Guia de Serviço de Proxy: O Que É e Como Usá-lo Efetivamente

O que é um serviço de proxy?

Vamos explicar aos visitantes do site o que é um serviço de proxy em termos simples. Para isso, não vamos entrar em detalhes que não são importantes para 80% dos visitantes, mas vamos explicar o assunto de forma geral. Assim que tivermos uma compreensão geral correta, as tarefas específicas, como configurar um serviço de proxy em um laptop, poderão ser resolvidas de forma rápida e sem dificuldades.

O que é um servidor proxy?

Apesar de explicarmos de forma simples, vamos agir de forma metodicamente correta. Muitos usuários usam os termos "serviço" e "servidor" como sinônimos nesse contexto, o que não é totalmente correto.

Um servidor proxy é um complexo de hardware e software conectado à Internet que atua como intermediário entre os usuários e os recursos de rede (sites). Os usuários enviam solicitações de seus dispositivos para o servidor, que redireciona essas solicitações para os sites de interesse.

Da mesma forma, as respostas seguem o mesmo caminho: o site envia um pacote de informações para o proxy e, em seguida, ele é redirecionado para o usuário. Nesse processo, o site troca informações com o servidor intermediário, mas não sabe nada ou sabe muito pouco sobre o usuário.

O que significa serviço de proxy?

É uma organização que possui um ou mais servidores proxy e os disponibiliza para aluguel em determinadas condições. O serviço pode ser pago ou gratuito, com restrições ou sem restrições de tempo, tráfego, etc.

Para que serve um serviço de proxy?

Cada um de nós se conecta à Internet por meio de um provedor (móvel, operadora de cabo, etc.). Ao se conectar, o dispositivo do usuário recebe um endereço IP exclusivo. A partir desse endereço, são enviadas solicitações para sites de redes sociais, notícias, lojas online, e as respostas também são recebidas nesse endereço. As respostas são as informações que permitem visualizar e ler páginas da web, assistir filmes, ouvir música, enviar e-mails, fazer transferências bancárias online, etc.

Nesse esquema, não há intermediários, mas esse método nem sempre é seguro e racional. Não vamos descrever todas as situações em que se torna relevante a questão de como ativar um serviço de proxy no esquema de trabalho em rede. Vamos apresentar apenas dois argumentos:

É vantajoso usar o cache

Muitos usuários de uma mesma cidade podem acessar um determinado site em busca das mesmas informações, lendo a mesma página. O site terá que responder a cada um deles, o que é uma duplicação desnecessária.

No entanto, se um serviço de proxy for conectado e todos os usuários forem direcionados através dele, o servidor irá armazenar a página da web importante em seu cache após a primeira solicitação. Em seguida, ele a transmitirá para os outros usuários imediatamente, sem a necessidade de enviar solicitações adicionais ao recurso da Internet.

É necessário ocultar o endereço IP e a localização do usuário

No esquema de interação direta, os sites têm a capacidade de identificar e acumular informações sobre o usuário com base em seu endereço IP exclusivo. Se o usuário não deseja que isso aconteça, é necessário resolver o problema de como incluir um serviço de proxy no esquema de interação para que os sites solicitados saibam menos ou nada sobre a verdadeira fonte das solicitações. Agora, eles irão interagir com o IP do proxy.

A descrição do esquema de trabalho deve ser complementada com a explicação de que um proxy geralmente usa não apenas um, mas vários endereços ao interagir com recursos finais. Ou seja, o usuário envia solicitações e recebe respostas de um único IP do servidor intermediário. No entanto, esse servidor troca informações com os sites por meio de vários endereços. Portanto, os recursos solicitados acreditam que estão sendo acessados por vários usuários com IPs diferentes.

Para quem isso é útil?

Os clientes de serviços de proxy podem ser divididos em 3 grupos:

Oponentes do "Grande Irmão"

Aqueles que precisam contornar bloqueios nacionais e outros bloqueios

Clientes corporativos e privados que precisam baixar grandes volumes de informações de portais, gerenciar dezenas de contas em redes sociais, etc.

O que um serviço de proxy significa para os oponentes do "Grande Irmão" é claro - é uma ferramenta para anonimizar o trabalho. É um intermediário que permite ocultar o endereço e a localização reais do usuário. Essa categoria inclui não apenas pessoas preocupadas com a segurança e a confidencialidade de seus dados pessoais, mas também empresas que coletam informações sobre o mercado em sites de concorrentes para análise.

Se os concorrentes puderem rastrear os parâmetros da campanha, eles farão uma análise comparativa. Como resultado, eles descobrirão as áreas de interesse, quais compras e nichos de mercado estão sendo pesquisados, e desvendarão as intenções de seu oponente no mercado. No entanto, se a conexão e a configuração do serviço de proxy forem feitas antes do início do processo de coleta de dados, os concorrentes não poderão rastrear a fonte das solicitações e tomar medidas em resposta.

