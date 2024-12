Prolonger la durée de vie du compte Google Ads : Conseils sur les IPs, les géolocalisations, les cookies et les proxys

Pour prolonger la durée de vie d'un compte Google, il est important d'augmenter sa confiance. Lorsqu'une campagne est lancée sur un compte, elle passe par deux étapes de vérification : automatique et manuelle. Les modérateurs vérifient tous les éléments de la campagne et du compte lui-même, et les rejettent en cas de violation. Plus il y a de violations, moins la confiance est élevée.

Adresse IP, géolocalisation, cookies

Google ne bloquera pas simplement un compte sans raison. Au contraire, l'entreprise s'intéresse au confort de ses utilisateurs et travaille constamment à améliorer l'expérience utilisateur. Pour éviter un bannissement et prolonger la durée de vie d'un compte Google, il est important de prendre en compte les principes suivants :

L'adresse IP doit être blanche. Google est méfiant lorsque quelqu'un se connecte via un VPN, ces comptes attirent beaucoup d'attention. Pour éviter les risques de blocage, Undetectable Browser peut être utile. Il permet de configurer des adresses IP blanches uniques pour chaque compte. Undetectable est un allié fiable lorsque vous devez lancer des dizaines voire des centaines de campagnes à partir de différents comptes.

Google est méfiant lorsque quelqu'un se connecte via un VPN, ces comptes attirent beaucoup d'attention. Pour éviter les risques de blocage, Undetectable Browser peut être utile. Il permet de configurer des adresses IP blanches uniques pour chaque compte. Undetectable est un allié fiable lorsque vous devez lancer des dizaines voire des centaines de campagnes à partir de différents comptes. Il est préférable d'éviter les VPN. Trouver un VPN de qualité qui vous appartient est difficile. Il est fort probable que le VPN ait été utilisé par quelqu'un d'autre auparavant. Cette personne aurait pu se livrer à des activités interdites, comme le spam. Si Google constate que quelqu'un se connecte à nouveau via ce VPN, le compte sera bloqué. Pour cette raison, il est également préférable d'éviter les proxies gratuits.

Trouver un VPN de qualité qui vous appartient est difficile. Il est fort probable que le VPN ait été utilisé par quelqu'un d'autre auparavant. Cette personne aurait pu se livrer à des activités interdites, comme le spam. Si Google constate que quelqu'un se connecte à nouveau via ce VPN, le compte sera bloqué. Pour cette raison, il est également préférable d'éviter les proxies gratuits. La géolocalisation doit être constante. Si un utilisateur a utilisé un compte dans une certaine zone géographique, puis a modifié les paramètres et s'est connecté depuis une autre zone géographique, cela sera considéré comme un signal d'alarme par Google. Il faudra alors passer une vérification par numéro de téléphone, et si elle échoue, le compte sera bloqué définitivement. Il est important de se connecter depuis la même zone géographique sur un seul compte.

Si un utilisateur a utilisé un compte dans une certaine zone géographique, puis a modifié les paramètres et s'est connecté depuis une autre zone géographique, cela sera considéré comme un signal d'alarme par Google. Il faudra alors passer une vérification par numéro de téléphone, et si elle échoue, le compte sera bloqué définitivement. Il est important de se connecter depuis la même zone géographique sur un seul compte. Cookies accumulés. Google vérifie si l'utilisateur s'est connecté à d'autres services à partir de son compte, s'il s'est authentifié via Gmail. Si c'est le cas, tout va bien : plus il y a d'authentifications, mieux c'est pour la confiance. Undetectable Browser dispose d'un bot de cookies qui accumule automatiquement des cookies et accélère le farming du compte.

Vérification des campagnes

Avant de lancer une campagne, il est nécessaire de vérifier ses éléments. Souvent, des erreurs involontaires et de l'inattention sont à l'origine des rejets et des bannissements. Si ces rejets sont trop nombreux, le compte sera banni.

Voici ce qu'il est important de vérifier :

Le contenu de la landing page doit correspondre au contenu de la créativité, il ne doit pas y avoir de divergences. Par exemple, une réduction indiquée par erreur, une photo de produit incorrecte peuvent être considérées comme des divergences. Une violation flagrante se produit lorsque les liens sont inversés et que l'utilisateur est redirigé vers une landing page pour un produit totalement différent.

Par exemple, une réduction indiquée par erreur, une photo de produit incorrecte peuvent être considérées comme des divergences. Une violation flagrante se produit lorsque les liens sont inversés et que l'utilisateur est redirigé vers une landing page pour un produit totalement différent. La créativité doit respecter les règles. Il est préférable de vérifier chaque créativité avec le service Google Vision - un outil qui montre ce que les robots de vérification voient sur l'image. Il ne doit y avoir rien d'interdit.

Il est préférable de vérifier chaque créativité avec le service Google Vision - un outil qui montre ce que les robots de vérification voient sur l'image. Il ne doit y avoir rien d'interdit. Les paramètres techniques de la créativité doivent être correctement définis. Par exemple, les balises UTM. Si des erreurs sont présentes, la confiance sera également réduite.

Par exemple, les balises UTM. Si des erreurs sont présentes, la confiance sera également réduite. Le texte de la créativité doit correspondre strictement à la politique de Google. Il ne doit pas y avoir d'insultes, de tromperie, de clickbait, d'affirmations non prouvées.

Il ne doit pas y avoir d'insultes, de tromperie, de clickbait, d'affirmations non prouvées. Toutes les créativités doivent être uniques. Les matériaux promotionnels téléchargés doivent être débarrassés de leurs métadonnées. Vous pouvez vérifier l'unicité d'une image avec TinEye, supprimer les métadonnées avec Easycreo_bot ou PhotoVideoUniq_bot, et les rendre uniques avec des éditeurs graphiques.

Les matériaux promotionnels téléchargés doivent être débarrassés de leurs métadonnées. Vous pouvez vérifier l'unicité d'une image avec TinEye, supprimer les métadonnées avec Easycreo_bot ou PhotoVideoUniq_bot, et les rendre uniques avec des éditeurs graphiques. Des moyens de paiement de confiance sont liés. Les moyens de paiement doivent provenir de banques de confiance. Une autre règle importante est que la géolocalisation du moyen de paiement doit correspondre à celle du compte, des campagnes et des proxies.

Conclusion

La préparation du compte, le préchauffage et la gestion attentive des campagnes ont un impact sur l'augmentation de la confiance et la durée de vie du compte. La clé du succès pour prolonger la durée de vie d'un compte Google réside dans l'utilisation de proxies de qualité et la configuration correcte du navigateur anti-détection, et Undetectable peut vous aider dans cette tâche !