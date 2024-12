Proxy-Service Ratgeber: Was es ist & wie man es effektiv nutzt

Proxy-Server-Service - Was ist das?

Obwohl wir es in einfachen Worten erklären, werden wir methodisch korrekt vorgehen. Viele Benutzer verwenden die Begriffe "Service" und "Server" in Bezug auf das Thema als Synonyme, was nicht ganz richtig ist.

Ein Proxy-Server ist ein mit dem Internet verbundener software-hardware-Komplex, der als Vermittler zwischen Benutzern und Netzwerkressourcen (Websites) fungiert. Benutzer greifen von ihrem Gerät auf den Server zu, und der Server leitet ihre Anfragen an die gewünschten Websites weiter.

Auf dem gleichen Weg kommen die Antworten zurück: Die Website sendet ein Informationspaket an den Proxy, und dann wird es an den Benutzer weitergeleitet. Dabei tauscht die angeforderte Website Informationen mit dem Proxy-Server aus und weiß möglicherweise nicht alles oder nichts über den Benutzer.

Was bedeutet Proxy-Service?

Dies ist eine Organisation, die einen oder mehrere Proxy-Server besitzt und diese unter bestimmten Bedingungen vermietet. Der Service wird entweder kostenpflichtig oder kostenlos angeboten, mit oder ohne zeitliche Begrenzung, Verkehrsbegrenzung usw.

Wofür wird ein Proxy-Service benötigt?

Jeder von uns verbindet sich mit dem Internet über einen Anbieter (mobil, Kabelbetreiber usw.). Beim Anschließen wird dem Gerät des Benutzers eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen. Von dieser Adresse aus werden Anfragen an Websites in sozialen Netzwerken, Nachrichten, Online-Shops gesendet, und von dieser Adresse aus kommen die Antworten. Antworten sind die Informationen, die es ermöglichen, Webseiten anzuzeigen und zu lesen, Filme anzusehen, Musik zu hören, E-Mails zu senden, Online-Banküberweisungen durchzuführen usw.

In diesem Schema gibt es keine Vermittler, aber diese Methode ist nicht immer sicher und rational. Wir werden nicht alle Situationen beschreiben, in denen die Frage relevant wird, wie man einen Proxy-Service in das Netzwerkschema integriert. Stellen wir uns nur zwei Argumente vor:

Es ist vorteilhaft, den Cache zu nutzen

Viele Benutzer aus einer Stadt können auf eine bestimmte Website nach derselben Information zugreifen und dieselbe Seite lesen. Die Website muss jedem von ihnen antworten, was eine ineffiziente Duplizierung ist.

Wenn jedoch ein Proxy-Service angeschlossen und alle Benutzer über einen Vermittler mit dem Netzwerk verbunden werden, speichert der Server nach der ersten Anfrage die wichtige Webseite in seinem Cache. In Zukunft wird es ohne erneute Anfrage an die Internetressource an andere Benutzer weitergegeben.

Es ist notwendig, die Benutzer-IP-Adresse und den Standort zu verbergen

Bei direkter Interaktion mit Websites können diese anhand der eindeutigen IP-Adresse den Benutzer identifizieren und Informationen über ihn sammeln. Wenn der Benutzer dies nicht möchte, muss die Aufgabe gelöst werden, wie der Proxy-Service in das Interaktionsschema integriert werden kann, damit die angeforderten Websites weniger oder nichts über die wahre Quelle der Anfragen erfahren. Schließlich werden sie jetzt mit der IP des Proxys kommunizieren.

Die Beschreibung des Arbeitsablaufs sollte durch die Erläuterung ergänzt werden, dass ein Proxy normalerweise nicht nur eine, sondern mehrere Adressen verwendet, wenn er mit Endressourcen kommuniziert. Das heißt, der Benutzer sendet Anfragen und erhält Antworten von einem einzigen IP-Server-Vermittler. Aber dieser Server tauscht Informationen mit Websites über viele Adressen aus. Daher gehen die angeforderten Ressourcen davon aus, dass viele Benutzer mit unterschiedlichen IPs mit ihnen arbeiten.

Wer braucht das?

Kunden von Proxy-Services können grob in drei Gruppen unterteilt werden:

Gegner des "großen Bruders"

Diejenigen, die nationale und andere Sperrungen umgehen müssen

Unternehmens- und Privatkunden, die große Datenmengen von Portalen herunterladen, Dutzende von Konten in sozialen Netzwerken verwalten usw.

