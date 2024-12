Aumentar a Vida da Conta do Google Ads: Dicas sobre IPs, Geos, Cookies & Proxies

Para prolongar a vida de uma conta do Google, é importante aumentar sua confiança. Quando uma campanha é lançada em uma conta, ela passa por duas etapas de verificação: automática e manual. Os moderadores verificam todos os elementos da campanha e da própria conta, rejeitando-os quando encontram violações. Quanto mais violações houver, menor será a confiança.

Endereço IP, localização geográfica, cookies

O Google não bloqueará uma conta sem motivo. Pelo contrário, a empresa está interessada no conforto e na comodidade de seus usuários, trabalhando constantemente para melhorar a experiência do usuário. Para evitar o banimento e prolongar a vida de uma conta do Google, é importante levar em consideração os seguintes princípios:

O endereço IP deve ser limpo. O Google suspeita quando alguém acessa uma conta por meio de uma VPN e presta muita atenção a essas contas. Para evitar riscos de bloqueio, o Undetectable Browser pode ser útil. Com ele, é possível configurar IPs brancos exclusivos para cada conta. O Undetectable é um aliado confiável quando se precisa executar dezenas ou centenas de campanhas de várias contas.

Sempre a mesma localização geográfica. Se um usuário trabalhou com uma conta em uma determinada localização geográfica e, em seguida, alterou as configurações e acessou de outra localização, isso será um sinal de alerta para o Google. Será necessário passar por uma verificação por número de telefone e, se não for aprovada, a conta será bloqueada permanentemente. É importante acessar uma conta a partir da mesma localização geográfica. Cookies bem estabelecidos. O Google monitora se o usuário acessou outros serviços usando sua conta, se fez login neles por meio do Gmail. Se sim, tudo está em ordem: quanto mais autenticações desse tipo, melhor para a confiança. O Undetectable Browser possui um bot de cookies que gera cookies automaticamente, acelerando o processo de criação de uma conta.

Verificação de campanhas

Antes de lançar uma campanha, é necessário verificar suas configurações. Muitas vezes, erros acidentais e falta de atenção são as causas de rejeições e banimentos. Se houver muitas rejeições desse tipo, a conta será banida.

O que é importante verificar:

O conteúdo da página de destino corresponde ao conteúdo do criativo, não deve haver divergências. Por exemplo, uma divergência pode ser uma oferta de desconto incorretamente indicada ou uma foto de um produto errado. Uma violação grave ocorre quando os links são trocados e o usuário é redirecionado para uma página de destino completamente diferente do criativo.

O criativo está em conformidade com as regras. É recomendável verificar cada criativo no serviço Google Vision, que mostra o que os robôs de verificação veem na imagem. Não deve haver nada proibido lá.

Os parâmetros técnicos do criativo devem ser corretamente definidos. Por exemplo, as tags UTM. Se houver erros nelas, a confiança também será reduzida.

O texto do criativo está em conformidade com a política do Google. Não deve conter insultos, informações enganosas, clickbait ou afirmações infundadas.

Todos os criativos são exclusivos. Os materiais promocionais enviados devem ter seus metadados removidos. É possível verificar a imagem quanto à sua exclusividade usando o TinEye, remover os metadados usando o Easycreo_bot ou o PhotoVideoUniq_bot e torná-la única usando editores gráficos.

Métodos de pagamento confiáveis estão vinculados. Os métodos de pagamento devem ter BINs de bancos confiáveis. Outra regra importante é que a localização geográfica do método de pagamento deve coincidir com a da conta, campanhas e proxies.

Conclusão

A preparação da conta, o aquecimento e o gerenciamento cuidadoso das campanhas, em conjunto, afetam o aumento da confiança e a longevidade da conta. A chave para o sucesso na extensão da vida de uma conta do Google é o uso de proxies de qualidade e a configuração correta do navegador anti-detecção, e o Undetectable pode ajudá-lo com isso!