Usuários privados e não apenas da Internet frequentemente perguntam onde está localizado o serviço de proxy. Isso ocorre por causa das seguintes razões: O espaço de endereços IP na rede é dividido em segmentos nacionais. Os endereços de X a Y pertencem à Argentina, e de Y+1 a Z pertencem à China, e assim por diante. Portanto, qualquer site, após a primeira solicitação recebida de um único IP, sabe em qual país o usuário está localizado.

E se o cliente se mudou ou reside permanentemente em outro país? O acesso será negado. Para resolver esse problema, basta entender como usar um serviço de proxy e se conectar usando um servidor residente adequado.

Os servidores residentes são servidores intermediários que têm IPs "de saída" no segmento nacional necessário. O usuário se conecta a um proxy de um país A ou qualquer outro, não há restrições. Em seguida, suas solicitações são redirecionadas para o IP do país B, e o site de interesse fornece as informações necessárias sem perguntas ou restrições!

A necessidade de contornar bloqueios nacionais e outros bloqueios ocorre em outros casos também. Esses são os conhecidos bloqueios com base em leis, decisões governamentais ou administrações regionais. Nesse caso, o bloqueio geralmente é implementado no nível do provedor de Internet da seguinte maneira:

O usuário envia uma solicitação ao recurso de interesse

Mas, em primeiro lugar, a solicitação passa pelos dispositivos de hardware e software do provedor

O software do provedor verifica se o recurso solicitado está na lista de proibidos

Se houver uma correspondência, a solicitação não é enviada adiante e o usuário recebe a mensagem "Proibido".

Para se livrar desse bloqueio, a única opção é configurar um serviço de proxy e trabalhar através de um intermediário. Depois disso:

As solicitações do usuário não são enviadas para o endereço do recurso proibido, mas para o endereço do proxy

Os servidores proxy não estão na lista de bloqueados, portanto, o provedor permite a passagem da solicitação

O intermediário encaminha a solicitação para o endereço real e o bloqueio nacional não é acionado!

A terceira das categorias mencionadas inclui usuários "brancos", "cinzas" e até "negros". Mas, em todos os casos, o volume e a natureza do trabalho que eles realizam causam uma reação negativa de vários recursos - de mecanismos de pesquisa a redes sociais e lojas online.

Por exemplo, os analistas de mercado precisam monitorar os preços para preparar análises. Para isso, é necessário abrir todas as páginas de produtos da loja online e lembrar os preços. Amanhã, depois de amanhã, essa operação é repetida para comparar os preços e determinar a dinâmica.

Ao mesmo tempo, é preciso levar em consideração que em grandes plataformas o número de produtos e páginas com suas descrições chega a milhões. Portanto, a coleta de informações desse tipo sobrecarrega significativamente o servidor da web, o que a administração não gosta e tenta se livrar desse visitante. Para isso, são desenvolvidas ferramentas de proteção, os chamados algoritmos anti-spam.

A lógica de funcionamento deles é a seguinte: se muitas solicitações são recebidas regularmente ou com frequência de um único IP, esse endereço deve ser bloqueado e os pacotes de informações recebidos dele devem ser ignorados. Situações semelhantes ocorrem ao gerenciar várias contas em redes sociais, coletar dados sobre a posição dos sites nos resultados dos mecanismos de pesquisa, etc.

Para contornar esses bloqueios, a única opção é configurar um serviço de proxy e trabalhar através de um intermediário. Nesse caso, o recurso de destino "verá" não apenas um, mas vários usuários trabalhando com IPs diferentes, portanto, o algoritmo anti-spam não suspeitará de nada.

Com proxy ou sem proxy - qual é melhor?

Essa pergunta deve ser respondida individualmente, levando em consideração seus próprios interesses. Se você se enquadra em uma das três categorias mencionadas na seção anterior, escolha e conecte um serviço confiável aos seus dispositivos e software.

O que fazer para começar a trabalhar com um proxy?

Você precisa seguir as instruções passo a passo abaixo. Recomendamos ler as instruções até o final antes de começar a executar o primeiro item.

Escolha um serviço e solicite os serviços

Na Internet, não é difícil encontrar listas de servidores gratuitos e análises de serviços pagos. Em nosso site, há muitas análises com códigos promocionais para obter descontos de 10% a 30%.

Cada provedor de serviços tem suas próprias características, mas, em qualquer caso, o cliente recebe uma lista de parâmetros de servidores proxy. Usando essas informações, você deve configurar o trabalho em rede para o modo anônimo usando um dos esquemas descritos na próxima seção.

