Top-Browser-Fingerprint-Testdienste von 2022

Heute gehen wir auf Facebook, um Kryptowährungen zu bewerben, und dann auf TikTok, um Glücksspiel zu betreiben, oder umgekehrt. Dank Anti-Detect-Browsern können wir jetzt überall und in großer Zahl unterwegs sein. Das Wichtigste ist, digitale Fingerabdrücke rechtzeitig gegen relevante auszutauschen. Aber was ist, wenn der Fingerabdruck fehlerhaft ist? Bedeutet das, dass Anti-Detects kein perfektes Werkzeug für Multi-Accounting sind?

Anfänger-Marketer und Arbitrageure, die einen zuverlässigen Anti-Detect wie Undetectable ausprobiert haben, fangen sofort an, andere anonyme Browser zu loben. Dabei sind sie überzeugt, dass Anti-Detects auf Magie basieren und wollen nicht verstehen, wie sie funktionieren. Und wenn es zu Fehlern kommt, geben sie dem Anti-Detect-Browser die Schuld an allen Problemen, weil er seine magische Kraft verloren hat. Dabei kann die Ursache für eine erfolglose Multi-Accounting-Aktivität nicht im Anti-Detect selbst liegen, sondern in einem seiner Bestandteile. Daher ist es so wichtig, den Mechanismus dieser Software zu verstehen. Andernfalls wird das "Zauberwerk" des Multi-Accountings zu einer Kopfschmerzen, für die es schwer ist, ein Heilmittel zu finden.

Können Anti-Detects auch krank werden?

Um die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge möglicher Probleme zu verstehen, die bei der Verwendung anonymer Browser auftreten können, tauchen wir in die Theorie ein. Und dann gehen wir zu einer tieferen Analyse von Fehlern, die durch Fingerabdrücke verursacht werden.

Man sollte nicht an die magische Essenz von Anti-Detects glauben. Im Wesentlichen handelt es sich um gewöhnliche Browser, mit denen man Websites besuchen, sich registrieren und sogar Erweiterungen installieren kann. Aber das ist nur für solche professionellen Werkzeuge wie Undetectable möglich.

Dennoch haben Anti-Detects eine Besonderheit, in der ihre Multi-Accounting-Kraft liegt - die Möglichkeit, Fingerabdrücke zu ersetzen und ihre Parameter zu bearbeiten. Genau dadurch ermöglichen Anti-Detect-Browser den uneingeschränkten Zugriff auf jede Website und schützen den Benutzer vor der Verfolgung seiner Aktivitäten. Aber wie funktionieren Anti-Detects? Und was haben digitale Fingerabdrücke damit zu tun?

Wie funktioniert Anti-Detect?

Jeder Anti-Detect besteht aus den folgenden grundlegenden Komponenten:

Browser-Engine - sie ist für den Datenaustausch zwischen der Anwendung und dem World Wide Web verantwortlich. Das heißt, sie ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf eine bestimmte Website.

Benutzeroberfläche - umfasst Tools zur Steuerung der Browser-Engine und zur Konfiguration der Programmparameter. Die Benutzeroberfläche anonymer Browser enthält Tools zur Verwaltung von Profilen, Proxy-Paketen und anderen spezifischen Funktionen.

Digitale Fingerabdrücke - auch als Fingerprints bezeichnet. Sie bestehen aus einer Reihe von Merkmalen, deren Kombination es Anti-Fraud-Systemen ermöglicht, die digitale Identität des Benutzers auf besonders geschützten Plattformen zu identifizieren.

Die ersten beiden Bestandteile von Anti-Detects funktionieren in der Regel ohne Fehler. Daher sind sie selten die Ursache für die Sperrung von Benutzerkonten, die für Multi-Accounting verwendet werden. Bedeutet das, dass das ganze Problem in den digitalen Fingerabdrücken liegt? Dann sollten Sie Ihre Angst vor allem Hochtechnologischen überwinden und mehr über Fingerabdrücke erfahren.

Grundlegende Konzepte von Fingerabdrücken

Digitale Fingerabdrücke sollten als ein Bestandteil betrachtet werden, dessen Parameterwerte es Online-Diensten ermöglichen, Benutzer zu identifizieren. Digitale Fingerabdrücke bestehen aus folgenden Merkmalen:

Technische Merkmale des Benutzergeräts - Betriebssystem, seine Bitzahl, Anzahl der CPU-Kerne, Taktfrequenz, Arbeitsspeicher usw.

