Evite Bloqueios do Facebook: Guia para Parar Palavras-Chave e Reforçar Perfis

Стopp-words - são combinações de palavras que por padrão estão na lista negra do Facebook. A rede social apenas parcialmente alerta sobre essas palavras em suas regras. Muitas frases só podem ser entendidas como não recomendadas através da experiência. Vamos ver que palavras são essas.

Stop-words que podem aparecer em anúncios de ofertas

O Facebook identifica stop-words no criativo, no texto, na narração e as reconhece se estiverem escritas em uma imagem. Devido ao uso de tais frases, o FB pode bloquear uma campanha publicitária ou iniciar uma verificação da conta.

Quanto mais confiável o perfil, mais fácil será passar pela moderação. O Navegador Indetectável protegerá de forma confiável contra proibições, ajudará a aumentar a confiança da conta e a iniciar várias contas.

As stop-words são relevantes para qualquer idioma. O Facebook as reconhece em diferentes formas, casos, declinações, por exemplo, se for escrito "emagreça" em vez de "emagrecimento", isso também é uma stop-word.

Stop-words nas verticais de finanças, criptomoedas, jogos de azar, apostas:

cassino;

sem risco;

renda;

lucro;

ganhar;

bitcoin;

criptomoeda;

trading;

opções binárias;

tokens;

investimento;

remoto;

trabalho;

trabalho extra;

estou oferecendo trabalho;

sem formalidades;

crédito;

penhor;

passivo;

comprar;

ficar rico;

dinheiro vivo;

em casa;

de graça;

ganhar;

entrada;

conteúdo.

Ofertas semelhantes podem ser promovidas como um artigo informativo sobre educação financeira, por exemplo: "Aprenda 5 hábitos que ajudarão você a gerenciar seu orçamento familiar corretamente".

Stop-words na vertical de saúde:

emagrecimento;

remoção;

eliminação;

cure-se;

rápido;

sem dor;

dieta;

magro;

perder peso;

cheio, gordo;

depressão;

estresse;

medo;

anorexia;

bulimia.

O Facebook também pode bloquear anúncios se houver prazos específicos mencionados, como "perca peso em 5 dias".

As stop-words podem ser substituídas por formulações neutras e positivas, apelando aos sentimentos, sensações e emoções do cliente, à forma como a qualidade de vida dele será melhorada. Por exemplo, em vez de "perca peso em 5 dias", é permitido usar a frase "sinta-se magro e tonificado neste verão!".

Quais outras palavras e frases são consideradas proibidas

O que mais é inaceitável:

todas as palavras relacionadas a linguagem obscena, palavrões;

frases sobre o tratamento de doenças incuráveis;

qualquer comparação antes e depois - em imagens, textos;

palavras escritas apenas em letras maiúsculas (CAPS LOCK);

frases relacionadas a apelos de natureza política;

menção a figuras públicas dos EUA, como o presidente Trump;

palavras relacionadas a temas adultos, como "quente", "prazer";

abordagens pessoais e menção a características das pessoas, como "Alexandre, você quer comprar um relógio?", "Produto para quem tem 25 anos", "Você quer conhecer uma garota negra?";

palavras relacionadas a epidemias, coronavírus;

palavras e frases sobre temas controversos - feminismo, orientação sexual, body positive, religião, psiquiatria, teorias da conspiração, política, discussão de discriminação.

O Facebook permite pedidos de inscrição ou curtidas apenas em postagens pessoais. Se a postagem for publicitária, é necessário evitar essas frases de parada:

compartilhe esta postagem;

comente, deixe um comentário;

curta;

siga;

deixe seu e-mail;

marque um amigo;

clique aqui;

salve isso.

O FB bloqueará anúncios que contenham palavras e frases que pressionem os usuários. Exemplo:

apresse-se;

apenas hoje;

está acabando em breve;

tempo limitado;

restam apenas N dias;

as portas estão prestes a fechar.

Conclusão

É desejável verificar os criativos em busca de stop-words antes de carregá-los na conta de publicidade. Se houver frases proibidas neles, a moderação rejeitará o anúncio e poderá bloquear a conta. Rejeições frequentes levam a proibições e redução de confiança. Nas suas regras, o FB não lista todas as palavras da lista negra, portanto, se você não conseguir iniciar, a razão pode ser o uso de uma frase desse tipo. Nesse caso, o criativo precisa ser substituído.