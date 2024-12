Desmascarando Impressão Digital Baseada em Canvas: Um Guia Detalhado sobre sua Funcionalidade e Impacto

Essas pegadas foram apagadas, o IP foi substituído. Até limpei o mouse com um lenço umedecido, mas mesmo assim minhas ações foram rastreadas. Mas como isso é possível? Afinal, todas as pegadas digitais foram apagadas. E o Canvas?

A privacidade na internet não é tão simples hoje em dia... Na verdade, ela simplesmente não existe. Mesmo que o usuário tente apagar seus rastros, redes de publicidade, plataformas analíticas e sistemas antifraude ainda rastreiam e identificam seus interesses, gostos e preferências. E depois descobrem seu gênero, idade... E aí não falta muito para descobrirem seu nome completo e endereço residencial. Portanto, é importante proteger seus dados adequadamente, substituindo-os por dados de outras pessoas. Isso inclui o Canvas, que muitos usuários de antidetecção esquecem... Porque não sabem o que é esse "canvas".

Vamos analisar todos os componentes da impressão digital

Esconder-se usando navegadores anônimos é conveniente e eficaz. Com eles, às vezes você pode se disfarçar tanto que nem se reconhece. E houve casos assim na prática. Mas para alcançar resultados tão altos, é necessário preparar adequadamente as impressões digitais. São essas impressões digitais que os antidetects usam para ocultar as verdadeiras características do usuário.

A impressão digital é um conjunto de características reunidas em um único termo. Os sinais que fazem parte dela permitem que os antidetects evitem todos os bloqueios de sites. E também realizem qualquer atividade de várias contas nesses sites.

Os parâmetros que compõem o conjunto de parâmetros da impressão digital podem ser divididos em várias categorias:

Principais - incluem: sistema operacional, navegador, sua versão, resolução da tela, frequência do processador, quantidade de memória RAM. E também os valores que fazem parte do User-Agent.

A string User-Agent é uma parte do cabeçalho HTTP enviada pelo aplicativo (neste caso, o navegador) para o servidor. Essa string contém os valores das características do dispositivo do usuário e suas configurações locais. Alguns parâmetros especificados no User-Agent coincidem com os parâmetros transmitidos por outras partes da impressão digital. Portanto, é importante garantir a compatibilidade entre eles. Para isso, o Undetectable adicionou uma ferramenta de verificação de identidade desses valores aos ajustes da impressão digital.

Rede - fuso horário, geolocalização, WebRTC.

O protocolo WebRTC é usado para transmitir pacotes de informações pela Internet usando a tecnologia peer-to-peer. É mais frequentemente usado para transferir dados multimídia (voz e som) entre aplicativos da web. Todos os serviços de streaming são baseados nele. Além disso, esse protocolo permite que rastreadores e sistemas antifraude identifiquem o IP do cliente, contornando o servidor proxy.

Sistema - tamanho da janela do aplicativo, conjunto de fontes, WebGL e Canvas.

A biblioteca WebGL é usada para adicionar a capacidade de criar gráficos 3D em JavaScript em qualquer navegador. A biblioteca também permite que os sistemas de segurança obtenham informações sobre a placa de vídeo do dispositivo do usuário.

E assim, passo a passo, chegamos ao nosso objetivo de hoje - o parâmetro do sistema da impressão digital, o Canvas. Agora ele receberá toda a nossa atenção, e aqui está o motivo...

O que é o Canvas?

A essência e o propósito desse elemento são fáceis de entender pelo nome. O Canvas permite que o navegador desenhe conteúdo gráfico na página da web por conta própria. Na maioria das vezes, ele é usado em conjunto com um script JavaScript incorporado na página. Mas não é possível descrever e explicar o significado do Canvas em apenas duas frases. Porque ele é multifacetado.

Em primeiro lugar, o Canvas é uma tag de linguagem de hipertexto que foi adicionada ao HTML5. Com essa tag, é possível não apenas desenhar primitivas gráficas bidimensionais na página da web, mas também incorporar conteúdo multimídia no canvas. Incluindo vídeo e áudio.

Atualmente, o Canvas é um padrão amplamente aceito no desenvolvimento web. É suportado por todas as versões de navegadores móveis e desktop. Incluindo o Internet Explorer, que praticamente não é mais usado e não é mais suportado pela Microsoft.

E isso não é uma digressão lírica sobre o destino difícil do IE, mas um fato incontestável que nos permite entender o quão importante o Canvas é para atividades de várias contas de alta qualidade usando antidetects.

Mas o que isso tem a ver com anonimato, impressões digitais e navegadores antidetect? Afinal, não é possível rastrear as ações do usuário e identificá-lo com base na tag HTML. Porque o Canvas é uma tecnologia amplamente reconhecida e essas tags estão presentes (usadas) na marcação de milhões de sites...

Todas essas perguntas surgem porque não conhecemos o outro lado do Canvas. Mas as plataformas de publicidade e análise, que se intrometem em todos os aspectos da vida online dos usuários, conhecem muito bem.

Outros talentos do Canvas

Cada pessoa tem sua própria caligrafia, que é única para ela. Portanto, por meio de uma análise grafológica, é possível determinar o autor de um determinado texto. Mas acontece que não apenas as pessoas têm caligrafia, mas também os computadores.

