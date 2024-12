Mise à jour du navigateur Undetectable 1.2 Nouvelles fonctionnalités expliquées

Notre équipe ne reste pas immobile et a rendu le navigateur anti-détection Undetectable plus accessible et plus pratique pour une utilisation en équipe. Nous avons recueilli vos commentaires tout au long du processus et espérons que cette mise à jour vous sera très utile !

##Travail d'équipe et synchronisation des profils cloud Le travail en équipe est maintenant plus facile ! Les profils de navigateur peuvent désormais être synchronisés entre les appareils sans avoir à exporter/importer des fichiers.

Le nouveau tableau de bord web - cloud.undetectable.io - vous permet de gérer les utilisateurs, les groupes, les rôles, les sessions, et bien sûr de surveiller l'état des profils cloud en temps réel.

Par défaut, pour l'administrateur de la licence Undetectable (app.undetectable.io), les informations de connexion au tableau de bord cloud seront identiques à celles utilisées lors de l'inscription (le nom d'utilisateur et le mot de passe pour ce tableau de bord sont identiques à ceux utilisés pour accéder au programme).

Maintenant, nous allons vous expliquer plus en détail chaque section et à quoi elle sert.

###Utilisateurs, Rôles et Groupes Dans la section Utilisateurs, vous avez toujours la possibilité d'inviter de nouveaux utilisateurs au programme, individuellement ou en liste par e-mail (un par ligne). Chaque nouvel utilisateur doit obligatoirement se voir attribuer un rôle et un groupe.

####Par défaut, les rôles et groupes par défaut sont les suivants :

Groupe Default - tous les utilisateurs sont automatiquement ajoutés à ce groupe. Tous les profils sont également ajoutés à ce groupe s'ils appartenaient à un groupe qui a été supprimé.

- tous les utilisateurs sont automatiquement ajoutés à ce groupe. Tous les profils sont également ajoutés à ce groupe s'ils appartenaient à un groupe qui a été supprimé. Rôle Admin - le rôle d'administrateur par défaut est attribué au créateur du compte Undetectable (il ne peut pas être supprimé).

- le rôle d'administrateur par défaut est attribué au créateur du compte Undetectable (il ne peut pas être supprimé). Rôle User - le rôle d'utilisateur par défaut (il ne peut pas être supprimé). Le rôle Manager a été ajouté à titre informatif pour créer vos propres rôles avec des niveaux d'accès spécifiques. Vous pouvez le supprimer. En modifiant un rôle, vous modifiez les niveaux d'accès pour plusieurs utilisateurs en même temps, ceux qui ont ce rôle attribué.

Toutes les sessions ouvertes de votre équipe sont maintenant affichées dans une seule section, avec des informations détaillées sur l'appareil en cours d'exécution. Vous pouvez désactiver les sessions inutiles à tout moment.

Le service "Générateur de sites populaires" a été déplacé vers le tableau de bord cloud à l'adresse suivante : https://cloud.undetectable.io/top-websites

##Forfait gratuit Nous avons rendu Undetectable plus accessible à tous ceux qui commencent leur parcours difficile dans le domaine du multi-comptes et avons ajouté un forfait gratuit !

5 profils cloud

10 empreintes de navigateur (configurations) mises à jour chaque mois

Possibilité d'ajouter des profils cloud supplémentaires payants, de 10 à 40.

Le nombre de profils est complémentaire, pas de remplacement. Par exemple, si vous avez 5 profils par défaut dans votre forfait et que vous décidez d'en acheter 30 supplémentaires, vous aurez un total de 35 profils cloud. ###Personnalisation des plans tarifaires Des possibilités étendues de personnalisation des plans tarifaires ont été ajoutées, ce qui permet d'économiser considérablement en ne payant pas pour des fonctionnalités inutiles.

Si nécessaire, vous pouvez toujours :

Ajouter de nouveaux utilisateurs à n'importe quel forfait payant ;

Augmenter le nombre de profils cloud sur les forfaits Free et Custom ;

Acheter plus de sessions par jour sur les forfaits Custom et Professional ;

Connecter votre propre serveur sur le forfait Custom, ce qui vous permettra de travailler avec un nombre illimité de profils cloud (à l'exception des coûts liés à l'hébergement de vos propres serveurs).

##Nouveaux plans tarifaires

Plus de détails sur l'onglet correspondant - https://undetectable.io/ru/pricing

Les sessions - le nombre d'instances du programme en cours d'exécution. En achetant des utilisateurs, vous obtenez en fait des sessions supplémentaires et la possibilité de créer un compte.

###Conversion des licences existantes vers les nouveaux tarifs Étant donné que les tarifs ont été mis à jour, le changement de tarif actuel s'effectue selon la grille suivante. Tous les tarifs seront recalculés en tenant compte des fonds non utilisés pour la licence.

Nous avons converti les licences en tarifs supérieurs en conservant le nombre d'utilisateurs de la licence. Si nécessaire, vous pouvez toujours passer à un tarif inférieur.

###Comparaison des nouveaux et anciens tarifs ####Free Starter est similaire à Free. Maintenant, tous ceux qui veulent tester Undetectable peuvent utiliser une licence gratuite chaque mois. Les profils locaux illimités de ce tarif ont été remplacés par 5 profils cloud.

