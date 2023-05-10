元业务经理：为广告账户选择King或BM

在与Facebook合作时，特别是在处理灰色报价时，使用传统的广告账户或商业管理器并不总是有效的。因此，我们应该尝试不同的方案和方法来进行投放。让我们考虑一些可能的账户绑定选项。

传统方法可能在某些情况下非常有效，例如，如果商业管理器在一段时间之前创建（即不是在创建的当天使用），并且经过了良好的预热，例如，已经运行了一些白色广告系列。

封禁的风险仍然存在：如果Facebook封禁了商业管理器，广告账户将被禁用。因此，我们可以尝试其他方案。

King和自动注册账户

King或者称为“妈妈”是一个经过良好预热且信任度高的高质量账户。King账户可以将其信任度传递给其他账户，从而降低封禁的风险。

从事仲裁的人建议使用两个King账户：如果一个被封禁，另一个仍然可用。一个King账户可以绑定多张卡片，接收Fan Page的访问权限，启动广告系列，而另一个可以作为备用。

Undetectable Browser可以进一步保护账户免受封禁。您需要在其中创建King账户、带有Fan Page的账户和自动注册账户。最好是每个King账户使用相同的IP地址。

每个King账户可以绑定多达10个自动注册账户。最好是它们的地理位置与投放地区相匹配。自动注册账户的权限将绑定到King账户上。可以使用Fan Page来启动广告系列。

您还可以将具有增加限额的广告账户、2个Fan Page和3个付款账户与King账户绑定。最好是通过账户来启动和绑定卡片。如果需要注销或编辑广告系列，可以通过具有共享Fan Page的King账户进行更改。

商业管理器和自动注册账户

对于这种方案，您需要一个经过良好农场处理的商业管理器账户。通过商业管理器账户，您需要请求自动注册账户的访问权限，然后进行休眠。可以通过自动投放服务来绑定自动注册账户。

重要的是添加可信任的管理员账户-即未被封禁的用户账户。最好将自动注册账户分配给两个商业管理器，以避免在商业管理器被封禁时丢失账户的风险。

从个人账户投放

最好使用可信任的个人账户-这将影响账户和广告系列的寿命。几个月或一年的账户可能是合适的选择，这些账户经常活动并且已经运行了白色广告系列。这种方案通常在处理白色报价时效果很好。

结论

为了绕过Facebook的审核，重要的是尝试不同的方案和投放方法。每种方案都可以根据自己的规模和报价进行调整。并不存在适用于所有人和每种情况的通用解决方案：对于每种情况，可能都有适合的方法。高质量的消耗品-账户、代理和付款账户在延长账户寿命方面起着重要作用。