Lokale Einstellungen - Sprache, Zeitzone, Land.

Browser - Browsertyp, Version. Und auch Parameter, die der Browser in der User-Agent-Zeile sendet.

Diese Zeichenkette ist Teil des HTTP-Headers, der von der Clientanwendung (in unserem Fall dem Browser) an den Server gesendet wird. Der User-Agent dient dazu, dem Website Informationen über Benutzereigenschaften wie Sprache, Softwaretyp und -version, Betriebssystem und regionale Einstellungen (Sprache, Zeitzone) zur Verfügung zu stellen. Diese Indikatoren ermöglichen es Websites, den bereitgestellten Inhalt für das Publikum zu personalisieren. Sie werden jedoch auch zur Identifizierung der digitalen Identität des Benutzers verwendet.

Anti-Detects werden in der Regel mit einer Sammlung von Fingerabdrücken geliefert. Die besten von ihnen, wie Undetectable, aktualisieren monatlich die Sammlung der standardmäßig bereitgestellten Fingerabdrücke. Sie enthalten auch spezialisierte Geschäfte, in denen der Benutzer die gewünschten Fingerabdrücke erwerben kann.

Darüber hinaus ermöglichen es anonyme Browser, die Werte aller Fingerabdruckparameter zu ändern. Aber um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie zumindest grundlegende Kenntnisse über den Mechanismus von Anti-Detects und die Prinzipien der Interaktion der Internetkomponenten haben. Andernfalls können Sie sowohl Proxies als auch gekaufte Konten in sozialen Netzwerken und die mit ihrer Hilfe erzielten Ergebnisse verlieren.

Wie man kein Opfer eines fehlerhaften Fingerabdrucks wird

Ein lebhaftes praktisches Beispiel, das das Ausmaß der Auswirkungen der unsachgemäßen Bearbeitung von Fingerabdrücken beschreibt, hilft, den ganzen Schmerz dieses Problems zu verstehen.

Angenommen, Sie haben beschlossen, mit Hilfe von Undetectable nicht nur ein Ticket für das Finale des Champions League zu kaufen, sondern gleich zehn. Nun, um die Kosten Ihres Besuchs zu decken und etwas Geld für Hot Dogs und eine Flasche Coca-Cola zu verdienen. Dazu tun Sie folgendes:

Registrieren Sie sich auf der Website des Anti-Detects. Laden Sie es herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Erstellen Sie ein neues Profil. Wählen Sie in den Dropdown-Listen eine relevante Konfiguration und eine User-Agent-Zeichenkette aus. Ändern Sie den Wert des Betriebssystems in Mac OS in der Zeichenkette. Fügen Sie Cookies hinzu. Tätigen Sie den ersten Ticketkauf mit diesem Fingerabdruck. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 mehrmals und kaufen Sie die nächsten Chargen von Tickets.

Und dann, in einem wunderschönen Moment, vergessen Sie, das Betriebssystem im User-Agent richtig einzustellen, und versuchen, einen Kauf zu tätigen... Aber das Anti-Fraud-System des Ticketverkaufsdienstes schläft nicht. Seine Algorithmen erkennen schnell die Diskrepanz zwischen dem Betriebssystem, das im Fingerabdruck und im User-Agent angegeben ist. Danach kommt es zum Finale der Tragödie - die Bezahlung für Ihre Unaufmerksamkeit:

Nicht gekaufte Tickets.

Gesperrtes Profil auf dem Ticketverkaufsdienst.

Eingefrorene Mittel, die für den Kauf überwiesen wurden.

In die schwarze Liste des Wallets des Zahlungssystems aufgenommen, mit dem die Tickets bezahlt wurden.

Natürlich ist eine solche Situation bei Undetectable unmöglich. Denn es ist der einzige Anti-Detect, der die Übereinstimmung der User-Agent-Werte mit den in der Konfiguration angegebenen überprüft.

In anderen anonymen Browsern ist ein solches Zusammentreffen sehr wahrscheinlich und hat entsprechend schwerwiegende Folgen. Darüber hinaus gehen einige Anti-Detects nachlässig mit den bereitgestellten Fingerabdrücken um. Daher sollten Sie immer deren Parameter überprüfen. Aber wie? Indem Sie jeden Fingerabdruck sorgfältig studieren. Und wenn es um umfangreiches Multi-Accounting geht, bei dem Hunderte von Fingerabdrücken verwendet werden?

