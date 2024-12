Armazene Perfis Undetectable com Segurança em Seu Servidor: Guia

A maioria dos navegadores anti-detecção existentes no mercado armazena os perfis dos usuários em seus próprios servidores. Essa solução tem tanto vantagens quanto sérias desvantagens em termos de segurança no armazenamento de dados e possíveis interrupções no serviço.

Desvantagens dos perfis virtuais (em nuvem)

Ao usar soluções anti-detecção apenas com perfis virtuais, você confia completamente seus dados ao serviço. Como você não tem acesso a esses servidores, não pode saber o quão seguro seus perfis e contas estão sendo armazenados.

Principais problemas:

Se o servidor falhar, você pode perder completamente o acesso aos seus dados e contas;

Como resultado de um ataque hacker, você pode perder os dados de login de suas contas e também ser desanonimizado ao combinar seus dados pessoais (e-mail, dados bancários, informações de carteira de criptomoedas) com suas contas;

O desenvolvedor do navegador anti-detecção pode analisar suas contas e coletar estatísticas, que também podem ser vulneráveis a hackers;

O sistema flexível da Undetectable - perfis locais, em nuvem e em servidores

Na Undetectable, nos esforçamos para desenvolver uma solução altamente versátil para qualquer negócio e, portanto, oferecemos aos usuários total liberdade na escolha do armazenamento de seus perfis.

A partir do plano básico, por apenas $49/mês, você pode armazenar um número ilimitado de perfis locais em seu próprio PC. O número de perfis do navegador é limitado apenas pelo seu disco rígido. Todas as informações confidenciais são armazenadas com segurança apenas em seu dispositivo. Em qualquer plano, incluindo o gratuito, os perfis em nuvem estão disponíveis. Eles são o tipo mais conveniente de perfis para trabalhar em equipe e sincronizar entre dispositivos diferentes. Ao contrário dos perfis locais, eles não são armazenados em seu PC, mas sim nos servidores da Undetectable.

A desvantagem é que, em caso de problemas técnicos nos servidores da Undetectable, o que, é claro, tentamos evitar, você não poderá usar os perfis regulares até que os problemas sejam resolvidos.

Vantagens do armazenamento de perfis de navegador virtuais em seu próprio servidor

E, finalmente, você tem a opção de conectar seu próprio armazenamento privado e aproveitar todas as vantagens dos perfis em nuvem, enquanto todos os dados, semelhantes aos perfis locais, são armazenados em seu próprio servidor.

O método de armazenamento de perfis descrito é ao mesmo tempo o mais seguro em termos de segurança e o mais vantajoso para equipes grandes, pois não há necessidade de pagar por perfis em nuvem adicionais, apenas o custo fixo da assinatura para conectar o servidor.

Outra vantagem importante da solução da Undetectable é que você pode alterar o tipo de perfil e o local de armazenamento a qualquer momento.

Como conectar um servidor adicional para perfis

Adquira um slot para o Armazenamento Privado na Undetectable Adquira um servidor Instale o script do Armazenamento Privado Insira os dados do servidor em sua conta na Undetectable Selecione o servidor nas configurações do programa

Passo 1. Pagamento do slot para armazenamento privado

Para adicionar um slot de armazenamento privado, você precisa ir para a página inicial do seu painel de controle app.undetectable.io e clicar no botão Add Storage.

Em seguida, você será redirecionado para a página de upgrade da assinatura, onde poderá escolher seu plano e especificar a quantidade de servidores adicionais necessários para conexão.

Os armazenamentos privados estão atualmente disponíveis apenas no plano Custom.

Após o pagamento, você verá o slot para conectar seu servidor na página inicial do seu painel de controle.

Passo 2. Escolha do servidor

Requisitos de sistema recomendados para o servidor:

Ubuntu Server 20.04 ou superior

2 CPUs

4GB de RAM

50 GB de HDD/SSD

Exemplos de instalação do servidor:

Passo 3. Instalação do armazenamento privado

Após adquirir o servidor, conecte-se a ele via ssh e execute o script de instalação.

Para se conectar via SSH:

No Windows:

PowerShell

Termius

No MacOS:

Terminal

iTerm

Termius

Conexão via ssh pelo iTerm no MacOS

Conexão via ssh pelo Termius no MacOS / Windows

Script para instalação e atualização do Armazenamento Privado:

$ wget https://undetectable.io/install_private_storage.sh && chmod +x install_private_storage.sh && bash install_private_storage.sh

Execute o script de instalação, colando-o no console (Ctrl+V) e pressionando Enter.

Em seguida, você precisará escolher uma das opções:

Install Private Storage - instalar o armazenamento privado no servidor Update Private Storage - atualizar o armazenamento privado no servidor Delete Private Storage - excluir o armazenamento privado do servidor Exit - sair do programa de instalação

Digite 1 para instalar e pressione Enter, e a instalação do armazenamento começará.

Durante o processo de instalação, você será solicitado a inserir um token do Docker, que você deve solicitar ao suporte técnico https://undetectable.io/#contacts

Após a conclusão da instalação, você verá a seguinte mensagem de sucesso na instalação do contêiner Docker.

Passo 4. Conexão do servidor no painel de controle

Vá para a página Overview, clique no botão Add Server na seção Storage Servers, e insira os seguintes dados de conexão:

Name - qualquer nome para o servidor

- qualquer nome para o servidor IP - endereço IP do servidor

- endereço IP do servidor Host:port - endereço IP ou domínio + porta separados por dois pontos (porta padrão: 1443)

Passo 5. Escolha do servidor no programa e envio do perfil em nuvem

Nas configurações do programa, selecione o servidor necessário para armazenar os novos perfis em nuvem. Após alterar essa configuração, todos os novos perfis em nuvem serão armazenados no servidor selecionado.

Como transferir perfis de um servidor para outro?

Para transferir, você precisa selecionar nas configurações o servidor para o qual deseja transferir os perfis em nuvem, convertê-los em perfis locais e, em seguida, torná-los novamente em perfis em nuvem, para que sejam carregados no servidor selecionado.

Como filtrar a exibição de perfis por servidor específico?

No momento da atualização 1.2.4, os filtros por servidores não estão implementados, eles serão adicionados na próxima atualização.

Como saber em qual servidor um perfil está localizado?

No momento da atualização 1.2.4, as informações do perfil não contêm dados sobre o servidor, isso será implementado na próxima atualização.

Como conectar um servidor TimeWeb à Undetectable?

Registre-se no site https://vds.timeweb.ru/

Acesse a página de criação de servidor em nuvem

Escolha as seguintes configurações:

Sistema operacional: Ubuntu 20.04

Região necessária

Plano tarifário de acordo com os requisitos do sistema

Serviços adicionais e informações sobre o servidor

Após criar o servidor, conecte-se a ele via SSH e execute o script de instalação conforme as instruções acima: Passo 3. Instalação do armazenamento privado

Como conectar um servidor DigitalOcean à Undetectable?

Registre-se no site https://www.digitalocean.com/

Crie um novo droplet

Escolha as seguintes configurações:

Sistema operacional: Ubuntu 22.04

Plano básico de acordo com os requisitos do sistema

Região necessária, recomendamos escolher a mais próxima de sua localização

Defina uma senha para acessar o servidor ou uma chave SSH

Dê um nome ao servidor

Após criar o servidor, conecte-se a ele via SSH e execute o script de instalação conforme as instruções acima: Passo 3. Instalação do armazenamento privado