Principais Serviços de Teste de Impressão Digital do Navegador de 2022

Hoje vamos promover criptomoedas no Facebook e depois jogos de azar no TikTok, ou vice-versa. Afinal, graças aos navegadores anti-detecção, agora podemos ir a qualquer lugar e em grande quantidade. O mais importante é trocar as impressões digitais por relevantes no momento certo. Mas o que fazer se a impressão digital estiver defeituosa? Isso significa que os anti-detecções não são uma ferramenta tão perfeita para multi-contas?

Os iniciantes em marketing e arbitragem, ao experimentarem uma ferramenta anti-detecção tão confiável como a Undetectable, imediatamente começam a elogiar outros navegadores anônimos. Ao mesmo tempo, eles têm certeza de que as anti-detecções funcionam com a força da magia e não querem entender o princípio de seu funcionamento. E em caso de falha, culpam o navegador anti-detecção que perdeu sua força mágica por todos os problemas. Embora a causa da atividade de multi-contas malsucedida possa não estar na própria anti-detecção, mas em um de seus componentes. Portanto, é tão importante entender o mecanismo de funcionamento deste software. Caso contrário, a "magia" do multi-contas se transformará em uma dor de cabeça, cuja cura será difícil de encontrar.

As anti-detecções também ficam doentes?

Para entender as relações de causa e efeito dos possíveis problemas que podem surgir ao usar navegadores anônimos, vamos mergulhar na teoria. E então passaremos para uma análise mais profunda das falhas causadas pelas impressões digitais.

Não é preciso acreditar na essência mágica das anti-detecções. Em essência, eles são os mesmos navegadores comuns que permitem visitar sites, se registrar neles e até mesmo instalar extensões. Mas isso é possível apenas para ferramentas profissionais como a Undetectable.

No entanto, as anti-detecções têm uma característica em que reside todo o seu poder multi-contas - a capacidade de substituir as impressões digitais e editar seus parâmetros. É graças a isso que os navegadores anti-detecção fornecem acesso irrestrito a qualquer site e protegem o usuário do rastreamento de suas ações. Mas como as anti-detecções funcionam? E o que as impressões digitais têm a ver com isso?

Como as anti-detecções funcionam?

Qualquer anti-detecção consiste nos seguintes componentes básicos:

Motor do navegador - é responsável pela troca de dados entre o aplicativo e a World Wide Web. Ou seja, permite ao usuário visitar um determinado site.

Interface do usuário - inclui ferramentas para controlar o motor do navegador e configurar os parâmetros do programa. A interface dos navegadores anônimos inclui ferramentas para gerenciar perfis, pacotes de proxy e outras funcionalidades específicas.

Impressões digitais - também conhecidas como impressões digitais. São um conjunto de características cuja combinação permite que os sistemas antifraude de plataformas especialmente protegidas identifiquem a identidade digital do usuário.

Os dois primeiros componentes das anti-detecções geralmente funcionam sem falhas. Portanto, raramente são a causa do bloqueio de contas de usuários usadas para multi-contas. Isso significa que o problema está nas impressões digitais? Então é melhor superar o medo de toda essa alta tecnologia e aprender mais sobre as impressões digitais.

Conceitos básicos de impressões digitais

As impressões digitais devem ser entendidas como um elemento composto cujos valores de parâmetros permitem que os sistemas antifraude de serviços online identifiquem os usuários. As impressões digitais incluem as seguintes características:

Características técnicas do dispositivo do usuário - SO, sua arquitetura, número de núcleos da CPU, frequência de clock, quantidade de memória RAM, etc.

Configurações locais - idioma, fuso horário, país.

Navegador - tipo de navegador, sua versão. E também os parâmetros enviados pelos navegadores na string User-Agent.

Esta string é parte do cabeçalho HTTP que é enviado pelo aplicativo cliente (neste caso, o navegador) para o servidor. O User-Agent é usado para determinar características do usuário, como idioma, tipo e versão do software, SO e configurações regionais (idioma, fuso horário). Esses indicadores permitem que os sites personalizem o conteúdo fornecido à audiência. Mas também são usados para identificar a identidade digital do usuário.

As anti-detecções geralmente vêm com um conjunto de impressões digitais. Os melhores deles, como a Undetectable, atualizam mensalmente a coleção de impressões digitais fornecidas por padrão. E também incluem lojas especializadas onde o usuário pode adquirir as impressões digitais necessárias.

Além disso, os navegadores anônimos permitem alterar os valores de todos os parâmetros que compõem as impressões digitais. Mas para usar esse recurso, você deve ter pelo menos um conhecimento básico do funcionamento das anti-detecções e dos princípios de interação dos componentes da Internet. Caso contrário, você pode perder proxies, contas compradas em redes sociais e os resultados alcançados com sua ajuda.

Como não se tornar vítima de uma impressão digital defeituosa?

Um exemplo prático vívido que descreve a escala das consequências do uso de impressões digitais editadas de forma inadequada ajudará a entender toda a dor desse problema.

