Comment Cookie-Bot renforce la confiance dans le navigateur Undetectable

De nombreuses plateformes publicitaires accordent une grande importance à la confiance du compte. Si un compte est fiable, il a une durée de vie plus longue, passe plus facilement la modération et a la possibilité de faire tourner des publicités avec des budgets plus importants.

L'un des éléments constitutifs de la confiance est l'accumulation de cookies lors du farming. Le cookie bot est un outil pratique appelé Undetectable Browser, qui permet d'accumuler des cookies automatiquement pour renforcer la confiance de plusieurs comptes.

Qu'est-ce que les cookies et pourquoi les accumuler

Les cookies sont des fragments de code qui stockent des informations sur l'utilisateur et son comportement.

Les cookies peuvent contenir :

Des identifiants et des mots de passe pour l'authentification ;

Des informations sur le système d'exploitation et le navigateur ;

L'adresse IP ;

La localisation ;

Les actions et les paramètres de l'utilisateur.

Si un arbitre crée un compte et essaie de lancer immédiatement une publicité, mais que les cookies ne sont pas encore accumulés, il sera probablement bloqué. Les actions effectuées à partir d'un nouveau compte Google ou Facebook seront considérées comme suspectes. En revanche, des cookies accumulés montreront aux algorithmes de vérification que l'utilisateur est une personne normale qui visite différents sites.

Il est possible d'accumuler des cookies manuellement. Mais cela n'est pratique que si vous avez peu de comptes. Pour un grand nombre de comptes, cette approche n'est pas pratique. L'arbitre passera plusieurs heures à consulter les sites géographiquement pertinents.

Le farming n'est qu'une petite mais très importante partie de l'arbitrage. Il faut laisser du temps pour la stratégie, la créativité, l'analyse et d'autres processus commerciaux. Vous pouvez embaucher un fermier, mais il est encore préférable d'automatiser l'accumulation de cookies à l'aide d'Undetectable Browser.

Le cookie bot Undetectable Browser et ses fonctionnalités

Les fonctionnalités du bot permettent de configurer une visualisation automatique des sites pendant une période de temps choisie. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre de jours, mais il est préférable de se baser sur la logique d'un utilisateur réel pour que les visites paraissent aussi naturelles que possible.

Voici comment fonctionne le bot : il lance successivement les profils sélectionnés et les fait passer par une liste d'adresses de sites définie par l'utilisateur. Grâce au service intégré Top Websites Generator, vous pouvez simplement spécifier la géolocalisation et le nombre de sites souhaités, et le bot sélectionnera automatiquement les sites appropriés. Il est important que ces sites soient de la même géolocalisation que les comptes. Pour les réseaux sociaux et les plateformes publicitaires, il sera suspect qu'une personne en France ne visite que des sites en Thaïlande et en thaïlandais.

À l'avenir, nous prévoyons de développer les fonctionnalités du bot. Nous examinerons de plus près son interface et les fonctionnalités qui peuvent déjà être utilisées pour le farming :

Choix du moteur de navigation sur lequel les profils doivent être préchauffés. Liste déroulante pour choisir les profils et les filtres (dossiers pour travailler avec des profils locaux, tags). Liste déroulante pour choisir le type de script. Vous pouvez choisir de lancer les pages de manière aléatoire ou de les lancer dans l'ordre. Cases à cocher pour les fonctionnalités : charger ou ne pas charger les images sur les sites ou changer l'adresse IP si le lien pour changer l'IP est défini dans les paramètres du proxy. Liste déroulante pour choisir le minuteur : minuteur fixe ou aléatoire dans la limite spécifiée. Champs du Top Websites Generator intégré, qui sélectionneront des sites en fonction de la géolocalisation spécifiée. Bouton pour importer des sites à partir d'un fichier. Champ où vous pouvez remplir manuellement la liste des adresses de sites. C'est également là que les liens collectés à l'aide du Top Websites Generator ou importés à partir d'un fichier apparaîtront. Bouton pour démarrer et redémarrer le bot et afficher les journaux.

Grâce à la dernière mise à jour, le bot fonctionne désormais également avec des profils basés sur le moteur Chromium.

Pour en savoir plus sur le bot et ses options, consultez notre guide.

Conclusion

Pour un farming de qualité avant de lancer une campagne publicitaire, il est nécessaire d'accumuler des cookies. Cela renforcera la confiance du compte et lui donnera une histoire. Si un arbitre n'a qu'un seul compte, il peut accumuler des cookies manuellement en choisissant des sites et en les visitant. Mais lorsque vous avez plusieurs comptes, il est préférable d'utiliser le cookie bot Undetectable Browser. Il peut accumuler des cookies automatiquement.