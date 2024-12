Comment prolonger la durée de vie d'un compte Facebook : stratégies de création de contenu, astuces publicitaires, réchauffement des comptes

Si un compte Facebook a une longue histoire et est constamment actif, gérant des campagnes qui ne violent rien, un tel compte a un niveau de confiance élevé. La chance augmente que les algorithmes du réseau social autorisent des limites élevées. Un autre avantage est qu'il n'est pas nécessaire de dépenser constamment de l'argent et du temps pour trouver des fournitures, réchauffer les comptes et redémarrer des campagnes. Regardons comment rendre un compte FB durable.

Réchauffer la page Fan##

Le réchauffement de compte est sans aucun doute très important, mais il est également essentiel de ne pas oublier la Page Fan. Lors de l'exploitation de plusieurs comptes, une stratégie de Page Fan avec l'aide d'un navigateur anti-détection comme Undetectable peut être utile. Un excellent outil - un bot à cookies pour un réchauffement automatique - accélérera encore plus le gain de confiance sur FB !

La page de fan et son design influent sur la confiance du compte Facebook, ainsi que sur le coût par clic ou par lead. Il est nécessaire de préchauffer la page de fan avant la campagne et pendant la campagne. Il est conseillé de publier de nouveaux articles tous les 3 jours, de lancer des activités, de stimuler les utilisateurs à laisser des likes et des commentaires. Des services de trafic motivés peuvent être utilisés, mais avec précaution et dans les limites.

Lorsque vous travaillez à réchauffer le compte, pour les publications, vous pouvez emprunter du contenu à partir de sites ayant un profil similaire, faire référence à des articles thématiques, ou les réécrire, reposter du contenu à partir de comptes d'autres blogueurs. Il est important de répondre aux commentaires : Facebook doit être convaincu que l'annonceur est une personne intéressée par les clients.

Évitez la publicité agressive

Si une annonce enfreint les règles, Facebook la rejette. Lorsqu'il y a trop de rejets se produisant fréquemment, la confiance du compte Facebook est réduite à zéro et Facebook le bannit.

Vérifiez attentivement vos créations, votre Page Fan et vos pages de destination pour d'éventuelles violations - c'est peut-être la manière la plus importante d'augmenter la durée de vie de votre compte Facebook. Il est important d'éviter les phrases susceptibles de contenir de la tromperie ou d'être mal interprétées. Par exemple, évitez de mentionner une garantie à 100 %, des chiffres irréalistes et des délais.

Lors de la préparation des supports promotionnels pour Facebook, il est nécessaire de camoufler le message auprès du public, de rendre la page de destination plus épurée, ou d'utiliser une cloaque.

Comment bien mettre en forme une page de destination

Le système vérifie attentivement le site web vers lequel mène le lien de la publicité de votre compte Facebook. Le domaine d'atterrissage doit être fiable et ne pas être blacklisté. Il existe une extension de navigateur appelée Web of Trust qui montre comment les réseaux sociaux voient et évaluent le domaine, et comment ils le considèrent comme sûr.

Il est important de placer les contacts de l'annonceur, le numéro de téléphone et l'adresse sur la page de destination. Présence obligatoire :

politiques de confidentialité ;

conditions générales de service - remboursements, livraison des produits.

Cela montrera à Facebook que l'annonceur vend des biens légitimes et s'engage à garantir la sécurité des acheteurs.

Si une cloaque est utilisée, tout devrait être spécifié de la même manière sur la page blanche.

Rendez vos créations aussi uniques que possible

Vous pouvez prendre des idées, des approches et des concepts créatifs des services de renseignement, mais il n'est pas conseillé de les copier exactement. Facebook détecte les créations non originales et rejette les campagnes, ce qui raccourcit la durée de vie du compte Facebook.

Chaque annonce doit être adaptée pour correspondre à votre offre, en ajoutant des éléments uniques. L'unicité de l'image, le nettoyage des balises meta peuvent être réalisés en utilisant Imgfactory, Mass-images, ImBatch et des outils similaires.

Respectez le principe de "un compte - une offre"

À partir d'un compte Facebook, il est nécessaire de ne lancer qu'une seule offre. Chaque offre doit avoir son propre domaine et sa propre FunPage. Facebook analyse et vérifie les produits que le compte publicise. Si deux produits ou plus sont annoncés à partir d'un seul compte, cela semble trop suspect pour Facebook.

Sortie

Le système de publicité Fb peut bannir tout compte Facebook, il n'existe pas encore de moyen universel à 100 % pour se protéger des interdictions. Cependant, vous pouvez minimiser les risques d'être bloqué en suivant nos recommandations et ainsi prolonger la vie de votre compte. Il est important d'adopter une approche globale, d'essayer plusieurs méthodes.

