Обновление v2.6.0 Cookies-бот на Chromium, новый интерфейс и многое другое

Undetectable обновление браузера 2.6.0: познакомьтесь с cookies-bot и воспользуйтесь новым интерфейсом

Новый cookies-бот для прогрева Chromium профилей

Теперь cookies-бот доступен и для работы с профилями на Chromium! Функционал всё тот же: выберите профили, которые необходимо “прогреть”, укажите гео и количество сайтов. Таким образом недавно созданные профили получат cookies самых популярных сайтов в указанных гео и будут более трастовыми для антифрод систем различных сайтов. Лучше выбирать гео, соответствующие прокси. Больше о функционале бота в нашем центре знаний.

Более интуитивный

С обновлением 2.6.0 браузер Undetectable стал еще дружелюбнее в использовании.

Дизайн основных вкладок настройки профиля

Визуальная чистота поможет лучше ориентироваться в основных настройках и уменьшить нагрузку на глаза при длительной работе.

new-interface.webp

Быстрый поиск нужного окна профиля

Трудно найти окно профиля, если их запущено больше 5? Просто выберите профиль в общем списке, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню появится кнопка “To top”.

to-top.webp

Лимит сессий? - Все просто

Возникают ошибки при авторизации в Undetectable? Рядом с ошибкой появятся ссылки на центр знаний, которые помогут устранить проблему, и узнать, как сократить число неполадок в будущем.

errors.webp

Ещё удобнее

Несколько небольших, но полезных функций, которые помогут быстрее и проще работать с программой.

Копирование заметок профиля

Специальная кнопка поможет скопировать все заметки профиля меньше чем за секунду!

copy-notes.webp

Больше функционала в менеджере профилей

В контекстном меню менеджера профилей появилось 3 новые функции:

  • Кнопка для очистки данных;
  • Кнопка для закрытия профилей;
  • Возможность создать новый тег и сразу присвоить профилям. Для этого необходимо вписать несуществующий тег и нажать Enter.

Описанные функции доступны как для единичного, так и массового управления профилями. В менеджере профилей выберите необходимые профили и нажмите по ним правой кнопкой мыши, где и появятся новые функции.

manager-profiles.webp

Исправленные ошибки

  • Создание профилей из архивных конфигураций посредством API
  • Подмены Locale на MacOS
  • Исправлена проблема с размером окна расширений на системах с включенным масштабированием
  • Исправление availheight и availwidth при отключенной Window size
  • Исправление интеграции с прокси сервисом Asocks
Обход Cloudflare: Проблемы и решения
Руководства Dec 16, 2024 10 min
Обход Cloudflare: Проблемы и решения
Увеличь продажи на Авито с помощью мультиаккаунта
Руководства Dec 10, 2024 11 min
Увеличь продажи на Авито с помощью мультиаккаунта
Арбитраж трафика TikTok: Руководство по увеличению заработка
Руководства Dec 5, 2024 10 min
Арбитраж трафика TikTok: Руководство по увеличению заработка