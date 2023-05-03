Undetectable обновление браузера 2.6.0: познакомьтесь с cookies-bot и воспользуйтесь новым интерфейсом

Обновление v2.6.0 Cookies-бот на Chromium, новый интерфейс и многое другое
Новый cookies-бот для прогрева Chromium профилей
Теперь cookies-бот доступен и для работы с профилями на Chromium! Функционал всё тот же: выберите профили, которые необходимо “прогреть”, укажите гео и количество сайтов. Таким образом недавно созданные профили получат cookies самых популярных сайтов в указанных гео и будут более трастовыми для антифрод систем различных сайтов. Лучше выбирать гео, соответствующие прокси. Больше о функционале бота в нашем центре знаний.
Более интуитивный
С обновлением 2.6.0 браузер Undetectable стал еще дружелюбнее в использовании.
Дизайн основных вкладок настройки профиля
Визуальная чистота поможет лучше ориентироваться в основных настройках и уменьшить нагрузку на глаза при длительной работе.
Быстрый поиск нужного окна профиля
Трудно найти окно профиля, если их запущено больше 5? Просто выберите профиль в общем списке, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню появится кнопка “To top”.
Лимит сессий? - Все просто
Возникают ошибки при авторизации в Undetectable? Рядом с ошибкой появятся ссылки на центр знаний, которые помогут устранить проблему, и узнать, как сократить число неполадок в будущем.
Ещё удобнее
Несколько небольших, но полезных функций, которые помогут быстрее и проще работать с программой.
Копирование заметок профиля
Специальная кнопка поможет скопировать все заметки профиля меньше чем за секунду!
Больше функционала в менеджере профилей
В контекстном меню менеджера профилей появилось 3 новые функции:
- Кнопка для очистки данных;
- Кнопка для закрытия профилей;
- Возможность создать новый тег и сразу присвоить профилям. Для этого необходимо вписать несуществующий тег и нажать Enter.
Описанные функции доступны как для единичного, так и массового управления профилями. В менеджере профилей выберите необходимые профили и нажмите по ним правой кнопкой мыши, где и появятся новые функции.
Исправленные ошибки
- Создание профилей из архивных конфигураций посредством API
- Подмены Locale на MacOS
- Исправлена проблема с размером окна расширений на системах с включенным масштабированием
- Исправление availheight и availwidth при отключенной Window size
- Исправление интеграции с прокси сервисом Asocks