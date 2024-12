Les meilleurs services de test d'empreintes digitales de navigateur en 2022

Aujourd'hui, nous allons promouvoir les cryptomonnaies sur Facebook, puis le jeu sur TikTok, ou vice versa. Grâce aux navigateurs anti-détection, il est maintenant possible de se déplacer partout et en grand nombre. L'essentiel est de changer les empreintes digitales numériques en empreintes pertinentes à temps. Mais que faire si l'empreinte digitale est défectueuse ? Cela signifie-t-il que les anti-détections ne sont pas un outil parfait pour le multi-comptes ?

Les débutants en marketing et en arbitrage, après avoir utilisé un anti-détection fiable tel que Undetectable, commencent immédiatement à vanter d'autres navigateurs anonymes. Ils sont convaincus que les anti-détections fonctionnent par magie et ne veulent pas comprendre le principe de leur fonctionnement. Et en cas de défaillance, ils blâment le navigateur anti-détection qui a perdu sa puissance magique. Cependant, la raison de l'échec de l'activité multi-comptes peut ne pas résider dans l'anti-détection lui-même, mais dans l'un de ses composants. Il est donc essentiel de comprendre le fonctionnement de ce logiciel. Sinon, la "magie" du multi-comptes se transformera en migraine, et il sera difficile de trouver un remède.

Les anti-détections peuvent-ils aussi tomber en panne ?

Pour comprendre les liens de cause à effet des problèmes possibles qui peuvent survenir lors de l'utilisation de navigateurs anonymes, plongeons dans la théorie. Et ensuite, nous passerons à une analyse plus approfondie des pannes causées par les empreintes digitales.

Il ne faut pas croire en l'essence magique des anti-détections. En réalité, ce sont les mêmes navigateurs ordinaires qui permettent de visiter des sites, de s'y inscrire et même d'installer des extensions. Mais cela n'est possible qu'avec des outils professionnels tels que Undetectable.

Cependant, les anti-détections ont une particularité qui réside dans tout leur pouvoir multi-comptes - la possibilité de remplacer les empreintes digitales et d'en éditer les paramètres. C'est grâce à cela que les navigateurs anti-détection permettent un accès sans entrave à n'importe quel site et protègent l'utilisateur contre la traçabilité de ses actions. Mais comment fonctionnent les anti-détections ? Et quel est le lien avec les empreintes digitales ?

Comment fonctionne l'anti-détection ?

Toute anti-détection comprend les composants de base suivants :

Le moteur de navigation - il est responsable de l'échange de données entre l'application et le World Wide Web. C'est-à-dire qu'il permet à l'utilisateur de visiter tel ou tel site.

L'interface utilisateur - comprend les outils de contrôle du moteur de navigation et les paramètres du programme. Les navigateurs anonymes comprennent des outils de gestion des profils, des packs de proxy et d'autres fonctionnalités spécifiques.

Les empreintes digitales - elles sont également appelées empreintes digitales. Elles sont un ensemble de caractéristiques dont la combinaison permet aux systèmes anti-fraude des plateformes hautement sécurisées d'identifier l'identité numérique de l'utilisateur.

Les première et deuxième composantes des anti-détections fonctionnent généralement sans problème. Elles sont donc rarement la cause du blocage des comptes utilisés pour le multi-comptes. Cela signifie que le problème réside dans les empreintes digitales ? Alors il faut surmonter sa peur de la technologie de pointe et en apprendre davantage sur les empreintes digitales.

Principes de base des empreintes digitales

Les empreintes digitales doivent être considérées comme un élément constitutif, dont les valeurs des paramètres permettent aux systèmes anti-fraude des services en ligne d'identifier les utilisateurs. Les empreintes digitales comprennent les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques techniques de l'appareil de l'utilisateur - système d'exploitation, sa version, le nombre de cœurs du processeur, leur fréquence d'horloge, la quantité de mémoire vive, etc.

Paramètres locaux - langue, fuseau horaire, pays.

Paramètres du navigateur - type de navigateur, sa version. Ainsi que les paramètres envoyés par les navigateurs dans l'en-tête User-Agent.

Cette chaîne fait partie de l'en-tête HTTP, qui est envoyé par l'application cliente (dans notre cas, le navigateur) au serveur. User-Agent est utilisé pour déterminer les caractéristiques de l'utilisateur, telles que la langue, le type de logiciel et sa version, le système d'exploitation et les paramètres régionaux (langue, fuseau horaire). Ces indicateurs permettent aux sites web de personnaliser le contenu fourni à leur public. Mais ils sont également utilisés pour identifier l'identité numérique de l'utilisateur.

Les anti-détections sont généralement livrées avec un ensemble d'empreintes digitales. Les meilleures d'entre elles, comme Undetectable, mettent à jour chaque mois la collection d'empreintes digitales fournies par défaut. Elles incluent également des magasins spécialisés où l'utilisateur peut acheter les empreintes digitales nécessaires.

De plus, les navigateurs anonymes permettent de modifier les valeurs de tous les paramètres qui composent les empreintes digitales. Mais pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir au moins une connaissance minimale du fonctionnement des anti-détections et des principes d'interaction des composants de l'Internet. Sinon, vous risquez de perdre à la fois les proxys, les comptes sociaux achetés et les résultats obtenus grâce à eux.

Comment ne pas devenir victime d'une empreinte digitale défectueuse ?

Un exemple pratique frappant qui décrit l'ampleur des conséquences de l'utilisation d'empreintes digitales mal éditées aidera à comprendre toute la douleur de ce problème.

