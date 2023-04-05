使用ChatGPT进行套利：2023功能和7个关键示例

2023年ChatGPT神经网络的新功能

在2022年，基于GPT-3.5版本的ChatGPT神经网络变得非常流行。在2023年3月，发布了新版本GPT-4，其功能得到了大幅改进。第四版的主要区别在于，除了文本，现在还可以向神经网络发送图像、声音和视频。然而，用户只会收到文本和代码作为回复，其他格式目前还不可用。此外，GPT-4在处理文本方面具有更广泛的能力，并且可以在优等生水平上参加考试。然而，它也存在一些缺点：它仍然无法连接到互联网，因此知识库仅限于2021年9月，而且它会将虚假信息误传为事实。对于来自俄罗斯的仲裁员来说，还有一个缺点：该神经网络无法在没有VPN的情况下工作，并且需要购买虚拟SIM卡进行注册，因为无法接收到俄罗斯手机号码的确认代码。

使用ChatGPT优化仲裁员工作的7个实际示例

1. 为网站提供内容

神经网络可以生成简单的文本，例如评论、产品描述以及用于排名靠前的关键词。ChatGPT可以为一个月的博客内容制定计划并构思文章结构。

ChatGPT编写的文章计划

对仲裁员的好处： 可以节省内容制作的成本。然而，神经网络无法生成复杂或过于深思熟虑的内容，因此在所有文本中都需要进行验证。

2. 根据草图开发网站

有一种情况是，开发人员在纸上绘制了草图，然后上传图像并从神经网络获得了一个成品网站。ChatGPT 4不会受到潦草的字迹、难以理解的图表或图形的影响。

网站草图

对仲裁员的好处： 如果能够给神经网络明确的任务，就可以节省开发着陆页的成本。

3. 创建聊天机器人

使用ChatGPT可以创建具有人工智能的自己的聊天机器人。它可以像神经网络一样回答问题，并为客户提供产品咨询。即使是非技术人员也可以完成这个任务，因为网络上有指南。

对仲裁员的好处： 可以将聊天机器人嵌入网站以与客户进行交流，或在Telegram上设置聊天以推广报价。

4. 确定文本的情感

神经网络可以分析文本的友好程度、情绪和语调，并给出建议，以添加哪些关键词以使内容受到特定人群的喜爱。

对仲裁员的好处： 可以检查文本的情感色彩，以更好地迎合目标受众的情绪，并使报价更加个性化。

5. 文本翻译

ChatGPT的自动翻译功能可以与Google Translate竞争：该神经网络几乎支持100种世界语言，并可以将文本翻译成任何一种语言。

对仲裁员的好处： 可以快速而高质量地将内容翻译为外国语言，包括当地方言，以使广告看起来更加自然，并提高转化率。

6. 撰写会议摘要或文本

为了节省阅读冗长且复杂的文本的时间，可以让神经网络为文章提供摘要。只需向它发送文本或链接，并给出“总结”的指令。很可能在以后的版本中，该神经网络还可以对视频进行摘要。

对仲裁员的好处： 可以在分析工作文章或自我学习时节省更少的时间，而不会失去结果。

7. 为其他神经网络编写任务

ChatGPT无法生成图像，但它可以为Midjourney或DALL-E编写详细的技术任务。只需要求神经网络尽可能详细地描述某个对象或情况，指定单词数量，并指定为哪个神经网络设置任务。

对仲裁员的好处： 通过访问ChatGPT、Midjourney或DALL-E，可以节省设计师的费用。

ChatGPT是使工作更有趣、更高效和更有利可图的一种方法。从简单的任务开始，可以逐渐转向更复杂的任务，并自动化仲裁员的所有工作。