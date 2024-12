Undetectable Navegador Atualização 1.2 Novas Funcionalidades Explicadas

Nossa equipe não fica parada e tornou o navegador anti-detecção Undetectable mais acessível e conveniente para trabalhar em equipe. Coletamos seu feedback ao longo do tempo e esperamos que esta atualização seja extremamente útil!

##Trabalho em equipe e sincronização de perfis na nuvem Trabalhar em equipe ficou mais fácil! Agora, os perfis do navegador podem ser sincronizados entre dispositivos sem a necessidade de exportar/importar arquivos.

O novo painel da web - cloud.undetectable.io - ajudará a gerenciar usuários, grupos, funções, sessões e, é claro, monitorar o status dos perfis na nuvem em tempo real.

Por padrão, para o administrador da licença Undetectable (app.undetectable.io), as credenciais de login para o painel na nuvem serão as mesmas usadas no registro. (O login e a senha para este painel são os mesmos do acesso ao programa).

Agora vamos falar mais detalhadamente sobre cada seção e para que ela serve.

###Usuários, Funções e Grupos Na seção de usuários, você também pode convidar novos usuários para o programa individualmente ou em lista por e-mail (linha por linha). Cada novo usuário deve obrigatoriamente ter uma função e um grupo atribuídos a ele.

####Por padrão, os seguintes grupos e funções padrão são criados:

Grupo Padrão - todos os usuários são automaticamente adicionados a ele. Além disso, todos os perfis são movidos para este grupo se o grupo em que estavam for excluído.

Função Admin - a função de administrador é atribuída automaticamente ao criador da conta no Undetectable (não pode ser excluída)

Função Usuário - a função de usuário padrão (não pode ser excluída) A função Gerente foi adicionada como uma função de exemplo para criar suas próprias funções com níveis de acesso selecionados. Você pode excluí-la. Ao editar uma função, você altera os níveis de acesso para vários usuários que a possuem.

Todas as sessões abertas da sua equipe agora são exibidas em uma única seção, com informações detalhadas sobre o dispositivo em execução. A qualquer momento, você pode desconectar sessões desnecessárias.

O serviço "Gerador de sites populares" foi movido para o painel na nuvem neste endereço: https://cloud.undetectable.io/top-websites

##Plano gratuito Tornamos o Undetectable mais acessível para todos que estão começando sua jornada no mundo do multi-accounting e adicionamos um plano gratuito!

5 perfis na nuvem

10 impressões digitais do navegador (configurações) atualizadas mensalmente

Possibilidade de adicionar perfis na nuvem adicionais pagos de 10 a 40 unidades

A quantidade de perfis é complementar, não substitutiva. Se você tiver 5 perfis no plano padrão e decidir comprar mais 30, você terá um total de 35 perfis na nuvem. ###Customização dos planos tarifários Foram adicionadas amplas possibilidades de personalização dos planos tarifários, o que ajudará a economizar significativamente, evitando o pagamento por funcionalidades extras desnecessárias.

Se necessário, você sempre pode:

Adicionar novos usuários em qualquer plano pago;

Aumentar o número de perfis na nuvem nos planos Free e Custom;

Comprar mais sessões diárias nos planos Custom e Professional;

Conectar seu próprio servidor no plano Custom, permitindo trabalhar com um número ilimitado de perfis na nuvem (exceto pelos custos associados à manutenção de seus próprios servidores).

##Novos planos tarifários

Mais detalhes na guia correspondente - https://undetectable.io/ru/pricing

Sessões - número de instâncias do programa em execução. Ao comprar usuários, você efetivamente obtém sessões adicionais e a capacidade de criar uma conta.

###Migração de licenças existentes para os novos planos tarifários Como os planos foram atualizados, a mudança de planos tarifários existentes segue a seguinte estrutura. Todos os planos serão recalculados levando em consideração os fundos não utilizados para a licença.

Transferimos as licenças para planos tarifários superiores, mantendo o número de usuários na licença. Se necessário, você sempre pode mudar para um plano tarifário inferior.

###Comparação dos novos e antigos planos tarifários ####Free Starter é equivalente ao Free. Agora, todos que desejam testar o Undetectable podem usar uma licença gratuita mensalmente. Os perfis locais ilimitados neste plano foram substituídos por 5 perfis na nuvem.

Se necessário, você pode aumentar o número de perfis. Agora, em vez de 30 configurações, você tem apenas 10 disponíveis, sem a possibilidade de expansão. Mas isso se tornou totalmente gratuito. ####Base Anteriormente, o Base tinha 2 usuários por padrão, o que levava muitos clientes a pagar por funcionalidades não utilizadas. Agora, neste plano, por padrão, há apenas 1 usuário e o número de configurações foi reduzido de 30 para 25.

