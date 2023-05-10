Мета Менеджер Бизнеса: Выбор King или BM для Рекламных Аккаунтов

При работе с Facebook, особенно с серыми офферами, работать классическим способом с рекламным кабинетом или Бизнес Менеджером получается не всегда. Поэтому стоит пробовать разные схемы и способы залива. Рассмотрим несколько вариантов, как можно привязывать аккаунты.

Классический способ может стать эффективным в случае, если БМ был создан некоторое время назад (то есть используется не сразу в день создания), качественно прогрет, например с него запускались белые кампании.

Риски бана остаются по-прежнему: если FB забанит Бизнес Менеджер, рекламный кабинет отключится. Поэтому можно пробовать другие схемы.

Кинг и автореги

Кинг или мамка — это качественный хорошо прогретый аккаунт с высоким трастом. Кинг как бы распространяет свой траст на другие аккаунты, и это может уменьшить риски бана.

Практикующие арбитражники советуют работать с двумя кингами: если ФБ вдруг забанит один, второй останется. На один кинг можно вязать карты, принимать права доступа на Fan Page, запускать кампании, другой иметь как запасной.

Undetectable Browser поможет в еще большей степени защитить аккаунты от бана. В него нужно завести кинг, аккаунты с Fan Page и автореги. Желательно, чтобы IP-адрес был один и тот же у каждого кинга.

К кингу можно вязать до 10 авторегов. Желательно, чтобы их гео с гео пролива. Права авторегов привязываются на кинг. Запускать кампанию можно с Fan Page.

Также можно привязать к кингу ПЗРД аккаунты с повышенным лимитом, 2 Fan Page и 3 платежки. Запускать и привязывать карты желательно со стороны аккаунтов. Если происходит разлог или нужно отредактировать кампанию, можно внести изменения через кинг с общими Fan Page.

Бизнес Менеджер и автореги

Для этой схемы понадобится качественный отфармленный аккаунт с Бизнес Менеджером. Через него нужно запросить права доступа аккаунтам-авторегам и затем дать отлежку. Привязывать автореги можно через сервисы автозалива.

Важно добавлять трастовых администраторов — аккаунты пользователей, которые не были забанены. Автореги желательно разделять между двумя Бизнес Менеджерами, чтобы избежать риска потерять аккаунты, когда забанят БМ.

Залив с лички аккаунта

Желательно использовать трастовые аккаунты — это повлияет на срок жизни самого аккаунта и кампании. Могут подойти учетные записи возрастом в несколько месяцев или год, на которых велась постоянная активность и были запущены белые кампании. Эта схема обычно хорошо работает при работе с белыми офферами.

Вывод

Чтобы обойти модерацию Facebook, важно пробовать разные схемы и способы залива. Каждую схему можно адаптировать под свои объемы и офферы. Универсальной связки, которая подходила бы всем и каждому, не существует: для каждой ситуации может подойти свой способ. Большую роль для продления жизни аккаунта играют качественные расходники — учетные записи, прокси, платежки.