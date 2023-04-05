Использование ChatGPT для арбитража: функции 2023 года и 7 ключевых примеров

Нейросеть ChatGPТ может оптимизировать время и бюджет арбитражника. При помощи искусственного интеллекта легко упрощать создание оферов, просчитывать риски и получать больше прибыли. В статье поговорим, как именно использовать ChatGPТ, чтобы получать крутой результат.

Новые возможности нейросети ChatGPT в 2023 году

В 2022 году популярной стала нейросеть ChatGPT, которая работала на версии GPT-3.5. В марте 2023 года вышла новая версия GPT-4, которая сильно улучшилась в функционале. Главное отличие четвертой версии в том, что кроме текста теперь можно отправлять нейросети изображения, звуки и видео. При этом в ответ пользователь будет получать только текст и код, другие форматы пока не доступны. Еще у GPT-4 более широкие возможности работы с текстом и она умеет сдавать экзамены на уровне отличников. Есть и недостатки: все еще не подключена к интернету, поэтому база знаний ограничивается сентябрем 2021 года, и она выдает неправду за факты. Для арбитражников из России есть еще один минус: нейросеть не работает без ВПН, а для регистрации нужно покупать виртуальную симку, потому что на русский номер не приходит код подтверждения.

7 Практических примеров использования ChatGPT для оптимизации работы арбитражника

1. Наполнить сайт контентом

Нейросеть может генерировать простые тексты: отзывы, описания товаров для карточек, подбор ключевых слов для выхода в топ выдачи. ChatGPT составляет контент-план для блога на месяц и придумывает структуру статьи.

План статьи, написанный ChatGPT

** В чем польза для арбитражника: ** можно сэкономить на контент-мейкинге. Нейросеть не сможет выдать что-то сложное или слишком осознанное, во всех текстах придется проверять

2. Разработать сайт по наброску

Есть кейс, когда разработчик сделал набросок на бумаге, загрузил изображение и получил от нейросети готовый сайт. ChatGPT 4 не страшен корявый почерк, непонятные схемы или графики.

Набросок схемы сайта

В чем польза для арбитражника: если научиться давать нейросети четкое задание, можно сэкономить на разработке лендингов.

3. Создание чат-ботов

При помощи ChatGPT можно создать собственный чат-бот с искусственным интеллектом. Он будет отвечать на вопросы, как нейросеть, сможет консультировать клиентов по продукту. С задачей справится даже гуманитарий, гайды есть в сети.

** В чем польза для арбитражника: ** можно внедрить чат-бот на сайт для общения с клиентами или настроить чат в Телеграме для прокладки в продвижении офера.

4. Определение tov текста

Нейросеть анализирует текст по доброжелательности, настроению, тональности и дает советы, какие ключевые слова добавить, чтобы контент понравился определенной группе людей.

** В чем польза для арбитражника: ** можно проверять текст на тональность, чтобы лучше попадать в настроение целевой аудитории и делать оферы персонализированее.

5. Перевод текстов

Автоматический перевод ChatGPT может конкурировать с Google Translate: нейросеть доступна почти на 100 языках мира и может переводить текст на любой из них.

** В чем польза для арбитражника: ** можно быстро и качественно переводить контент для бурж оферов на иностранный язык, в том числе на локальный диалект, чтобы реклама выглядела органично и больше конвертила.

6. Составление выводов встречи или текста

Чтобы не тратить время на чтение длинных и сложных текстов, можно поручить нейросети сделать выжимку из статьи. Для этого нужно отправить ей текст или ссылку на него, дать команду «сделай выводы». Скорее всего, в следующих версиях нейросеть сможет сокращать до смысла и видео.

** В чем польза для арбитражника: ** можно тратить меньше времени на анализ рабочих статей или самообразование, не теряя в результате.

7. Составление заданий для других нейрсетей

ChatGPT не генерирует изображения, но она может сформировать развернутое техническое задание для Midjourney или DALL-E. Для этого нужно попросить нейросеть описать какой-то объект или ситуацию максимально подробно, задать количество слов и указать, для какой нейросети ставится тз.

** В чем польза для арбитражника: ** имея доступ к ChatGPT и Midjourney или DALL-E, можно сэкономить на дизайнере.

ChatGPT — один из способов сделать работу интереснее, эффективнее и прибыльнее. От простых задач можно перейти к более сложным и автоматизировать всю работу арбитражника.