O custo básico do plano foi reduzido e, se necessário, você sempre pode obter usuários e configurações adicionais. A exportação/importação de perfis locais e proxies não está mais disponível.

Neste plano, assim como em todos os seguintes, a criação e o armazenamento ilimitados de perfis locais são mantidos. Além disso, você recebe 50 perfis na nuvem. ####Professional Team é equivalente ao Professional. Por razões semelhantes às do Base, o número de usuários foi reduzido de 5 para 2. O número de impressões digitais e as funcionalidades com perfis locais ilimitados permaneceram os mesmos.

O custo básico do plano também foi reduzido. Além disso, você tem acesso a 100 perfis na nuvem. Se necessário, você pode comprar sessões/usuários e configurações adicionais. ####Custom No Custom, por razões semelhantes às do Base e Team, o número de usuários foi reduzido de 10 para 5. Em troca, você recebe 100 configurações em vez de 80 e economiza significativamente, mesmo ao comprar usuários adicionais.

Você também recebe um bônus de 200 perfis na nuvem. Neste plano, todas as funcionalidades do Undetectable estão disponíveis, bem como a possibilidade de comprar quaisquer opções necessárias. ##Descontos ###Alterações nos descontos para renovação de licença

Período Desconto 3 meses -5% 6 meses -10% 12 meses -20%

###Desconto acumulativo para a compra de configurações

##Armazenamento privado para seus perfis na nuvem Com a adição de perfis na nuvem ao programa, uma nova opção foi introduzida - armazenamento privado. Se necessário, você pode adquirir um slot para conectar seu próprio servidor, onde os perfis na nuvem serão armazenados. As principais vantagens dessa opção são:

O número de perfis na nuvem será limitado apenas pelos recursos do servidor conectado. Se você usa milhares de perfis, isso permitirá economizar significativamente; A segurança dos perfis e a estabilidade do trabalho dependem apenas das configurações do seu servidor. No caso de problemas com os servidores do Undetectable (fazemos todos os esforços para evitar isso), isso não afetará o seu trabalho.

A conexão do armazenamento privado está disponível apenas no plano Custom e custa $500/mês por 1 servidor. Essa opção permitirá economizar significativamente para equipes grandes.

Se você estiver interessado no armazenamento privado, entre em contato com o suporte: support@undetectable.io ou no chat online.

##Site e documentação atualizados

Atualizamos o painel app.undetectable.io para gerenciar licenças, pagamentos e compras de configurações;

Agora, apenas uma licença Undetectable pode estar em uma única conta. Através do painel da web atualizado, você pode renová-la, alterar os planos tarifários e personalizá-la de acordo com suas necessidades.

Após o registro na nova conta, uma licença gratuita será criada automaticamente.

Por padrão, ao se registrar em uma nova conta, as credenciais de autenticação para o painel coincidem com as necessárias para acessar o programa.

Adicionado novo método de pagamento automático: Capitalist;

Implementado o salvamento do método de pagamento (cartões bancários) para renovação automática;

Os saldos da loja de contas e da loja de configurações foram separados. O saldo da conta pode ser usado para pagar a assinatura e adicionar saldo à loja de configurações. O saldo da loja de configurações só pode ser usado para pagar configurações.

Documentação atualizada com pesquisa conveniente no idioma selecionado docs.undetectable.io

##Programa de afiliados Agora, cada usuário pode ativar o programa de afiliados na página e receber 7% de comissão inicial em todas as transações.

Lembramos que, no momento, o programa de afiliados tem um prazo limitado e estará em vigor até 01.01.2025, de acordo com nossas regras do programa de afiliados. Recomendamos que você também leia as regras.

##Correções de bugs

Adicionado um temporizador para fechar a janela de erros sem selecionar uma resposta.

Atualizada a página inicial da nova guia do navegador.

Corrigido o erro ao salvar dados de contas em alguns sites.

Corrigido o erro ao exibir a bandeira de um novo perfil.

Corrigido o erro "Page Network error".

##Roadmap e nossos próximos planos No momento, estamos focados em adicionar um novo mecanismo de navegador baseado no Chromium, o que permitirá adicionar extensões da Chrome Store ao navegador, bem como a capacidade de conectar automação por meio das APIs Puppeteer, Playwright e Selenium.

Acompanhe nossas atualizações nas redes sociais e no site!