Determine o esquema de trabalho

Dependendo das necessidades e características da tarefa, você pode redirecionar o trabalho através de um proxy para:

Todos os dispositivos em um apartamento ou escritório

Um dispositivo separado (laptop, desktop, smartphone)

Um programa separado (por exemplo, um navegador)

No primeiro caso, as alterações são feitas nas configurações do roteador ou servidor corporativo com gateway de Internet. Não vamos analisar em detalhes esse caso, apenas apresentaremos a essência:

Como conectar um serviço de proxy, onde encontrar as configurações de conexão de rede no menu do roteador - isso deve ser aprendido nas instruções do modelo específico.

Depois de reconfigurar o roteador, todas as solicitações dos dispositivos do usuário são direcionadas para o proxy. Assim, os próprios laptops, computadores e smartphones continuam funcionando normalmente, mas quando se conectam à Internet através do roteador, eles saem na rede anonimamente.

Um dispositivo separado é redirecionado para trabalhar através de um servidor intermediário alterando as configurações do sistema operacional. Aqui também vamos nos limitar a uma observação geral de que você deve agir de acordo com o manual do usuário do sistema operacional. A essência das alterações é que, após reconfigurar o sistema operacional, qualquer programa neste laptop, desktop ou smartphone interage automaticamente com os recursos da Internet através de um proxy.

Em alguns, mas não em todos os programas, é possível reconfigurar o trabalho com a Internet para se conectar através de um proxy. Vamos enfatizar: apenas o aplicativo reconfigurado funcionará anonimamente, por exemplo, um navegador. Enquanto outros aplicativos em execução no mesmo computador, como redes sociais ou e-mail, continuarão a informar seu endereço IP aos recursos solicitados.

Vamos examinar mais detalhadamente a última opção, mas, como o número de produtos de software é infinito, vamos nos limitar a dois exemplos.

Como alterar as configurações do serviço de proxy para um navegador

Vamos usar o popular navegador Mozilla Firefox como exemplo:

Na janela principal do programa, clique no botão "Menu do aplicativo" (três linhas horizontais)

Selecione a opção "Configurações" no menu

Na janela que se abre, selecione a guia "Geral"

Encontre a seção "Configurações de rede" e clique no botão "Configurar"

Selecione a opção "Configuração manual de proxy" na lista

Insira os dados fornecidos pelo provedor de proxy nos campos correspondentes - endereço (host) e porta do servidor para diferentes protocolos (HTTP, HTTPS)

Se você tiver dificuldades, entre em contato com o suporte do serviço de proxy.

Como configurar o navegador Undetectable

O processo é descrito detalhadamente na documentação do produto docs.undetectable.io. Neste artigo, vamos apenas mencionar dois métodos para inserir os parâmetros dos servidores proxy no navegador Undetectable. O primeiro é semelhante ao descrito na seção anterior - os dados são inseridos nos campos correspondentes na janela de configuração dos perfis. No entanto, inserir hosts, portas, tipos, logins e senhas para acessar vários servidores em vários perfis dessa maneira é uma tarefa trabalhosa. Portanto, é mais conveniente usar o Gerenciador de Proxy, que funciona com uma lista formatada de dados de servidores. Com um clique de um botão, o Gerenciador de Proxy gera um arquivo de modelo de exemplo. Em seguida, é fácil inserir os parâmetros necessários em um editor de texto. É ainda mais fácil transferir os dados do arquivo para os perfis do navegador Undetectable - basta pressionar o botão "Importar".

Como verificar as configurações do serviço de proxy

Após a reconfiguração, por exemplo, do navegador, é importante verificar se a mudança para o trabalho anônimo ocorreu. A principal verificação é comparar o endereço IP com a opção "Trabalhar através de um proxy" ativada e desativada. Use um dos muitos recursos que mostram o endereço e outras informações do usuário.

Acesse, por exemplo, o whoer.net primeiro sem um proxy e, em seguida, ative o trabalho através do servidor intermediário. Em ambos os casos, o whoer.net deve responder e mostrar a página com os dados do usuário, mas os endereços IP serão diferentes. No primeiro caso, ele deve mostrar seu endereço real e, no segundo, o endereço do proxy.

O que não foi mencionado aqui

Como prometemos explicar em termos simples, não abordamos detalhes importantes para todos os usuários. Por exemplo, os proxies diferem em seu grau de anonimato. O servidor intermediário sempre redireciona as solicitações de seu próprio endereço IP, mas pode:

Informar imediatamente o destinatário sobre o redirecionamento

Informar sobre o redirecionamento em resposta a uma solicitação especial

Não informar de forma alguma sobre o fato de estar trabalhando através de um proxy

Portanto, os serviços de proxy anônimos puros são a terceira categoria mencionada. No entanto, as outras duas categorias também fornecem um certo grau de anonimato.

Também mencionamos que existem serviços de proxy pagos e gratuitos. Qual é mais conveniente de usar em um caso específico só pode ser determinado pelo próprio usuário, levando em consideração suas tarefas e prazos para resolvê-las. Ao mesmo tempo, é óbvio que os recursos gratuitos estão sobrecarregados e não há garantia de que estejam em perfeito estado técnico.