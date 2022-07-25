代理服务指南：是什么以及如何有效使用

代理服务器服务 - 是什么？

尽管我们用简单的话语来解释，但我们将按照正确的方法进行操作。许多用户在主题上使用“服务”和“服务器”这些概念作为同义词，但这并不完全正确。

代理服务器是连接到互联网的软硬件复合体，它充当用户和网络资源（网站）之间的中间人。用户从其设备发送请求到服务器，服务器将这些请求转发给感兴趣的网站。

同样的链路也适用于返回的响应：网站将信息包发送到代理服务器，然后将其转发给用户。在此过程中，所请求的网站与中间服务器交换信息，但对用户了解的信息有限或根本不了解。

代理服务的含义

这是一个拥有一个或多个代理服务器并根据特定条件出租它们的组织。该服务可以是付费或免费的，可以有时间限制、流量限制等。

代理服务的用途

我们每个人都通过供应商（移动、有线运营商等）连接到互联网。在连接时，用户设备被分配一个唯一的IP地址。从该地址发送请求到社交网络、新闻、在线商店等网站，响应也会发送到该地址。响应是允许查看和阅读网页、观看电影、听音乐、发送电子邮件、进行在线银行转账等操作的信息。

在这个方案中没有中间人，但这种方法并不总是安全和合理的。我们不会描述所有情况，这些情况下如何将代理服务纳入网络工作方案。我们只提供两个论点：

利用缓存是有利的

来自同一城市的许多用户可能会访问某个网站以获取相同的信息，阅读同一页面。网站必须为每个用户提供响应，这是不合理的重复。

但是，如果连接所有用户到代理服务器并通过中间人将其发送到网络，那么在第一次请求之后，服务器将在其缓存中保存重要的网页。然后，它将立即将其传递给其他用户，而无需再次向互联网资源发送请求。

需要隐藏用户的IP地址和位置

在直接交互方案中，网站可以通过唯一的IP地址识别和收集有关用户的信息。如果用户不希望这样做，就需要解决一个问题，即如何将代理服务引入交互方案，以便请求的网站了解更少或根本不了解有关请求源的信息。因为现在他们将与代理IP交换信息。

需要补充说明的是，代理通常在与最终资源交换时使用多个地址，而不是一个地址。也就是说，用户发送请求并从唯一的中间服务器接收响应。但是，该服务器通过多个地址与网站交换信息。因此，被请求的资源认为有许多用户从不同的IP地址与其一起工作。

谁需要这个？

代理服务的客户可以分为3类：

“大哥” 的反对者

需要绕过国家和其他封锁的人

需要从门户网站下载大量信息、管理社交网络账户等的企业和个人客户。

对于“大哥”的反对者来说，代理服务意味着什么是清楚的 - 这是一种匿名化工具。这是一个中间人，可以隐藏用户的真实地址和位置。这个类别不仅仅是那些对安全性和个人数据的抽象担忧的人。

首先，在安全方面，没有多余的预防措施。其次，我们谈论的是合理和必要的预防措施，而不是过度的预防措施。例如，商业组织在竞争对手的网站上收集市场信息进行分析。

如果竞争对手能够跟踪广告活动的参数，他们将进行反向分析。结果，他们将了解感兴趣的方向，了解正在研究哪些购买和市场领域，解开市场上对手的计划。但是，如果在开始数据收集过程之前连接和配置代理服务，那么竞争对手将无法跟踪请求的来源并采取反制措施。

个人和其他互联网用户经常问代理服务在哪里。这是由以下原因引起的：互联网上的IP地址空间被划分为国家段。从X到Y的地址属于阿根廷，从Y+1到Z的地址属于中国，依此类推。因此，任何网站在收到第一个请求后，仅通过一个IP地址就可以知道用户所在的国家。

接下来的一切取决于该网站的工作方式。例如，可以下载或在线收听、观看音乐记录、电影和系列剧的资源只能在特定国家提供服务。如果客户离开或经常居住在其他国家，他们将无法访问。为了解决这个问题，只需弄清楚如何使用代理服务并使用适当的居民服务器进行连接。

居民服务器是具有所需国家段的中间服务器。用户可以连接到来自国家A或其他国家的代理，没有任何限制。然后，他们的请求将通过国家B的IP转发，而感兴趣的网站将无条件地提供所需的信息！

在其他情况下，需要绕过国家和其他封锁。这是基于法律、政府或地区管理决策的众所周知的禁令。在这种情况下，封锁通常是通过互联网服务提供商实施的：

用户向感兴趣的资源发送请求

但是，首先，请求通过提供商的软硬件设备

提供商的软件检查请求的资源是否在禁止列表中

如果找到匹配项，则请求不会继续发送，而是向用户发送“禁止”消息。

为了摆脱这种封锁，最好的方法是设置代理服务并通过中间人进行工作。在此之后：

用户的请求不会发送到被禁止资源的地址，而是发送到代理的地址

代理服务器不在被禁止列表中，因此提供商将允许请求通过

中间人将请求转发到真实地址，国家封锁将不起作用！

在上述三个组中，第三个组包括“白色”，“灰色”甚至“黑色”用户。但在所有情况下，他们所执行的工作的规模和性质都引起了各种资源的负面反应 - 从搜索引擎到社交网络和在线商店。

