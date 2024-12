Maximize a Eficiência com as Ferramentas Gratuitas do Undetectable Browser: Leaksradar, Gerador de Websites e Conversor de Cookies

No menu principal do Navegador Indetectável, na seção "Recursos", são apresentados três serviços: Leaksradar, Gerador de Sites e Conversor de Cookies. Vamos analisar para que esses serviços são necessários e como eles podem ajudar os profissionais de arbitragem.

Leaksradar - permite verificar a substituição do navegador

Este serviço gratuito permite que qualquer pessoa saiba que informações os diferentes sites estão obtendo sobre ela. O Leaksradar também fornece recomendações para aumentar a anonimidade.

Com o Leaksradar, qualquer profissional de arbitragem pode descobrir se os anunciantes, redes sociais e criminosos podem identificá-lo.

Qualquer visitante de um site pode ser identificado por:

cookies;

endereço IP;

resolução da tela;

versão do sistema operacional;

fontes;

números de identificação de hardware;

carga da bateria.

As vantagens do serviço são:

O Leaksradar mostra informações precisas que outros sites obtêm: navegador, endereço IP, provedor de internet, idioma, WebGL, WebRTC, localização geográfica, Canvas.

Verificações interativas que apontam problemas nas configurações do navegador. Isso evita o bloqueio de sites que detectam esses problemas.

Recomendações para alterar configurações e instalar extensões para ocultar as informações que os sites obtêm.

Interface intuitiva. Os dados podem ser visualizados em uma única página.

O Leaksradar permite proteger-se contra anúncios persistentes, hackers e bloqueios em várias plataformas. Também é possível testar navegadores privados em busca de vazamentos usando esse serviço.

Gerador de Sites - cria rapidamente uma lista de sites para bots

O Indetectável possui um bot de cookies inteligente. Com sua ajuda, o processo de obtenção de cookies é automatizado, economizando horas para o profissional de arbitragem, que não precisa visitar sites específicos para cada conta.

É possível carregar manualmente uma lista de sites necessários ou usar o conveniente gerador de sites.

O gerador de sites populares é um serviço que cria listas aleatórias de sites populares de acordo com a localização geográfica em que a campanha será executada. As listas geradas podem ser usadas para aquecer perfis de navegador, coletar cookies por meio de scripts ou em bots de cookies.

O gerador de sites já está integrado ao bot de cookies, portanto, basta selecionar a localização geográfica e os perfis para os quais os cookies devem ser coletados.

O bot executará os perfis em modo headless e abrirá as páginas da lista de acordo com as configurações. Ele pode permanecer em cada site por um determinado tempo e realizar navegações internas.

Conversor de Cookies - converte cookies do formato NETSCAPE para JSON

Este conversor gratuito converte rapidamente cookies do formato NETSCAPE para JSON para importação em extensões ou navegadores anti-detecção. Essa ferramenta é útil para profissionais de arbitragem, webmasters, especialistas em SEO e gerentes de SMM. Com esse serviço, o lançamento de contas do Facebook, a configuração de campanhas publicitárias e a otimização de mecanismos de busca se tornam mais eficientes e rápidos.

Os arquivos de cookies são usados no processo de farming. Antes de registrar uma conta, é necessário obter cookies para criar um histórico. Isso aumentará a confiabilidade da conta e reduzirá o risco de bloqueio.

Para obter cookies, o Indetectável fornece a ferramenta de bot de cookies. Ele visita automaticamente os sites necessários, economizando tempo para o profissional de arbitragem.

Os cookies obtidos são exportados em formato JSON e, em seguida, transferidos para o navegador anti-detecção para farming. Para transferir uma conta do Facebook comprada na loja para o perfil criado, também é necessário importar os cookies. Normalmente, esses arquivos estão no formato Netscape e, para convertê-los rapidamente em JSON, nosso conversor é necessário. O formato JSON para cookies é universal e compatível com todos os navegadores anti-detecção e extensões.

Como usar o conversor:

Cole os cookies no formato Netscape no campo superior.

Clique em "Converter".

Obtenha o resultado em JSON no campo inferior.

Conclusão

O Indetectável oferece ferramentas úteis que visam reduzir o tempo do profissional de arbitragem, eliminar tarefas repetitivas e aumentar os lucros. Utilize nossos serviços gratuitos integrados - Leaksradar, Gerador de Sites e Conversor de Cookies - para levar seu negócio a um novo nível!