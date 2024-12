Undetectable Atualização do navegador 2.7.0: Melhores Impressões Digitais e Nova API

É mais difícil identificar você

Esta atualização traz uma série de melhorias e recursos importantes. O núcleo do Chromium foi atualizado para a versão 113. Agora você pode escolher a CPU e a memória para o seu navegador, em vez de usar os dados das configurações, substituir as fontes diretamente no núcleo do navegador e mascarar a impressão digital do navigator.gpu. Além disso, foram feitas melhorias na substituição do Bluetooth API e na geolocalização. Todas essas mudanças contribuem para aumentar o nível de anonimato, tornando o navegador indetectável ainda mais eficiente como uma ferramenta para contornar sistemas de detecção e rastreamento.

Atualizado o núcleo do Chromium para a versão 113

O uso de versões desatualizadas do núcleo do navegador levanta suspeitas nos sistemas antifraude, uma vez que as novas versões do Chrome se espalham rapidamente entre bilhões de usuários em todo o mundo. A atualização do núcleo do navegador no Undetectable mantém sua eficácia como uma ferramenta de proteção da privacidade na Internet.

Escolha a CPU e a memória

Agora, ao criar um perfil de navegador, você pode substituir os valores da CPU e da memória por qualquer um disponível na lista fornecida. Isso abre amplas possibilidades de personalização, permitindo emular diferentes configurações de hardware e criar impressões digitais digitais exclusivas.

Substituição de fontes dentro do núcleo do navegador

A substituição de fontes ocorre diretamente dentro do núcleo do navegador, e não por meio de JavaScript. Isso significa que cada perfil de navegador pode ter um conjunto único de fontes, sem chances de vazamentos acidentais, proporcionando ainda mais personalização. Essa abordagem complementa o conceito geral do navegador indetectável, aumentando suas capacidades de contornar sistemas de reconhecimento e melhorando a anonimidade do usuário no espaço online.

Mascaramento do navigator.gpu

A partir do Chrome 113, foi introduzida uma nova funcionalidade relacionada ao mascaramento da impressão digital do navigator.gpu. O navigator.gpu é uma API que fornece informações sobre as capacidades gráficas do dispositivo, como placa de vídeo e suporte WebGL. O mascaramento dessa impressão digital no navegador permite alterar os dados fornecidos sobre o hardware gráfico, tornando-os mais exclusivos e criando uma trilha digital mais complexa e única.

Melhorias na substituição do Bluetooth API e na geolocalização

Foram feitas melhorias na substituição do Bluetooth API. Elas afetam as configurações do Bluetooth para diferentes sistemas operacionais, como Android e macOS. Agora, o Bluetooth estará sempre ativado para esses sistemas. Em relação ao sistema operacional Windows, foi adicionada uma melhoria adicional, que consiste em atribuir um valor aleatório à configuração do Bluetooth.

Novos recursos na API /profile/create

Novos recursos com seleção de CPU e memória também foram adicionados à API. Além disso, você pode especificar a resolução da tela e a versão específica do Windows ao criar um perfil. Saiba mais sobre os novos recursos da API em nossa documentação.

Ainda mais conveniente

Novo design das configurações de perfil padrão

Simplificamos a interface das configurações padrão. Agora, as impressões digitais de rede e sistema são configuradas em uma única guia, semelhante à janela de criação de novos perfis. O campo para inserir idiomas adicionais foi removido.

Colar como humano

A função "Paste like human" foi adicionada para perfis que funcionam no Chromium. Essa função emula o comportamento humano ao colar texto, criando uma trilha de uso do navegador mais realista e natural. Para usar essa função, clique com o botão direito do mouse no campo desejado, selecione "Paste like human" e o navegador indetectável ajustará automaticamente a velocidade e as pausas ao colar o texto, tornando-o mais semelhante ao comportamento natural do usuário e reduzindo a probabilidade de detecção de ações automatizadas.

A função também suporta a combinação de teclas "Ctrl + V".

Notificações e permissões de sites

Foi adicionada uma funcionalidade importante que permite controlar notificações e outras permissões solicitadas por sites. Agora você pode ativar ou desativar notificações, acesso ao microfone, câmera, geolocalização e outras capacidades dos sites diretamente em seus perfis de navegador. Sem necessidade, não recomendamos conceder acesso à câmera ou ao microfone, pois as informações desses dispositivos não serão mascaradas.

Bloqueio da instalação de extensões do registro do Windows

O Chromium, assim como qualquer outro navegador baseado nele, tem a capacidade de buscar extensões no registro do Windows. Por exemplo, se o Google Drive estiver instalado no sistema, cada novo navegador no sistema tentará instalar a extensão do Google Drive. Como resultado, em cada novo perfil, surgiam perguntas sobre a instalação de extensões do registro. Para reduzir o ruído visual e a rotina, desativamos o acesso ao registro.

Outras melhorias menores

Adicionada pesquisa por ID de configuração no gerenciador de configurações.

No gerenciador de proxy e no gerenciador de perfis, foram adicionados o tempo de modificação e o tempo de criação (além da data).

Adicionado salvamento do estado da caixa de seleção "Use Ip change link" no bot.

Bugs corrigidos