Meta Business Manager : Choix entre King ou BM pour les Comptes Publicitaires

Lorsque vous travaillez avec Facebook, en particulier avec des offres grises, il n'est pas toujours possible de travailler de manière classique avec le gestionnaire de publicités ou le gestionnaire professionnel. Il est donc conseillé d'essayer différentes méthodes et schémas de chargement. Examinons quelques options pour lier des comptes.

La méthode classique peut être efficace si le gestionnaire professionnel a été créé il y a un certain temps (c'est-à-dire s'il n'est pas utilisé immédiatement après sa création) et s'il a été correctement préparé, par exemple, si des campagnes blanches ont été lancées à partir de celui-ci.

Les risques de bannissement restent les mêmes : si Facebook bannit le gestionnaire professionnel, le compte publicitaire sera désactivé. Il est donc possible d'essayer d'autres schémas.

King et autorégies

Le King ou la mère est un compte de haute qualité bien préparé avec une grande confiance. Le King étend en quelque sorte sa confiance à d'autres comptes, ce qui peut réduire les risques de bannissement.

Les arbitragistes pratiquants recommandent de travailler avec deux Kings : si FB bannit soudainement l'un, l'autre restera. On peut lier des cartes à un King, accepter des autorisations d'accès à une page de fans, lancer des campagnes, et en avoir un autre en réserve.

Undetectable Browser aidera à protéger encore plus les comptes contre le bannissement. Il faut y créer un King, des comptes avec des pages de fans et des autorégies. Il est préférable que chaque King ait la même adresse IP.

On peut lier jusqu'à 10 autorégies à un King. Il est préférable qu'ils aient la même géo que la géo du versement. Les droits des autorégies sont liés au King. Les campagnes peuvent être lancées à partir de la page de fans.

Il est également possible de lier au King des comptes de publicité avec une limite accrue, 2 pages de fans et 3 modes de paiement. Il est préférable de lancer et de lier les cartes du côté des comptes. En cas de déconnexion ou de besoin de modifier une campagne, il est possible d'apporter des modifications via le King avec des pages de fans communes.

Gestionnaire professionnel et autorégies

Pour ce schéma, un compte bien préparé avec un gestionnaire professionnel est nécessaire. Il faut demander des autorisations d'accès aux comptes autorégies via celui-ci, puis les laisser reposer. Les autorégies peuvent être liées via des services de chargement automatique.

Il est important d'ajouter des administrateurs de confiance - des comptes d'utilisateurs qui n'ont pas été bannis. Il est préférable de répartir les autorégies entre deux gestionnaires professionnels pour éviter de perdre des comptes lorsque le gestionnaire professionnel est banni.

Chargement à partir du compte personnel

Il est préférable d'utiliser des comptes de confiance - cela affectera la durée de vie du compte lui-même et de la campagne. Des comptes âgés de plusieurs mois ou d'un an, sur lesquels une activité constante a été menée et des campagnes blanches ont été lancées, peuvent convenir. Ce schéma fonctionne généralement bien lorsqu'il s'agit de travailler avec des offres blanches.

Conclusion

Pour contourner la modération de Facebook, il est important d'essayer différentes méthodes et schémas de chargement. Chaque schéma peut être adapté à vos volumes et offres. Il n'existe pas de combinaison universelle qui convienne à tous : chaque situation peut nécessiter sa propre méthode. Les consommables de qualité - comptes, proxies, modes de paiement - jouent un rôle important dans la prolongation de la durée de vie du compte.