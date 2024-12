Produits interdits et règles de publicité sur Facebook en 2023

Les robots de vérification de Facebook examinent attentivement les créations publicitaires et les pages de destination au moment de l'envoi de la campagne pour modération. Une fois que la publicité est diffusée, les algorithmes la contrôlent également régulièrement. Plus le compte est récent et moins il est fiable, plus les vérifications sont fréquentes et strictes. Pour obtenir un compte fiable et faciliter la modération, Undetectable Browser peut aider.

Produits et thèmes interdits en 2023

Sur Facebook, il est interdit de promouvoir des produits ou services qui sont illégaux dans le pays où la publicité est diffusée.

Il est également interdit de promouvoir :

Les produits du tabac, les cigarettes électroniques et leurs composants, tels que le papier à cigarettes.

Les substances dangereuses, les hormones de croissance, les stéroïdes anabolisants, l'éphédrine.

Les armes, y compris les armes de chasse, les explosifs, les moyens de défense personnelle.

Les articles pyrotechniques.

Les produits pour adultes, les produits pour améliorer les performances sexuelles, tels que l'agrandissement des organes génitaux.

Les micro-prêts, les prêts et les crédits d'une durée inférieure à 90 jours.

Le marketing de réseau, les enchères scandinaves, les schémas financiers.

Les services impliquant des gains malhonnêtes : vente de diplômes et de travaux universitaires, augmentation artificielle des likes, programmes d'espionnage.

Ce qui peut être annoncé, mais avec des restrictions

Facebook autorise la publicité ciblée uniquement aux utilisateurs majeurs pour :

Les produits de sevrage tabagique, de lutte contre la toxicomanie.

Les produits de chasse non liés aux armes - coffres-forts, étuis, vêtements.

Les produits et services de planification familiale, de contraception, sans mettre l'accent sur le plaisir sexuel.

Facebook autorisera les catégories de produits suivantes uniquement si la législation du pays où la publicité est diffusée ne l'interdit pas :

Les boissons alcoolisées.

Les sites de rencontres - à condition qu'ils fournissent à Facebook un document écrit autorisant la publicité.

Les casinos sous licence - à condition que le casino ait conclu un accord avec Facebook et prouvé sa légalité.

Les médicaments. Seuls les fabricants et les pharmacies en ligne peuvent les promouvoir. Ils doivent obtenir l'autorisation de Facebook, présenter des certificats et des licences.

Les médicaments en vente libre.

Les abonnements - à condition que la politique de paiement soit transparente et compréhensible.

Les services bancaires, d'assurance et financiers.

Les procédures cosmétiques, la médecine esthétique, la chirurgie plastique.

Les centres de traitement des dépendances.

Les cryptomonnaies.

Le contenu d'intérêt public et politique.

Approches interdites

Facebook interdit :

L'approche "avant et après" dans les créations publicitaires et les pages de destination.

Les campagnes publicitaires agressives.

Le ciblage discriminatoire ou provocateur.

La nudité explicite.

Les images d'actes sexuels ou d'allusions à caractère sexuel.

Le contenu choquant.

La discrimination des utilisateurs et l'utilisation de leurs données sur leur religion, leur race, leur situation financière, leur santé, leur âge, leur nom.

Les insultes, les images et le contenu qui peuvent diminuer l'estime de soi.

Le langage grossier.

Les erreurs grammaticales, orthographiques et de ponctuation.

La spéculation sur les problèmes sociaux, les catastrophes, les épidémies, les tragédies.

La violation des droits d'auteur.

La désinformation.

Il est interdit de demander des informations confidentielles sans l'autorisation officielle de Facebook : numéros et mots de passe de comptes, de cartes bancaires, d'antécédents judiciaires, de revenus, de données de passeport, de santé et de maladies, de convictions politiques et morales, de race et de nationalité, d'orientation sexuelle.

Conclusion

Facebook rejette les annonces qui enfreignent les règles. Si une tentative est faite pour promouvoir des produits interdits, Facebook peut suspendre le compte. Les règles publicitaires de Facebook évoluent, il est donc utile de consulter régulièrement leur liste et leurs nouveautés. Pour réussir la modération, il est préférable de partir d'un compte fiable. Undetectable Browser peut aider à établir cette confiance.