Was ein Proxy-Service für Gegner des "großen Bruders" bedeutet, ist klar - es ist ein Werkzeug zur Anonymisierung der Arbeit. Es ist ein Vermittler, der es ermöglicht, die wahre Adresse und den Standort des Benutzers zu verbergen. In diese Kategorie fallen nicht nur Menschen, die abstrakt an der Sicherheit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten interessiert sind.

Erstens gibt es in Sicherheitsfragen keine überflüssigen Vorsichtsmaßnahmen. Zweitens geht es nicht um übermäßige, sondern um vernünftige und notwendige Vorsichtsmaßnahmen. Zum Beispiel sammelt ein kommerzielles Unternehmen Informationen über den Markt auf den Websites seiner Konkurrenten für die Analyse.

Wenn die Konkurrenten die Parameter der Kampagne verfolgen können, werden sie eine Gegenanalyse durchführen. Dadurch erfahren sie interessante Richtungen, welche Einkäufe und Marktsegmente untersucht werden, und entschlüsseln die Absichten ihres Gegners auf dem Markt. Aber wenn vor Beginn des Datensammelprozesses eine Verbindung und Konfiguration des Proxy-Services erfolgt, können die Konkurrenten die Quelle der Anfragen nicht verfolgen und Gegenmaßnahmen ergreifen.

Private und nicht nur Internetbenutzer stellen oft die Frage, wo sich der Proxy-Service befindet. Dies liegt an folgenden Gründen: Der allgemeine IP-Adressraum im Netzwerk ist in nationale Segmente unterteilt. Adressen von X bis Y gehören beispielsweise Argentinien, und von Y+1 bis Z gehören China und so weiter. Daher erfährt jede Website nach der ersten Anfrage nur über eine einzige IP, in welchem Land sich der Benutzer befindet.

Was passiert, wenn der Kunde in ein anderes Land umgezogen ist oder ständig in einem anderen Land lebt? Ihm wird der Zugriff verweigert. Um das Problem zu lösen, müssen Sie nur verstehen, wie Sie den Proxy-Service verwenden und eine Verbindung zu einem geeigneten Resident-Server herstellen.

Resident-Server sind Vermittlerserver, die "ausgehende" IPs im gewünschten nationalen Segment haben. Der Benutzer greift auf den Proxy aus Land A oder einem anderen zu, es gibt keine Einschränkungen. Dann werden seine Anfragen bereits mit der IP des Landes B weitergeleitet, und die gewünschten Informationen werden ohne Fragen oder Vorbehalte bereitgestellt!

Es gibt auch andere Fälle, in denen ein Umgehen nationaler und anderer Sperren erforderlich ist. Dies sind bekannte Verbote auf der Grundlage von Gesetzen, Entscheidungen von Regierungen oder Verwaltungen von Regionen. In diesem Fall wird die Blockierung normalerweise auf der Ebene des Internetdienstanbieters durchgeführt:

Der Benutzer sendet eine Anfrage an die gewünschte Ressource

Aber zuerst geht die Anfrage durch die software-hardware-Mittel des Anbieters

Die Software des Anbieters überprüft, ob die angeforderte Ressource in der Sperrliste enthalten ist

Wenn eine Übereinstimmung festgestellt wird, wird die Anfrage nicht weitergeleitet, sondern dem Benutzer wird mitgeteilt: "Verboten".

Um ein solches Verbot zu umgehen, bleibt nichts anderes übrig, als einen Proxy-Service einzurichten und die Arbeit über einen Vermittler zu konfigurieren. Danach:

Die Anfragen des Benutzers gehen nicht an die Adresse der gesperrten Ressource, sondern an die Adresse des Proxys

Die Proxy-Server sind nicht in der Sperrliste enthalten, daher lässt der Anbieter die Anfrage passieren

Der Vermittler leitet die Anfrage an die tatsächliche Adresse weiter, und die nationale Blockierung wird nicht aktiviert!

In der dritten der oben genannten Gruppen gibt es "weiße", "graue" und sogar "schwarze" Benutzer. Aber in allen Fällen führen die Mengen und die Art der von ihnen ausgeführten Arbeit zu einer negativen Reaktion verschiedener Ressourcen - von Suchmaschinen bis hin zu sozialen Netzwerken und Online-Shops.

