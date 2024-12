Como o Cookie-Bot Aumenta a Confiança no navegador Undetectable

Muitas plataformas de publicidade dão grande importância à confiabilidade da conta. Se a conta for confiável, ela terá uma vida útil mais longa, passará pela moderação com mais facilidade e terá a oportunidade de executar anúncios com orçamentos maiores.

Um dos componentes da confiabilidade é a acumulação de cookies durante o processo de farm. O Cookie-Bot é uma ferramenta conveniente do Undetectable Browser que permite acumular confiabilidade em várias contas de forma automática.

O que são cookies e por que acumulá-los

Cookies são fragmentos de código que armazenam informações sobre o usuário e seu comportamento.

Os cookies podem conter:

Nomes de usuário e senhas para autenticação;

Informações sobre o sistema operacional e o navegador;

Endereço IP;

Localização;

Ações e configurações do usuário.

Se um afiliado criar uma conta e tentar executar anúncios imediatamente sem acumular cookies, é provável que a conta seja bloqueada. As ações de uma nova conta do Google e do Facebook serão consideradas suspeitas. Por outro lado, cookies acumulados mostrarão aos algoritmos de verificação que o usuário é uma pessoa comum que visita diferentes sites.

É possível acumular cookies manualmente. No entanto, isso é conveniente apenas quando há poucas contas. Para um grande número de contas, essa abordagem não é viável. O afiliado gastará várias horas apenas para visitar os sites corretos.

O farm é apenas uma pequena, mas muito importante parte do marketing de afiliados. É necessário ter tempo para estratégia, criativos, análises e outros processos de negócios. É possível contratar um "farmer", mas é ainda melhor automatizar a acumulação de cookies com o Undetectable Browser.

O Cookie-Bot Undetectable Browser e suas funcionalidades

A funcionalidade do bot permite configurar a visualização automática de sites durante um período de tempo selecionado. É possível escolher qualquer número de dias, mas é desejável seguir a lógica de um usuário real para que as visitas pareçam o mais naturais possível.

Como o bot funciona: ele inicia os perfis selecionados um por um e os navega por uma lista de endereços de sites definida pelo usuário. Graças ao serviço integrado Top Websites Generator, é possível apenas especificar a localização geográfica e o número desejado de sites, e o bot selecionará automaticamente os sites adequados para essa localização geográfica. É importante que esses sites sejam do mesmo local geográfico das contas. Para redes sociais e plataformas de publicidade, será suspeito se uma pessoa da França visitar apenas sites da Tailândia e em tailandês.

No futuro, planejamos desenvolver as funcionalidades do bot. Vamos analisar mais detalhadamente sua interface e funções que já podem ser usadas para o "prol".

Escolha do mecanismo de navegador no qual os perfis devem ser aquecidos. Lista suspensa para seleção de perfis e filtros (pastas para trabalhar com perfis locais, tags). Lista suspensa para seleção do tipo de script. É possível escolher entre executar as páginas aleatoriamente ou em ordem. Marcadores que controlam as funções: carregar ou não carregar imagens nos sites abertos; alterar o endereço IP se o link para alterar o IP estiver definido nas configurações do proxy. Lista suspensa para seleção do temporizador: temporizador fixo ou aleatório dentro de um limite definido. Campos do Top Websites Generator integrado, que selecionarão sites com base na localização geográfica especificada. Botão para importar sites de um arquivo. Campo onde é possível preencher manualmente a lista de endereços dos sites. É nesse campo que aparecerão os links coletados com a ajuda do Top Websites Generator ou importados de um arquivo. Botão para iniciar e reiniciar o bot e visualizar os logs.

Graças à última atualização, o bot agora também funciona com perfis no núcleo Chromium.

Mais informações sobre o bot e suas opções podem ser encontradas em nosso guia.

Conclusão

Para um farm de qualidade, é necessário acumular cookies antes de iniciar uma campanha publicitária. Isso aumentará a confiabilidade da conta e dará a ela um histórico. Se um afiliado tiver apenas uma conta, ele pode acumular cookies manualmente - escolher sites e visitá-los. Mas quando há várias contas, é melhor usar o Cookie-Bot Undetectable Browser. Ele pode acumular cookies automaticamente.