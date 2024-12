Gerente de Negócios Meta: Escolha entre King ou BM para Contas de Anúncio

Quando se trabalha com o Facebook, especialmente com ofertas cinzentas, nem sempre é possível trabalhar da maneira clássica com a conta de anúncios ou o Gerenciador de Negócios. Portanto, vale a pena tentar diferentes esquemas e métodos de carregamento. Vamos considerar algumas opções de como vincular contas.

O método clássico pode ser eficaz se o Gerenciador de Negócios tiver sido criado algum tempo atrás (ou seja, não é usado imediatamente no dia da criação) e estiver bem aquecido, por exemplo, se campanhas brancas foram lançadas a partir dele.

Os riscos de banimento ainda existem: se o Facebook banir o Gerenciador de Negócios, a conta de anúncios será desativada. Portanto, você pode tentar outros esquemas.

King e autorreguladores

King ou mãe é uma conta de alta qualidade e bem aquecida, com alta confiança. O King de certa forma compartilha sua confiança com outras contas, o que pode reduzir os riscos de banimento.

Os profissionais de arbitragem recomendam trabalhar com dois Kings: se o FB banir um deles, o outro permanecerá. É possível vincular cartões a um King, aceitar permissões de acesso à Página de Fãs, lançar campanhas, e ter o outro como reserva.

O Navegador Indetectável ajudará a proteger ainda mais as contas contra banimentos. É necessário criar um King nele, contas com Página de Fãs e autorreguladores. É desejável que o endereço IP seja o mesmo para cada King.

É possível vincular até 10 autorreguladores a um King. É desejável que suas geolocalizações sejam diferentes. Os direitos dos autorreguladores são vinculados ao King. É possível lançar campanhas a partir da Página de Fãs.

Também é possível vincular ao King contas de anúncios com limite aumentado, 2 Páginas de Fãs e 3 formas de pagamento. É desejável lançar e vincular cartões a partir das contas. Se houver logout ou se for necessário editar a campanha, é possível fazer alterações através do King com Páginas de Fãs compartilhadas.

Gerenciador de Negócios e autorreguladores

Para este esquema, será necessário uma conta bem cultivada com o Gerenciador de Negócios. Através dele, é necessário solicitar permissões de acesso às contas autorreguladoras e, em seguida, dar um tempo. É possível vincular autorreguladores através de serviços de carregamento automático.

É importante adicionar administradores confiáveis - contas de usuários que não foram banidas. É desejável dividir os autorreguladores entre dois Gerenciadores de Negócios, para evitar o risco de perder as contas quando o Gerenciador de Negócios for banido.

Carregamento a partir da caixa de entrada da conta

É desejável usar contas confiáveis - isso afetará a vida útil da própria conta e da campanha. Podem ser adequadas contas com alguns meses ou um ano de idade, nas quais houve atividade constante e campanhas brancas foram lançadas. Este esquema geralmente funciona bem ao trabalhar com ofertas brancas.

Conclusão

Para contornar a moderação do Facebook, é importante tentar diferentes esquemas e métodos de carregamento. Cada esquema pode ser adaptado às suas necessidades e ofertas. Não existe uma combinação universal que sirva para todos: para cada situação, pode haver um método adequado. Os consumíveis de qualidade - contas, proxies, formas de pagamento - desempenham um papel importante na extensão da vida útil da conta.