例如，市场分析师需要监控价格以进行分析。为此，需要打开所有互联网商店的网页并记住价格。明天和后天，将重复此操作以比较价格并确定趋势。

同时需要考虑到在大型平台上，商品和其描述的页面数量达到数百万。因此，这种信息收集会严重负担网络服务器，而管理者对此不满并试图摆脱这样的访问者。为此，开发了一种名为反垃圾邮件算法的软件保护工具。

它们的工作原理是：如果从一个IP地址定期或频繁地发送大量请求，那么应该禁止该地址，并忽略从该地址接收到的信息包。在社交网络管理多个帐户、收集有关搜索引擎结果中网站位置的数据等情况下，也会出现类似的情况。

为了避免这些封锁，最好的方法是设置代理服务并通过中间人进行工作。在这种情况下，目标资源将“看到”不止一个，而是许多使用不同IP的用户，因此反垃圾邮件算法不会怀疑任何事情。

使用代理还是不使用代理 - 哪个更好？

这个问题需要根据自己的兴趣自己回答。如果您属于前面提到的三个类别之一，请选择并连接可靠的服务到您的设备和软件。

切换到代理工作需要做什么？

请按照以下逐步说明进行操作。建议首先将说明阅读完毕，然后开始执行第一步。

选择服务并订购服务

在互联网上很容易找到免费服务器列表和付费服务的评论。我们的网站上有许多评论，其中包含10-30%折扣代码。

每个服务提供商都有自己的特点，但无论如何，客户都会收到代理服务器的参数列表。使用这些信息，应根据下一节中描述的方案之一将网络工作转换为匿名模式。

确定工作方案

根据需求和任务的特点，可以将工作转移到代理的：

家庭或办公室中的所有设备

单独的设备（笔记本电脑、台式机、智能手机）

单独的程序（例如，浏览器）

在第一种情况下，更改将应用于路由器或具有Internet网关的企业服务器的设置。我们不会详细讨论此选项，只是简要介绍其要点：

如何连接代理服务，如何在路由器菜单中找到网络连接设置 - 这应该从具体型号的说明书中了解。

在重新配置路由器之后，它将将用户设备的所有请求重定向到代理。因此，不需要重新配置笔记本电脑、计算机和智能手机。这些设备将以原来的方式工作，但是当通过路由器连接到互联网时，它们将自动匿名连接到网络。

单独的设备通过在操作系统中更改设置来切换到通过中间人工作。在这里，我们也只限于一般建议，即根据操作系统用户指南操作。所做的更改的本质是，重新配置操作系统后，笔记本电脑、台式机或智能手机上的任何程序都将自动通过代理与互联网资源进行交互。

并非所有，但许多程序都可以重新配置以通过代理连接到全球网络。我们强调：只有重新配置的应用程序（例如，浏览器）才能匿名工作。在同一台计算机上同时运行的社交网络或电子邮件应用程序将向请求的资源报告其IP地址。

我们将更详细地讨论最后一个选项，但是由于软件产品的数量是无限的，我们将限制在两个示例上。

如何更改浏览器的代理设置

以流行的Mozilla Firefox浏览器为例：

在主窗口中，单击“应用程序菜单”按钮（三个水平线）

选择“设置”菜单项

在打开的窗口中选择“常规”选项卡

找到“网络设置”部分并单击“设置”按钮

在列表中选择“手动设置代理”选项

在相应字段中输入从代理提供商那里获得的手动设置数据 - 服务器地址（主机）和各种协议（HTTP、HTTPS）的端口

如果遇到困难，请联系代理服务支持部门。

如何配置Undetectable浏览器

该过程在产品文档中有详细说明docs.undetectable.io。在本文中，我们只提到两种将代理服务器参数输入Undetectable浏览器的方法。第一种与上面描述的方法相似 - 数据输入到配置文件设置窗口的相应字段中。但是，通过这种方式在许多配置文件中输入主机、端口和类型以及许多配置文件中的登录和密码是一项繁琐的任务。因此，更方便的方法是使用通过格式化的服务器数据列表工作的代理管理器。代理管理器将生成示例模板文件的按钮。然后，您可以在文本编辑器中轻松输入所需的参数。从文件传递数据到Undetectable浏览器配置文件非常简单 - 只需单击“导入”按钮即可。

如何检查代理设置

在重新配置后，例如浏览器，检查切换到匿名工作的事实非常重要。主要检查是在打开“通过代理工作”选项的情况下和关闭该选项的情况下比较IP。使用许多显示用户地址和其他信息的资源之一。例如，首先在“无代理”选项下访问whoer.net，然后启用通过中间人工作。在两种情况下，whoer.net都应该回答并显示用户数据页面，但是IP地址将不同。在第一种情况下，它应该显示您的真实地址，在第二种情况下，它应该显示代理的地址。

这里没有提到的内容

由于我们承诺用简单的话语来解释，我们没有讨论对于所有用户来说都不重要的细节。例如，代理根据匿名程度的不同而有所不同。中间服务器始终通过其IP地址转发请求，但同时可以：

立即通知收件人有关转发的事实

在收到特殊请求时通知有关转发的事实

以任何方式都不通知有关通过代理工作的事实

因此，纯粹的匿名代理服务是上述三个类别中的第三个。但是，其他两个组也提供了一定程度的匿名性。

还要提及的是，网络上提供了付费和免费的代理服务。在特定情况下，哪种服务更方便，只有用户自己才能确定，考虑到任务和解决这些任务的时间。与此同时，显然，免费资源的负载很高，并且无法保证其正常运行状态。