Si nécessaire, vous pouvez augmenter leur nombre. Maintenant, au lieu de 30 configurations, seules 10 sont disponibles, sans possibilité d'extension. Mais c'est complètement gratuit. ####Base Auparavant, Base offrait par défaut 2 utilisateurs, ce qui obligeait de nombreux clients à payer pour des fonctionnalités inutilisées. Maintenant, ce tarif offre par défaut seulement 1 utilisateur et le nombre de configurations a été réduit de 30 à 25.

Le coût de base du tarif a été réduit et, si nécessaire, vous pouvez toujours obtenir des utilisateurs et des configurations supplémentaires. L'exportation/importation de profils locaux et de proxies n'est plus disponible.

Sur ce tarif, comme sur tous les suivants, la création et le stockage illimités de profils locaux sont conservés. Vous obtenez également 50 profils cloud supplémentaires. ####Professional Team est similaire à Professional. Pour des raisons similaires à celles de Base, le nombre d'utilisateurs a été réduit de 5 à 2. Le nombre de configurations et les fonctionnalités avec des profils locaux illimités sont restés les mêmes.

Le coût de base du tarif a également été réduit. Vous avez également accès à 100 profils cloud supplémentaires. Si nécessaire, vous pouvez acheter des sessions/utilisateurs et des configurations supplémentaires. ####Custom Pour Custom, pour des raisons similaires à celles de Base et Team, le nombre d'utilisateurs a été réduit de 10 à 5. En revanche, vous obtenez 100 configurations au lieu de 80 et une économie significative même avec l'achat d'utilisateurs supplémentaires.

En prime, vous obtenez 200 profils cloud. Ce tarif offre un accès complet à toutes les fonctionnalités d'Undetectable et la possibilité d'acheter toutes les options nécessaires. ##Réductions ###Changements dans les réductions pour le renouvellement de la licence

Période Réduction 3 mois -5% 6 mois -10% 12 mois -20%

###Réduction cumulative pour l'achat de configurations

##Stockage privé pour vos profils cloud Avec l'ajout des profils cloud dans les fonctionnalités du programme, une autre option est apparue - le stockage privé. Si nécessaire, vous pouvez acheter un emplacement pour connecter votre propre serveur où les profils cloud seront stockés. Les principaux avantages de cette option sont les suivants :

Le nombre de profils cloud sera limité uniquement par les ressources du serveur connecté. Si vous utilisez des milliers de profils, cela vous permettra d'économiser considérablement ; La sécurité des profils et la stabilité du fonctionnement dépendent uniquement des paramètres de votre serveur. En cas de problèmes avec les serveurs Undetectable (nous faisons tout notre possible pour éviter cela), cela n'affectera pas votre travail.

La connexion du stockage privé est disponible uniquement sur le forfait Custom et coûte 500 $/mois pour 1 serveur. Cette option vous permettra d'économiser considérablement pour les grandes équipes.

Si vous êtes intéressé par le stockage privé, veuillez contacter le support : support@undetectable.io ou via le chat en ligne.

##Site web et documentation mis à jour

Le tableau de bord app.undetectable.io a été mis à jour pour gérer les licences, les paiements et les achats de configurations ;

Un seul compte peut désormais avoir une seule licence Undetectable. Grâce au tableau de bord web mis à jour, vous pouvez renouveler votre licence, modifier les plans tarifaires et les personnaliser en conséquence.

Un compte gratuit sera automatiquement créé après l'inscription sur le nouveau tableau de bord.

Par défaut, lors de l'inscription à un nouveau compte, les informations d'authentification pour le tableau de bord sont les mêmes que celles requises pour accéder au programme.

Une nouvelle méthode de paiement automatique a été ajoutée : Capitalist ;

La sauvegarde des méthodes de paiement (cartes bancaires) pour le renouvellement automatique a été mise en place ;

Les soldes du magasin de comptes et du magasin de configurations ont été séparés. Vous pouvez utiliser le solde du compte pour payer l'abonnement et recharger le solde du magasin de configurations. Vous ne pouvez utiliser le solde du magasin de configurations que pour payer les configurations.

Documentation mise à jour avec une recherche pratique dans la langue sélectionnée docs.undetectable.io

##Programme d'affiliation Le programme d'affiliation peut maintenant être activé par chaque utilisateur sur la page et vous pouvez recevoir 7% de commissions de référence sur tous les paiements.

Nous rappelons que pour le moment, le programme d'affiliation est limité dans le temps et sera en vigueur jusqu'au 01.01.2025 selon nos règles du programme d'affiliation, nous vous recommandons également de les consulter ici.

##Corrections de bugs

Ajout d'une minuterie pour fermer la fenêtre d'erreur sans sélectionner de réponse.

Mise à jour de la page d'accueil dans un nouvel onglet du navigateur.

Correction d'un bug avec la sauvegarde des données des comptes sur certains sites.

Correction d'un bug avec l'affichage du drapeau d'un nouveau profil.

Correction de l'erreur "Page Network error".

##Roadmap et nos prochains plans Nous sommes actuellement concentrés sur l'ajout d'un nouveau moteur de navigateur basé sur Chromium, ce qui permettra au navigateur de prendre en charge les extensions du Chrome Store, ainsi que l'intégration de l'automatisation via les API Puppeteer, Playwright et Selenium.

Suivez nos mises à jour sur les réseaux sociaux et sur le site web !