Supposons que vous ayez décidé d'acheter non pas un seul billet pour la finale de la Ligue des champions, mais dix. Eh bien, pour amortir le coût de votre visite et gagner de l'argent pour un hot-dog et une bouteille de Coca-Cola. Pour cela :

Inscrivez-vous sur le site de l'anti-détection. Téléchargez-le et installez-le sur votre PC. Créez un nouveau profil. Dans les listes déroulantes, choisissez une configuration pertinente et une chaîne User-Agent. Modifiez la valeur du système d'exploitation en Mac OS dans la chaîne. Ajoutez des cookies. Utilisez cette empreinte digitale pour effectuer le premier achat de billets. Ensuite, répétez les étapes 3 à 6 plusieurs fois et achetez les prochains lots de billets.

Et à un moment donné, vous oubliez de spécifier correctement le système d'exploitation dans User-Agent et vous essayez d'effectuer un achat... Mais le système anti-fraude du service de billetterie ne dort pas. Ses algorithmes détectent rapidement l'incohérence entre le système d'exploitation indiqué dans l'empreinte digitale et dans User-Agent. Ensuite, le dénouement de la tragédie arrive - le paiement pour votre négligence :

Des billets non achetés.

Un profil banni sur le service de vente de billets.

Des fonds gelés pour l'achat.

Un portefeuille de système de paiement ajouté à la liste noire, avec lequel les billets ont été payés.

Il est clair qu'une telle situation est impossible avec Undetectable. Parce que c'est le seul anti-détection qui vérifie la correspondance des valeurs des paramètres User-Agent avec celles spécifiées dans la configuration.

Dans les autres navigateurs anonymes, une telle combinaison de circonstances est très probable et, par conséquent, les conséquences sont si graves. De plus, certains anti-détections sont négligents dans la fourniture d'empreintes digitales. Il est donc toujours nécessaire de vérifier leurs paramètres. Mais comment ? En étudiant attentivement chaque empreinte digitale. Et s'il s'agit d'un multi-comptes à grande échelle, impliquant des centaines d'empreintes digitales ?

Faites confiance à l'anti-détection, mais vérifiez les empreintes digitales !

Vous pouvez valider les valeurs des empreintes digitales utilisées pour l'accès multi-utilisateurs sans les vérifier vous-même. Après tout, il existe suffisamment de services spécialisés sur Internet à cet effet. Et nous avons sélectionné les meilleurs outils pour vérifier les empreintes digitales.

Ce service fournit une évaluation de l'anonymat et de la sécurité de l'empreinte digitale utilisée. Il affiche également les valeurs de ses principaux paramètres : IP, géolocalisation, fournisseur d'accès Internet, système d'exploitation, type et version du navigateur. Il vérifie également si le proxy utilisé est répertorié dans la liste noire des adresses IP.

C'est un outil de validation de l'empreinte digitale recommandé par l'équipe d'Undetectable. C'est pourquoi ce service est défini comme page d'accueil dans l'anti-détection. En plus des empreintes digitales classiques, Leaks Radar permet de vérifier les empreintes digitales basées sur Canvas, WebGL, les polices utilisées, etc.

Ce service a un design minimaliste, mais il offre de nombreux outils pour évaluer l'anonymat de l'utilisateur. Il permet également de vérifier la qualité des empreintes digitales sur de nombreux paramètres. Y compris WebRTC, Canvas et les empreintes digitales basées sur les polices. Et même sur des paramètres spécifiques tels que la version de Flash et Silverlight.

Cette plateforme propose un vaste arsenal d'outils permettant à l'utilisateur de savoir quelles informations il laisse lorsqu'il visite des sites web. Le service peut également être utilisé pour vérifier les paramètres des empreintes digitales. Y compris les valeurs des en-têtes HTTP. Ce qui est une caractéristique unique de cette plateforme.

C'est un service spécialisé dans l'évaluation de la qualité des empreintes digitales, souvent utilisé par les clients d'Undetectable. Il se distingue par sa grande précision de mesure et affiche de nombreuses valeurs de paramètres d'empreintes digitales : résolution de l'écran, hachage WebGl, liste des polices utilisées, etc.

Cette plateforme ne se distingue pas des autres services par un grand nombre de paramètres mesurables. Néanmoins, le service fournit un certain nombre de données qui ne sont pas disponibles sur des plateformes spécialisées plus populaires. Par exemple, la liste des plugins de navigateur actifs, l'historique Whois par IP et d'autres informations importantes.

Ce service est principalement destiné aux utilisateurs ordinaires qui peuvent évaluer l'anonymat de leur navigateur. Cependant, les informations qu'il fournit peuvent également être utilisées pour évaluer la qualité des empreintes digitales en fonction des principaux indicateurs.

L'efficacité de l'utilisation des empreintes digitales dépend non seulement de l'exactitude des paramètres qui y sont spécifiés, mais aussi de la qualité des proxys. IPqualityscore permet de vérifier si les adresses IP fournies par les fournisseurs de proxy sont répertoriées dans les listes noires.

C'est un outil de vérification rapide de la fiabilité de la partie navigateur de l'empreinte digitale. Le service affiche également des informations plus détaillées pour chaque paramètre. Ce qui permet d'éviter le blocage des empreintes digitales en fonction de ces caractéristiques.

Protégez-vous des empreintes digitales défectueuses

Les anti-détections offrent une grande efficacité pour les activités multi-comptes sur n'importe quelle plateforme. Mais dans certains cas, même elles ne peuvent pas faire face au facteur humain. Les erreurs commises lors de l'édition des empreintes digitales réduisent l'efficacité de l'accès multi-utilisateurs. Pour vous protéger de cela, il suffit de vérifier les empreintes digitales utilisées dans le navigateur anti-détection à l'aide des services mentionnés ci-dessus. Et seulement alors vous pourrez pleinement profiter de la magie d'Undetectable.