Zum Beispiel müssen Marktanalysten Preise überwachen, um Analysen vorzubereiten. Dazu müssen alle Webseiten der Produkte des Online-Shops geöffnet und die Preise gemerkt werden. Morgen und übermorgen wird dieser Vorgang wiederholt, um die Preise zu vergleichen und Trends zu bestimmen.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass auf großen Plattformen die Anzahl der Produkte und Seiten mit ihren Beschreibungen viele Millionen beträgt. Daher belastet das Sammeln solcher Informationen den Webserver erheblich, was die Verwaltung nicht mag und versucht, einen solchen Besucher loszuwerden. Dafür werden Schutzprogramme entwickelt, sogenannte Anti-Spam-Algorithmen.

Die Logik ihrer Arbeit ist wie folgt: Wenn von einer IP regelmäßig oder häufig viele Anfragen eingehen, sollte diese Adresse gesperrt werden, und die empfangenen Informationspakete sollten ignoriert werden. Ähnliche Situationen treten beim Verwalten vieler Konten in sozialen Netzwerken, beim Sammeln von Daten über die Positionen von Websites in den Suchmaschinenergebnissen usw. auf.

Um solche Verbote zu umgehen, gibt es nichts Besseres, als einen Proxy-Service einzurichten und über einen Vermittler zu arbeiten. In diesem Fall "sieht" die Zielressource nicht nur einen, sondern viele Benutzer, die von verschiedenen IPs aus arbeiten. Daher wird der Anti-Spam-Algorithmus nichts Verdächtiges bemerken.

Mit Proxy oder ohne - was ist besser?

Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten, unter Berücksichtigung seiner Interessen. Wenn Sie zu einer der drei oben genannten Kategorien gehören, wählen Sie einen zuverlässigen Service aus und verbinden Sie ihn mit Ihren Geräten und Softwaretools.

Was muss getan werden, um auf die Arbeit über einen Proxy umzusteigen?

Sie müssen den folgenden schrittweisen Anweisungen folgen. Wir empfehlen, die Anweisungen zuerst vollständig zu lesen und dann mit dem ersten Schritt zu beginnen.

Einen Service auswählen und Dienstleistungen bestellen

Im Internet ist es nicht schwer, Listen kostenloser Server und Bewertungen kostenpflichtiger Dienste zu finden. Auf unserer Website finden Sie viele Bewertungen mit Gutscheincodes für 10-30% Rabatt.

Jeder Dienstanbieter hat seine eigenen Besonderheiten, aber in jedem Fall erhält der Kunde eine Liste der Proxy-Server-Parameter. Mit diesen Informationen sollten Sie die Netzwerkarbeit in den anonymen Modus gemäß einer der im nächsten Abschnitt beschriebenen Schemata umstellen.

Ein Arbeitsmodell festlegen

Je nach Bedarf und den Besonderheiten der Aufgabe können Sie die Arbeit über einen Proxy umstellen:

Alle Geräte in der Wohnung oder im Büro

Einzelnes Gerät (Laptop, Desktop, Smartphone)

Einzelne Anwendung (z.B. Browser)

Im ersten Fall werden die Änderungen in den Einstellungen des Routers oder des Unternehmensservers mit Internet-Gateway vorgenommen. Wir werden dieses Szenario nicht im Detail betrachten, sondern nur auf das Wesentliche eingehen:

Wie man einen Proxy-Service anschließt, wo man die Netzwerkeinstellungen im Router-Menü findet - das sollte aus der Anleitung des konkreten Modells hervorgehen.

Nach der Neukonfiguration leitet der Router alle Anfragen von Benutzergeräten an den Proxy weiter. Auf diese Weise müssen die Laptops, Computer und Smartphones selbst nicht neu konfiguriert werden. Diese Geräte arbeiten im gewohnten Modus, aber wenn sie über den Router mit dem Internet verbunden sind, gehen sie automatisch anonym ins Netzwerk.

Ein einzelnes Gerät wird durch Ändern der Einstellungen im Betriebssystem auf die Arbeit über den Vermittler umgestellt. Auch hier beschränken wir uns auf eine allgemeine Bemerkung, dass Sie gemäß der Anleitung des Betriebssystembenutzers vorgehen sollten. Die Essenz der vorgenommenen Änderungen besteht darin, dass nach der Neukonfiguration des Betriebssystems jede Anwendung auf diesem Laptop, Desktop oder Smartphone automatisch über den Proxy mit Internetressourcen interagiert.

