Verwendung von ChatGPT für Arbitrage: 2023 Funktionen & 7 wichtige Beispiele

Neue Möglichkeiten des ChatGPT-Neuralen Netzwerks im Jahr 2023

Im Jahr 2022 wurde das ChatGPT-Neuronale Netzwerk, das auf der Version GPT-3.5 lief, populär. Im März 2023 wurde eine neue Version, GPT-4, veröffentlicht, die in ihren Funktionen erheblich verbessert wurde. Der Hauptunterschied der vierten Version besteht darin, dass neben Text nun auch Bilder, Töne und Videos an das neuronale Netzwerk gesendet werden können. Dabei erhält der Benutzer nur Text und Code als Antwort, andere Formate sind derzeit nicht verfügbar. GPT-4 bietet zudem erweiterte Möglichkeiten zur Arbeit mit Text und kann auf dem Niveau von Spitzenleistungen Prüfungen ablegen. Es gibt jedoch auch Nachteile: Es ist immer noch nicht mit dem Internet verbunden, daher ist die Wissensbasis auf den Stand von September 2021 beschränkt und es gibt Fehlinformationen. Für Arbitrageure in Russland gibt es noch einen weiteren Nachteil: Das neuronale Netzwerk funktioniert nicht ohne VPN, und für die Registrierung muss eine virtuelle SIM-Karte gekauft werden, da der Bestätigungscode nicht an eine russische Nummer gesendet wird.

7 Praktische Beispiele für die Verwendung von ChatGPT zur Optimierung der Arbeit eines Arbitrageurs

1. Website mit Inhalten füllen

Das neuronale Netzwerk kann einfache Texte generieren: Bewertungen, Produktbeschreibungen für Karten, Auswahl von Schlüsselwörtern für die Top-Suche. ChatGPT erstellt einen Content-Plan für einen Blog für einen Monat und entwickelt die Struktur eines Artikels.

Artikelplan, erstellt von ChatGPT

Vorteile für Arbitrageure: Es können Kosten für die Content-Erstellung eingespart werden. Das neuronale Netzwerk kann nichts Komplexes oder zu Bewusstes liefern, daher müssen alle Texte überprüft werden.

2. Website aus einer Skizze entwickeln

Es gibt einen Fall, in dem ein Entwickler eine Skizze auf Papier erstellt, ein Bild hochlädt und eine fertige Website vom neuronalen Netzwerk erhält. ChatGPT 4 hat keine Angst vor schlechter Handschrift, unverständlichen Diagrammen oder Grafiken.

Website-Skizze

Vorteile für Arbitrageure: Wenn man dem neuronalen Netzwerk klare Anweisungen geben kann, können Kosten für die Entwicklung von Landingpages eingespart werden.

3. Erstellung von Chatbots

Mit ChatGPT können Sie Ihren eigenen Chatbot mit künstlicher Intelligenz erstellen. Er wird Fragen beantworten wie ein neuronales Netzwerk und Kunden zu Produkten beraten können. Selbst ein Geisteswissenschaftler kann diese Aufgabe bewältigen, es gibt Anleitungen im Netz.

Vorteile für Arbitrageure: Ein Chatbot kann auf der Website implementiert werden, um mit Kunden zu kommunizieren, oder ein Chat in Telegram einrichten, um das Angebot zu bewerben.

4. Bestimmung der Tonalität von Texten

Das neuronale Netzwerk analysiert den Text hinsichtlich Freundlichkeit, Stimmung und Tonalität und gibt Ratschläge, welche Schlüsselwörter hinzugefügt werden sollten, um den Inhalt einer bestimmten Zielgruppe zu gefallen.

Vorteile für Arbitrageure: Der Text kann auf Tonalität überprüft werden, um besser auf die Stimmung der Zielgruppe einzugehen und personalisierte Angebote zu erstellen.

5. Übersetzung von Texten

Die automatische Übersetzung von ChatGPT kann mit Google Translate konkurrieren: Das neuronale Netzwerk ist in fast 100 Sprachen verfügbar und kann Text in jede dieser Sprachen übersetzen.

Vorteile für Arbitrageure: Inhalte für internationale Angebote können schnell und qualitativ hochwertig in eine Fremdsprache übersetzt werden, einschließlich lokaler Dialekte, um die Werbung organisch wirken zu lassen und die Konversion zu steigern.

6. Zusammenfassungen von Meetings oder Texten erstellen

Um Zeit beim Lesen langer und komplexer Texte zu sparen, können Sie das neuronale Netzwerk beauftragen, eine Zusammenfassung des Artikels zu erstellen. Dazu müssen Sie ihm den Text oder einen Link dazu senden und den Befehl "Erstelle eine Zusammenfassung" geben. In zukünftigen Versionen wird das neuronale Netzwerk wahrscheinlich auch Videos zusammenfassen können.

Vorteile für Arbitrageure: Es kann weniger Zeit für die Analyse von Arbeitsartikeln oder Selbstbildung aufgewendet werden, ohne dabei an Ergebnissen zu verlieren.

7. Erstellung von Aufgaben für andere neuronale Netzwerke

ChatGPT generiert keine Bilder, aber es kann eine detaillierte technische Aufgabe für Midjourney oder DALL-E erstellen. Dazu müssen Sie das neuronale Netzwerk bitten, ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Situation so detailliert wie möglich zu beschreiben, die Anzahl der Wörter angeben und angeben, für welches neuronale Netzwerk die Aufgabe gestellt wird.

Vorteile für Arbitrageure: Durch den Zugriff auf ChatGPT, Midjourney oder DALL-E können Kosten für Designer eingespart werden.

ChatGPT ist eine Möglichkeit, die Arbeit interessanter, effizienter und profitabler zu gestalten. Von einfachen Aufgaben können Sie zu komplexeren übergehen und die gesamte Arbeit eines Arbitrageurs automatisieren.