Itens proibidos e regras de publicidade no Facebook em 2023

Produtos e Temas Proibidos em 2023

No Facebook, é proibido anunciar produtos ou serviços que sejam ilegais no país em que o anúncio é exibido.

Também não é permitido anunciar:

Produtos de tabaco, cigarros eletrônicos e componentes, como papel de cigarro.

Substâncias perigosas, hormônios de crescimento, esteroides anabolizantes, efedrina.

Armas, incluindo armas de caça, explosivos, dispositivos de autodefesa.

Pirotecnia.

Produtos adultos, produtos para aumento de órgãos sexuais, por exemplo.

Microempréstimos, empréstimos e créditos com prazo de até 90 dias.

Marketing de rede, leilões escandinavos, esquemas financeiros.

Serviços que envolvam obtenção de benefícios de forma desonesta: venda de diplomas e trabalhos acadêmicos, compra de curtidas, programas espiões.

O que pode ser anunciado, mas com restrições

O Facebook permite anunciar apenas para usuários maiores de idade:

Produtos para tratamento de dependência de tabaco e drogas.

Produtos para caça não relacionados a armas - cofres, coldres, roupas.

Produtos e serviços para planejamento familiar, contracepção - sem ênfase no prazer sexual.

O Facebook permitirá os seguintes grupos de produtos apenas se a legislação do país em que o anúncio é exibido não impuser restrições:

Produtos alcoólicos.

Sites de relacionamento - desde que forneçam ao Facebook um documento por escrito autorizando a publicidade.

Cassinos licenciados - desde que o cassino tenha chegado a um acordo com o Facebook e comprovado sua legalidade.

Medicamentos. Eles só podem ser anunciados por fabricantes e farmácias online. Eles devem obter permissão do Facebook, apresentar certificados e licenças.

Medicamentos sem receita.

Assinaturas - desde que a política de pagamento seja transparente e compreensível.

Serviços bancários, de seguros e financeiros.

Procedimentos cosméticos, medicina estética, cirurgias plásticas.

Centros de tratamento de dependência.

Criptomoeda.

Conteúdo de interesse público e político.

Abordagens Proibidas

O Facebook proíbe:

Abordagem "antes e depois" em criativos e páginas de destino.

Campanhas publicitárias agressivas.

Segmentação para discriminação ou provocação.

Conteúdo nu.

Imagens de atos sexuais ou insinuações sexuais.

Conteúdo chocante.

Discriminação de usuários e referência a sua religião, raça, situação financeira, saúde, idade, nome.

Insultos, imagens e conteúdo que possam diminuir a autoestima.

Linguagem imprópria.

Erros gramaticais, ortográficos e de pontuação.

Exploração de problemas sociais, catástrofes, epidemias, tragédias.

Violação de direitos autorais.

Desinformação.

Não é permitido solicitar informações confidenciais sem permissão oficial do Facebook: números e senhas de contas, cartões bancários, antecedentes criminais, renda, dados de passaporte, saúde e doenças, crenças políticas e morais, raça e nacionalidade, orientação sexual.

Conclusão

O Facebook rejeita anúncios que violam as regras. Se houver uma tentativa de anunciar produtos proibidos, o Facebook pode banir a conta. As regras de publicidade do Facebook estão em constante mudança, portanto, é útil revisar regularmente a lista e as atualizações. Para passar pela moderação com sucesso, é melhor começar com uma conta confiável. O Undetectable Browser pode ajudar a construir essa confiança.