exemple, les analystes de marché ont besoin de surveiller les prix pour préparer des analyses. Pour cela, il faut ouvrir toutes les pages web des produits de la boutique en ligne et mémoriser les prix. Le lendemain, cette opération est répétée pour comparer les prix et déterminer la dynamique.

Il convient de noter que sur les grandes plateformes, le nombre de produits et de pages avec leurs descriptions atteint des millions. Par conséquent, une telle collecte d'informations surcharge considérablement le serveur web, ce qui mécontente l'administration et essaie de se débarrasser de ce visiteur. C'est pourquoi des moyens de protection logiciels, appelés algorithmes anti-spam, sont développés.

Leur logique de fonctionnement est la suivante : si de nombreuses demandes proviennent régulièrement ou fréquemment d'une seule adresse IP, cette adresse doit être bloquée et les paquets d'informations qui y sont envoyés doivent être ignorés. Des situations similaires se produisent lors de la gestion de nombreux comptes sur les réseaux sociaux, de la collecte de données sur les positions des sites web dans les résultats des moteurs de recherche, etc.

Pour contourner de tels blocages, il n'y a rien de mieux que de configurer un service de proxy et de travailler via un intermédiaire. Dans ce cas, la ressource cible "voit" non pas un, mais plusieurs utilisateurs travaillant avec des adresses IP différentes, ce qui fait que l'algorithme anti-spam ne soupçonne rien.

Avec ou sans proxy - quelle est la meilleure option ?

Cette question doit être répondue individuellement, en tenant compte de ses propres intérêts. Si vous vous trouvez dans l'une des trois catégories énumérées dans la section précédente, choisissez et connectez-vous à un service fiable sur vos appareils et logiciels.

Que faut-il faire pour passer au travail via un proxy ?

Il faut suivre les instructions étape par étape ci-dessous. Nous vous recommandons de lire d'abord les instructions jusqu'au bout, puis de commencer par la première étape.

Choisir un service et commander des services

Il est facile de trouver des listes de serveurs gratuits, des revues de services payants sur Internet. Notre site propose de nombreuses revues avec des codes promotionnels pour obtenir une réduction de 10 à 30 %.

Chacun des fournisseurs de services a ses propres particularités, mais dans tous les cas, le client reçoit une liste de paramètres de serveurs proxy. En utilisant ces informations, il faut passer au mode de travail anonyme sur Internet en utilisant l'une des méthodes décrites dans la section suivante.

Déterminer le schéma de travail

En fonction des besoins et des particularités de la tâche, vous pouvez passer au travail via un proxy de différentes manières :

Tous les appareils dans l'appartement ou le bureau

Un appareil individuel (ordinateur portable, ordinateur de bureau, smartphone)

Un programme individuel (par exemple, un navigateur)

Dans le premier cas, les modifications sont apportées aux paramètres du routeur ou du serveur d'entreprise avec une passerelle Internet. Nous n'allons pas examiner en détail cette option, nous ne présenterons que son essence :

Comment connecter un service de proxy, où trouver les paramètres de connexion réseau dans le menu du routeur - cela doit être appris à partir du manuel d'utilisation du modèle spécifique.

Après la reconfiguration du routeur, toutes les demandes des appareils des utilisateurs sont dirigées vers le proxy. Ainsi, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les smartphones fonctionnent de la même manière, mais lorsqu'ils sont connectés à Internet via le routeur, ils sortent automatiquement sur le réseau de manière anonyme.

Un appareil individuel est basculé vers le travail via un serveur intermédiaire en modifiant les paramètres du système d'exploitation. Ici aussi, nous nous limiterons à une remarque générale selon laquelle vous devez agir conformément au guide de l'utilisateur du système d'exploitation. Les modifications apportées au système d'exploitation consistent à ce que, après la reconfiguration, toutes les applications sur cet ordinateur portable, ordinateur de bureau ou smartphone interagissent automatiquement avec les ressources Internet via un proxy.