A principal condição para identificar um usuário por meio do Canvas é fazer com que o dispositivo desenhe algum tipo de primitiva. Em seguida, a amostra da "caligrafia" precisa ser enviada para um grafólogo, que, no caso das impressões digitais, são os sistemas antifraude e as plataformas de análise.

O mecanismo de rastreamento por meio do Canvas é baseado nas peculiaridades do processamento do mesmo elemento gráfico desenhado por cada computador, smartphone ou outro tipo de dispositivo do usuário.

O mecanismo de identificação com base no Canvas funciona da seguinte maneira:

Quando o usuário visita um site integrado a um rastreador, o navegador recebe a instrução de desenhar algum primitiva gráfica.

Em seguida, com base nos dados de análise do desenho, é gerado um token exclusivo que permite identificar o "indivíduo" do dispositivo com uma precisão de até 90%.

O valor do token gerado não é armazenado em cookies, mas é registrado em um banco de dados global.

Em seguida, em cada visita subsequente a um recurso de rastreamento, ocorre um desenho gráfico semelhante e o identificador obtido é comparado com os valores no banco de dados.

Ao determinar a identidade digital do usuário por meio do Canvas, as seguintes características técnicas do dispositivo são levadas em consideração:

Processador central.

Placa de vídeo.

Sistema operacional.

Peculiaridades do mecanismo de processamento.

Nível de compressão de imagens.

Parâmetros de exportação.

Também é possível enviar uma string de texto ao invés de uma primitiva gráfica como amostra para identificação. Nesse caso, às configurações mencionadas acima são adicionadas configurações de suavização e renderização de subpixels.

No entanto, é importante entender que o uso do Canvas como uma fonte única de informações para determinar o dispositivo é pouco eficaz. Porque as informações agregadas para gerar o token são transmitidas apenas pela string User-Agent, que fornece uma baixa precisão de identificação.

Além disso, todo o mecanismo de funcionamento das impressões digitais baseadas no Canvas depende inteiramente do suporte do navegador ao JavaScript. É nele que os scripts necessários para carregar e desenhar primitivas gráficas sob demanda são escritos. Se o navegador não suportar JS ou a execução de scripts estiver desativada, o sistema de rastreamento não poderá obter os dados necessários para gerar o valor do token.

Além disso, nenhum sistema de rastreamento e segurança de site confia apenas nas informações obtidas por meio do Canvas. Acima, mencionamos a eficácia desse método de identificação em cerca de 90%. Mas esse alto índice é alcançado apenas em condições de laboratório. E na prática?

Até que ponto podemos confiar no Canvas?

Na realidade, se todos os sistemas antifraude usassem apenas a identificação com base no "canvas", a necessidade de usar antidetects de alta qualidade, como o Undetectable, desapareceria de uma vez por todas.

Para obter um token inválido gerado com base no Canvas, basta ao usuário trocar de navegador ou até mesmo atualizá-lo para uma nova versão. Portanto, esse mecanismo é apenas uma parte secundária da tecnologia de obtenção de impressões digitais.

Os testes de campo desse método de identificação digital também demonstram sua baixa eficácia. Para verificar a precisão das impressões digitais com base no Canvas, os autores do experimento usaram mais de cem computadores. A maioria deles estava executando o Windows 10. Isso permitiu criar condições ainda mais rigorosas para o teste. No entanto, os computadores, tablets e laptops diferiam significativamente uns dos outros em termos de hardware. Principalmente em termos de modelos e características das placas de vídeo, bem como do conjunto de drivers instalados.

Aqui estão alguns resultados do experimento:

Os tokens de muitas placas discretas coincidiram com os tokens do Canvas de computadores com placas de vídeo integradas.

Quinze laptops testados consecutivamente tinham impressões digitais idênticas.

Os traços digitais também coincidiam entre computadores de fabricantes diferentes.

Por exemplo, um laptop Dell do modelo de 2018 tem a mesma impressão digital com base no Canvas que um laptop HP de 2012.

Todos os modelos de MacBook Pro lançados ao longo de seis anos (de 2012 a 2018) também têm tokens idênticos.

Tablets e laptops com Windows têm impressões digitais semelhantes.

Como você pode ver, é difícil alcançar a singularidade das impressões digitais com base no Canvas. Portanto, é muito fácil passar pela verificação com base nesse tipo de impressão digital. Porque a probabilidade de que o valor do token coincida com o token de outro usuário é bastante alta. Isso ocorre também devido ao aumento constante do número de dispositivos móveis e desktops conectados à internet.

Também é possível questionar a validade dos bancos de dados nos quais os tokens com base no Canvas são armazenados. Provavelmente, cerca de 10-15% dos valores se repetem. Portanto, o uso desses bancos de dados para identificar usuários sem outros parâmetros de impressões digitais é pouco eficaz.

Então, devemos nos preocupar?

Com base nos fatos mencionados acima, fica claro que o Canvas é um sinal fraco para os sistemas antifraude devido à baixa precisão de identificação que ele fornece.

No entanto, em algumas situações, o valor desse parâmetro pode ser decisivo. Portanto, ele está presente nas configurações de impressões digitais do Undetectable. O usuário do antidetect pode desativá-lo ou selecionar o modo "Ruído", no qual o valor do Canvas é gerado aleatoriamente.