Como prolongar a vida de uma conta do Facebook: estratégias de criação de conteúdo, dicas de publicidade, esquentar contas.

Se uma conta do Facebook tiver uma longa história e estiver constantemente ativa, executando campanhas que não violam nada, tal conta terá um alto nível de confiança. A chance aumenta de os algoritmos da rede social permitirem a execução de limites altos. Outra vantagem é que não há necessidade de gastar constantemente dinheiro e tempo para encontrar contas descartáveis, aquecer contas e reiniciar campanhas. Vamos ver como fazer uma conta do FB durar muito tempo.

Aquecendo a Página de Fãs

O aquecimento da conta é, sem dúvida, muito importante, mas também é importante não esquecer a Página de Fãs. Ao agricultar várias contas, uma estratégia de Página de Fãs com a ajuda de um navegador anti-detecção como Undetectable pode ser útil. Uma excelente ferramenta - um bot de cookies para aquecimento automático - irá acelerar ainda mais a conquista de confiança no Facebook!

A página de fãs e seu design afetam a confiança da conta do Facebook, bem como o custo por clique ou conduzir. É necessário aquecer a página de fãs antes da campanha e durante a campanha. É aconselhável publicar novas postagens a cada 3 dias, iniciar atividades, estimular os usuários a deixar curtidas e comentários. Os serviços de tráfego motivado podem ser usados, mas com cuidado e dentro dos limites.

Ao trabalhar no aquecimento da conta, para publicações, você pode recorrer a conteúdo de sites com um perfil semelhante, referenciar artigos temáticos ou reescrevê-los, repostar conteúdo de contas de outros blogueiros. É importante responder aos comentários: o Facebook deve ser convencido de que o anunciante é uma pessoa interessada nos clientes.

Evitar publicidade agressiva

Se um anúncio violar as regras, o Facebook o rejeita. Quando há muitas rejeições frequentes, a confiança da conta do Facebook é reduzida a zero e o Facebook a bane.

Verifique cuidadosamente suas criações, Página de Fãs e páginas de destino em busca de possíveis violações - esta é talvez a maneira mais importante de aumentar a vida útil da sua conta do Facebook. É importante evitar frases que possam conter engano ou serem mal interpretadas. Por exemplo, evite declarar garantia de 100%, números irreais e prazos.

Ao preparar materiais promocionais para o Facebook, é necessário camuflar a mensagem para o público, tornar a página de destino mais clara ou usar uma cloaca.

Como formatar corretamente uma página de destino

O sistema verifica cuidadosamente o site para onde o link no anúncio da sua conta no Facebook leva. O domínio de aterragem deve ser confiável e não estar na lista negra. Existe uma extensão do navegador chamada Web of Trust que mostra como as redes sociais visualizam e avaliam o domínio, e o quão seguro elas consideram que ele seja.

É importante colocar os contatos do anunciante, número de telefone e endereço na página de destino. Presença obrigatória:

políticas de privacidade;

termos e condições de serviço - reembolsos, entrega de produtos.

Isso mostrará ao Facebook que o anunciante vende produtos legítimos e está comprometido em garantir a segurança do comprador.

Se uma cloaca for usada, tudo deve ser especificado na página em branco.

Torne as criações o mais únicas possível

Você pode pegar ideias, abordagens e conceitos criativos de serviços de espionagem, mas não é aconselhável copiá-los exatamente. O Facebook detecta criativos não originais e rejeita campanhas, o que leva à redução da vida útil da conta do Facebook.

Cada anúncio precisa ser adaptado para corresponder à sua oferta, adicionando elementos únicos. A imagem de unicidade, a limpeza de meta tags podem ser feitas usando Imgfactory, Mass-images, ImBatch e ferramentas semelhantes.

Cumpra o princípio de "uma conta - uma oferta"

De uma conta do Facebook, é necessário executar não mais do que uma oferta. Cada oferta deve ter seu próprio domínio e sua própria FunPage. O Facebook analisa e verifica os produtos que a conta anuncia. Se dois ou mais produtos são anunciados a partir de uma conta, é muito suspeito para o Facebook.

Saída

O sistema de publicidade do Fb pode banir qualquer conta do Facebook, não há uma maneira universal de se proteger de proibições 100% ainda. No entanto, você pode minimizar os riscos de ser bloqueado seguindo nossas recomendações e, assim, prolongar a vida de sua conta. É importante aplicar uma abordagem abrangente, tentar múltiplos métodos.

