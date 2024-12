Mise à jour du navigateur Undetectable 2.6.0 : découvrez le cookies-bot et une nouvelle interface

Nouveau bot de cookies pour le préchauffage des profils Chromium

Maintenant, le bot de cookies est également disponible pour travailler avec les profils sur Chromium ! Les fonctionnalités restent les mêmes : sélectionnez les profils que vous souhaitez "préchauffer", indiquez la géolocalisation et le nombre de sites. Ainsi, les profils récemment créés recevront les cookies des sites les plus populaires dans les géolocalisations spécifiées et seront plus fiables pour les systèmes anti-fraude de différents sites. Il est préférable de choisir des géolocalisations correspondant aux proxys. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités du bot, consultez notre centre de connaissances.

Plus intuitif

Avec la mise à jour 2.6.0, le navigateur Undetectable est encore plus convivial à utiliser.

Conception des onglets principaux des paramètres de profil

La clarté visuelle vous aidera à mieux vous orienter dans les paramètres principaux et à réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.

Recherche rapide de la fenêtre de profil souhaitée

Difficile de trouver la fenêtre de profil si vous en avez plus de 5 ouvertes ? Il vous suffit de sélectionner le profil dans la liste générale, de cliquer avec le bouton droit de la souris et un menu contextuel apparaîtra avec le bouton "Vers le haut".

Limite de sessions ? - Tout simplement

Des erreurs se produisent lors de l'authentification à Undetectable ? Des liens vers le centre de connaissances apparaîtront à côté de l'erreur pour vous aider à résoudre le problème et à réduire le nombre de problèmes à l'avenir.

Encore plus pratique

Quelques petites fonctionnalités utiles qui vous aideront à travailler plus rapidement et plus facilement avec le programme.

Copie des notes de profil

Un bouton spécial vous permet de copier toutes les notes du profil en moins d'une seconde !

Plus de fonctionnalités dans le gestionnaire de profils

Trois nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au menu contextuel du gestionnaire de profils :

Un bouton pour effacer les données ;

Un bouton pour fermer les profils ;

La possibilité de créer une nouvelle étiquette et de l'attribuer immédiatement aux profils. Pour cela, il suffit de saisir une étiquette inexistante et d'appuyer sur Entrée.

Ces fonctionnalités sont disponibles pour la gestion individuelle et en masse des profils. Dans le gestionnaire de profils, sélectionnez les profils souhaités, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et les nouvelles fonctionnalités apparaîtront.

Erreurs corrigées