Dans de nombreux programmes, mais pas tous, il est possible de reconfigurer le travail avec Internet pour se connecter via un proxy. Soulignons que seules les applications reconfigurées fonctionneront de manière anonyme, par exemple, le navigateur. Les applications de médias sociaux ou de messagerie électronique qui fonctionnent en parallèle sur le même ordinateur continueront à signaler leur adresse IP aux ressources demandées.

Nous examinerons plus en détail la dernière option, mais comme le nombre de produits logiciels est infini, nous nous limiterons à deux exemples.

Comment modifier les paramètres du service de proxy pour un navigateur

Prenons l'exemple du navigateur populaire Mozilla Firefox :

Dans la fenêtre principale du programme, cliquez sur le bouton "Menu de l'application" (trois traits horizontaux)

Sélectionnez l'option "Paramètres" dans le menu

Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'onglet "Général"

Trouvez la section "Paramètres réseau" et cliquez sur le bouton "Paramètres"

Sélectionnez l'option "Configuration manuelle du proxy" dans la liste

Entrez les données fournies par le fournisseur de services de proxy dans les champs correspondants de la configuration manuelle - adresse (hôte) et port du serveur pour différents protocoles (HTTP, HTTPS)

Si vous rencontrez des difficultés, contactez le support du service de proxy.

Comment configurer le navigateur Undetectable

Le processus est décrit en détail dans la documentation du produit docs.undetectable.io. Dans cet article, nous nous limiterons à mentionner deux façons de saisir les paramètres des serveurs proxy dans le navigateur Undetectable. La première est similaire à celle décrite dans la section précédente - les données sont saisies dans les champs correspondants de la fenêtre de configuration des profils. Cependant, cette méthode est fastidieuse pour saisir les hôtes, les ports, les types, ainsi que les noms d'utilisateur et les mots de passe pour se connecter à de nombreux serveurs dans de nombreux profils. Il est donc plus pratique d'utiliser le Gestionnaire de proxy, qui fonctionne avec une liste formatée de données de serveurs. Le gestionnaire de proxy générera un fichier modèle exemple d'un simple clic sur un bouton. Ensuite, il sera facile de saisir les paramètres nécessaires dans un éditeur de texte. Il est encore plus facile de transférer les données du fichier vers les profils du navigateur Undetectable - il suffit d'appuyer sur un bouton "Importer".

Comment vérifier les paramètres du service de proxy

Après la reconfiguration, par exemple du navigateur, il est important de vérifier si vous travaillez de manière anonyme. La principale vérification consiste à comparer l'adresse IP lorsque l'option "Travailler via un proxy" est activée et désactivée. Utilisez l'un des nombreux services qui affichent l'adresse et d'autres informations sur l'utilisateur. Par exemple, allez sur whoer.net d'abord dans la version "Sans proxy", puis activez le travail via le serveur intermédiaire. Dans les deux cas, whoer.net devrait répondre et afficher une page avec les données de l'utilisateur, mais les adresses IP seront différentes. Dans le premier cas, votre adresse réelle doit être affichée, dans le second cas, l'adresse du proxy.

Ce qui n'est pas dit ici

Comme nous avons promis au départ de parler en termes simples, nous n'avons pas examiné les détails qui ne sont pas importants pour tous les utilisateurs. Par exemple, les proxies diffèrent par leur degré d'anonymat. Le serveur intermédiaire redirige toujours les demandes depuis son adresse IP, mais peut :

Informer immédiatement le destinataire de la redirection

Informer du fait de la redirection en réponse à une demande spéciale

Ne pas informer de quelque manière que ce soit du fait de l'utilisation d'un proxy

Ainsi, les services de proxy anonymes purs sont le troisième groupe de la liste ci-dessus. Cependant, les deux autres groupes offrent également un certain degré d'anonymat.

Nous mentionnerons également que des services de proxy payants et gratuits sont disponibles en ligne. Lequel est le plus pratique dans un cas particulier ne peut être déterminé que par l'utilisateur lui-même, en tenant compte de ses tâches et des délais de leur réalisation. Cependant, il est évident que les ressources gratuites sont souvent surchargées et leur état technique ne peut être garanti par personne.