Suponha que você decidiu comprar não apenas um, mas dez ingressos para a final da Liga dos Campeões usando a Undetectable. Bem, para recuperar o custo de sua visita e ganhar dinheiro com um cachorro-quente e uma garrafa de Coca-Cola. Para fazer isso:

Registre-se no site da anti-detecção. Baixe e instale no seu PC. Crie um novo perfil. Nas listas suspensas, escolha uma configuração relevante e uma string User-Agent. Altere o valor do SO para Mac OS na string. Adicione cookies. Com esta impressão digital, faça a primeira compra de ingressos. Em seguida, repita as etapas de 3 a 6 várias vezes e compre os próximos lotes de ingressos.

E em um momento maravilhoso, esquecemos de configurar corretamente o SO no User-Agent e tentamos fazer a compra... Mas o sistema antifraude do serviço de venda de ingressos não dorme. Seus algoritmos rapidamente detectam a inconsistência entre o sistema operacional especificado na impressão digital e no User-Agent. Depois disso, chega o final da tragédia - o pagamento por nossa falta de atenção:

Ingressos não comprados.

Perfil banido no serviço de venda de ingressos.

Fundos congelados pagos pela compra.

Carteira do sistema de pagamento enviada para a lista negra, com a qual os ingressos foram pagos.

É claro que essa situação é impossível na Undetectable. Porque é a única anti-detecção que verifica a correspondência dos valores do User-Agent aos parâmetros especificados na configuração.

Em outros navegadores anônimos, uma combinação semelhante de circunstâncias é bastante provável e, consequentemente, as consequências são tão graves. Além disso, algumas anti-detecções tratam de forma negligente as impressões digitais fornecidas. Portanto, você sempre deve verificar seus parâmetros. Mas como? Estudando cuidadosamente cada impressão digital. E se estamos falando de multi-contas em grande escala, que envolvem centenas de impressões digitais?

Confie na anti-detecção, mas verifique as impressões digitais!

Você pode validar os valores das impressões digitais usadas para acesso multiusuário sem fazer isso manualmente. Afinal, existem serviços especializados suficientes na Internet. E selecionamos as melhores ferramentas para verificar as impressões digitais para você.

O serviço fornece uma avaliação da anonimidade e segurança da impressão digital usada. Além disso, ele exibe os valores de seus principais parâmetros: IP, geolocalização, provedor de internet, SO, tipo e versão do navegador. E também verifica se o proxy usado está na lista negra de endereços IP.

Uma ferramenta para verificar a validade da impressão digital, recomendada pela equipe da Undetectable. Portanto, este serviço é definido como a página inicial na anti-detecção. Além das impressões digitais clássicas, o Leaks Radar permite verificar impressões digitais com base em Canvas, WebGL, fontes usadas, etc.

O serviço tem um design minimalista, mas fornece uma ampla variedade de ferramentas para avaliar a anonimidade do usuário. E também para verificar a qualidade das impressões digitais em vários parâmetros. Incluindo WebRTC, Canvas e impressões digitais baseadas em fontes. E até mesmo parâmetros específicos, como a versão do Flash e do Silverlight.

A plataforma oferece uma ampla variedade de ferramentas que permitem ao usuário descobrir que informações ele deixa ao visitar sites. O serviço também pode ser usado para verificar os parâmetros das impressões digitais. Incluindo os valores dos cabeçalhos HTTP. O que é uma característica única desta plataforma.

Um serviço especializado para avaliar a qualidade das impressões digitais, frequentemente usado pelos clientes da Undetectable. Possui alta precisão de medição. E também exibe uma grande quantidade de valores de parâmetros das impressões digitais: resolução da tela, hash do WebGl, lista de fontes usadas, etc.

A plataforma não se destaca entre os outros serviços com um grande conjunto de parâmetros medidos. No entanto, o serviço fornece uma série de dados que não estão disponíveis em plataformas especializadas mais populares. Por exemplo, a lista de plugins do navegador ativos, o histórico Whois do IP e outras informações importantes.

Este serviço é projetado principalmente para usuários comuns que podem avaliar a anonimidade de seu navegador. No entanto, as informações fornecidas por ele também podem ser usadas para verificar a qualidade das impressões digitais com base nos principais indicadores.

A eficácia do uso de impressões digitais depende não apenas da precisão dos parâmetros especificados neles, mas também da qualidade dos proxies. O IPqualityscore permite verificar a presença de IPs fornecidos por provedores de proxy em listas negras de endereços.

Uma ferramenta para verificar rapidamente a confiabilidade da parte do navegador da impressão digital. O serviço também exibe informações mais detalhadas sobre cada parâmetro. O que permite evitar o bloqueio das impressões digitais com base nessas características.

Proteja-se contra impressões digitais defeituosas

As anti-detecções fornecem alta eficácia na atividade de multi-contas em qualquer plataforma. Mas em alguns casos, mesmo elas não podem lidar com o fator humano. Erros cometidos ao editar as impressões digitais reduzem a eficácia do acesso multiusuário. Para se proteger disso, basta verificar as impressões digitais usadas no navegador anti-detecção com a ajuda dos serviços mencionados acima. E só então você poderá desfrutar completamente da magia da Undetectable.