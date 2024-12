Usando ChatGPT para Arbitraje: 2023 Características y 7 Ejemplos Clave

En 2022, la red neuronal ChatGPT, que funcionaba con la versión GPT-3.5, se hizo popular. En marzo de 2023 se lanzó la nueva versión GPT-4, que ha mejorado significativamente en funcionalidad. La principal diferencia de la cuarta versión es que ahora se pueden enviar a la red neuronal imágenes, sonidos y videos, además de texto. Sin embargo, el usuario solo recibirá texto y código como respuesta, otros formatos aún no están disponibles.

Además, el GPT-4 tiene capacidades más amplias para trabajar con texto y puede aprobar exámenes a nivel de estudiantes destacados. Sin embargo, también tiene desventajas: aún no está conectado a Internet, por lo que su base de conocimientos se limita a septiembre de 2021, y proporciona información falsa como hechos. Para los arbitrajistas de Rusia, hay otra desventaja: la red neuronal no funciona sin una VPN, y para registrarse es necesario comprar una tarjeta SIM virtual, ya que el código de confirmación no se envía a números rusos.

7 Ejemplos prácticos de uso de ChatGPT para optimizar el trabajo del arbitrajista

1. Llenar un sitio web con contenido

La red neuronal puede generar textos simples, como reseñas, descripciones de productos para tarjetas, y seleccionar palabras clave para aparecer en los primeros resultados de búsqueda. ChatGPT crea un plan de contenido para un blog durante un mes y estructura los artículos.

Plan de artículo generado por ChatGPT

Beneficio para el arbitrajista: se puede ahorrar en la creación de contenido. La red neuronal no podrá generar algo complejo o demasiado consciente, por lo que todos los textos deberán ser verificados.

2. Desarrollar un sitio web a partir de un boceto

Hay casos en los que un desarrollador ha hecho un boceto en papel, ha cargado una imagen y ha obtenido un sitio web listo de la red neuronal. ChatGPT 4 no teme la escritura ilegible, los esquemas o gráficos confusos.

Boceto de un esquema de sitio web

Beneficio para el arbitrajista: si se aprende a dar instrucciones claras a la red neuronal, se puede ahorrar en el desarrollo de páginas de destino.

3. Crear chatbots

Con ChatGPT se puede crear un chatbot con inteligencia artificial. Responderá preguntas como una red neuronal y podrá asesorar a los clientes sobre el producto. Incluso un humanista puede manejar esta tarea, hay guías en línea.

Beneficio para el arbitrajista: se puede implementar un chatbot en un sitio web para comunicarse con los clientes o configurar un chat en Telegram para promocionar una oferta.

4. Determinar el tono de un texto

La red neuronal analiza el texto en términos de amabilidad, estado de ánimo y tono, y da consejos sobre qué palabras clave agregar para que el contenido sea atractivo para un grupo específico de personas.

Beneficio para el arbitrajista: se puede verificar el tono del texto para adaptarse mejor al estado de ánimo del público objetivo y hacer ofertas más personalizadas.

5. Traducción de textos

La traducción automática de ChatGPT puede competir con Google Translate: la red neuronal está disponible en casi 100 idiomas y puede traducir texto a cualquiera de ellos.

Beneficio para el arbitrajista: se puede traducir rápidamente y con calidad el contenido de las ofertas extranjeras a un idioma extranjero, incluyendo dialectos locales, para que la publicidad se vea orgánica y tenga una mayor tasa de conversión.

6. Resumir reuniones o textos

Para no perder tiempo leyendo textos largos y complicados, se puede pedir a la red neuronal que haga un resumen del artículo. Para ello, es necesario enviarle el texto o un enlace a él y dar la orden de "hacer un resumen". Es probable que en futuras versiones, la red neuronal pueda resumir incluso videos.

Beneficio para el arbitrajista: se puede dedicar menos tiempo al análisis de artículos de trabajo o al autoaprendizaje sin perder resultados.

7. Crear tareas para otras redes neuronales

ChatGPT no genera imágenes, pero puede crear una descripción detallada para Midjourney o DALL-E. Para ello, es necesario pedirle a la red neuronal que describa un objeto o situación de la manera más detallada posible, indicar la cantidad de palabras y especificar para qué red neuronal se está creando la tarea.

Beneficio para el arbitrajista: teniendo acceso a ChatGPT, Midjourney o DALL-E, se puede ahorrar en un diseñador.

ChatGPT es una forma de hacer el trabajo del arbitrajista más interesante, eficiente y rentable. A partir de tareas simples, se puede pasar a tareas más complejas y automatizar todo el trabajo del arbitrajista.