In vielen, aber nicht allen Softwareprodukten besteht die Möglichkeit, die Arbeit mit dem Internet auf eine Verbindung über einen Proxy umzustellen. Betonen wir: Nur die umkonfigurierte Anwendung, z.B. der Browser, arbeitet anonym. Parallel laufende Anwendungen wie soziale Netzwerke oder E-Mail-Programme geben weiterhin ihre IP-Adresse an die angeforderten Ressourcen weiter.

Das letzte Szenario betrachten wir genauer, aber da die Anzahl der Softwareprodukte unendlich groß ist, beschränken wir uns auf zwei Beispiele.

Wie man die Proxy-Einstellungen für den Browser ändert

Als Beispiel nehmen wir den beliebten Browser Mozilla Firefox:

Klicken Sie im Hauptfenster des Programms auf die Schaltfläche "Anwendungs-Menü" (drei horizontale Balken)

Wählen Sie "Einstellungen" im Menü

Wählen Sie im geöffneten Fenster den Tab "Allgemein"

Suchen Sie den Abschnitt "Netzwerkeinstellungen" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen"

Wählen Sie in der Liste die Option "Manuelle Proxy-Konfiguration"

Geben Sie die vom Proxy-Anbieter erhaltenen Daten - Host und Port des Servers für verschiedene Protokolle (HTTP, HTTPS) - in die entsprechenden Felder ein

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an den Support des Proxy-Services.

Wie man den Undetectable-Browser konfiguriert

Der Prozess wird ausführlich in der Produkt-Dokumentation docs.undetectable.io beschrieben. In diesem Artikel beschränken wir uns darauf, auf zwei Möglichkeiten hinzuweisen, Proxy-Server-Parameter in den Undetectable-Browser einzugeben. Die erste ist ähnlich wie die oben beschriebene - die Daten werden in den entsprechenden Feldern im Profil-Einstellungsfenster eingegeben. Da es jedoch eine mühsame Aufgabe ist, Hosts, Ports und Typen sowie Logins und Passwörter für den Zugriff auf viele Server in vielen Profilen einzugeben, ist es bequemer, den Proxy-Manager zu verwenden, der mit einer formatierten Liste von Serverdaten arbeitet. Der Proxy-Manager generiert auf Knopfdruck ein Beispielvorlagendatei. Danach können Sie die erforderlichen Parameter bequem in einem Texteditor eingeben. Es ist noch einfacher, die Daten aus der Datei in die Undetectable-Browser-Profile zu übertragen - dazu müssen Sie nur auf die Schaltfläche "Importieren" klicken.

Wie man die Proxy-Service-Einstellungen überprüft

Nach der Neukonfiguration, z.B. des Browsers, ist es wichtig, die Umstellung auf die anonyme Arbeit zu überprüfen. Der Haupttest besteht darin, die IP-Adresse bei aktivierter und deaktivierter Option "Über Proxy arbeiten" zu vergleichen. Verwenden Sie eine der vielen Ressourcen, die die Benutzeradresse und andere Informationen anzeigen. Gehen Sie zum Beispiel zuerst zu whoer.net ohne Proxy und aktivieren Sie dann die Arbeit über den Vermittler. In beiden Fällen sollte whoer.net antworten und eine Seite mit Benutzerdaten anzeigen, aber die IP-Adressen werden sich unterscheiden. Im ersten Fall sollte Ihre tatsächliche Adresse angezeigt werden, im zweiten Fall die Proxy-Adresse.

Was hier nicht gesagt wird

Da wir zu Beginn versprochen haben, die Dinge in einfachen Worten zu erklären, haben wir keine Details behandelt, die nicht für alle Benutzer wichtig sind. Zum Beispiel unterscheiden sich Proxies in ihrem Grad der Anonymität. Der Vermittlungsserver leitet Anfragen immer von seiner IP-Adresse aus weiter, kann aber:

dem Empfänger sofort über die Weiterleitung informieren

über die Weiterleitung auf eine spezielle Anfrage hin informieren

den Betrieb über den Proxy in keiner Weise anzeigen

Daher sind reine anonyme Proxy-Services die dritte der genannten Kategorien. Aber auch die beiden anderen Gruppen bieten eine gewisse Anonymisierung.

Wir erwähnen auch, dass es kostenpflichtige und kostenlose Proxy-Services im Netzwerk gibt. Welche bequemer in einem bestimmten Fall zu verwenden ist, kann nur der Benutzer selbst unter Berücksichtigung seiner Aufgaben und der Zeit, die für deren Lösung benötigt wird, feststellen. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass kostenlose Ressourcen stark ausgelastet sind und ihr einwandfreier technischer Zustand nicht garantiert wird.