Vertraue dem Anti-Detect, aber überprüfe die Fingerabdrücke!

Die Validierung der Werte der für den Multi-User-Zugriff verwendeten Fingerabdrücke kann auch automatisch erfolgen. Im Internet gibt es genügend spezialisierte Dienste dafür. Und wir haben für Sie die besten Tools zur Überprüfung von Fingerabdrücken ausgewählt.

Der Service gibt eine Bewertung der Anonymität und Sicherheit des verwendeten Fingerabdrucks ab. Darüber hinaus zeigt er die Werte der wichtigsten Parameter an: IP, Geolocation, Internetanbieter, Betriebssystem, Browsertyp und -version. Er überprüft auch, ob die verwendete Proxy-IP in der schwarzen Liste der IP-Adressen steht.

Ein Tool zur Überprüfung der Gültigkeit des Fingerabdrucks, das vom Undetectable-Team empfohlen wird. Deshalb ist dieser Service als Startseite in Anti-Detect festgelegt. Neben den klassischen Fingerabdrücken ermöglicht Leaks Radar auch die Überprüfung von Fingerabdrücken auf der Grundlage von Canvas, WebGL, verwendeten Schriftarten usw.

Der Service hat ein minimalistisches Design, bietet aber viele Tools zur Bewertung der Benutzeranonymität. Er überprüft auch die Qualität der Fingerabdrücke anhand vieler Parameter. Einschließlich WebRTC, Canvas und Schriftarten-basierten Fingerabdrücken. Und sogar solche spezifischen Parameter wie Flash- und Silverlight-Versionen.

Die Plattform bietet eine riesige Auswahl an Tools, mit denen der Benutzer feststellen kann, welche Informationen er beim Besuch von Websites hinterlässt. Der Service kann auch zur Überprüfung der Fingerabdruckparameter verwendet werden. Einschließlich der Werte der HTTP-Header. Dies ist eine einzigartige Funktion dieser Plattform.

Ein spezialisierter Service zur Bewertung der Qualität von Fingerabdrücken, den Undetectable-Kunden häufig verwenden. Er zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit aus. Und zeigt viele Werte der Fingerabdruckparameter an: Bildschirmauflösung, WebGL-Hash, Liste der verwendeten Schriftarten usw.

Die Plattform hebt sich nicht durch eine große Anzahl von messbaren Parametern von anderen Diensten ab. Dennoch liefert der Service eine Reihe von Daten, die auf den bekannteren spezialisierten Plattformen nicht verfügbar sind. Zum Beispiel eine Liste der aktiven Browser-Plugins, Whois-Historie nach IP und andere wichtige Informationen.

Der Service ist in erster Linie für gewöhnliche Benutzer gedacht, die die Anonymität ihres Browsers bewerten können. Die bereitgestellten Informationen können jedoch auch zur Bewertung der Fingerabdruckparameter anhand der wichtigsten Indikatoren verwendet werden.

Die Effektivität der Verwendung von Fingerabdrücken hängt nicht nur von der Richtigkeit der in ihnen angegebenen Parameter ab, sondern auch von der Qualität der Proxies. IPqualityscore ermöglicht es Ihnen, die Verfügbarkeit von IP-Adressen, die von Proxy-Anbietern bereitgestellt werden, in schwarzen Listen zu überprüfen.

Ein Tool zur schnellen Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit des Browser-Teils des Fingerabdrucks. Der Service zeigt auch detailliertere Informationen zu jedem Parameter an. Dadurch können Fingerabdrücke aufgrund dieser Merkmale nicht blockiert werden.

Schützen Sie sich vor fehlerhaften Fingerabdrücken

Anti-Detects ermöglichen eine hohe Effizienz bei Multi-Accounting-Aktivitäten auf jeder Plattform. Aber in einigen Fällen können selbst sie nicht mit dem menschlichen Faktor umgehen. Fehler bei der Bearbeitung von Fingerabdrücken verringern die Effektivität des Multi-User-Zugriffs. Um sich davor zu schützen, reicht es aus, die in Anti-Detect-Browsern verwendeten Fingerabdrücke mit den oben genannten Diensten zu überprüfen. Und erst dann können Sie die Magie von Undetectable in vollem Umfang genießen.