Undetectable Atualização do navegador 2.6.0: conheça o cookies-bot e experimente a nova interface

Novo bot de cookies para aquecimento de perfis do Chromium

Agora o bot de cookies está disponível para trabalhar com perfis no Chromium! A funcionalidade é a mesma: selecione os perfis que deseja "aquecer", especifique a localização geográfica e a quantidade de sites. Dessa forma, os perfis recém-criados receberão cookies dos sites mais populares na localização geográfica especificada e serão mais confiáveis para os sistemas antifraude de vários sites. É melhor escolher uma localização geográfica correspondente aos proxies. Saiba mais sobre a funcionalidade do bot em nosso centro de conhecimento.

Mais intuitivo

Com a atualização 2.6.0, o navegador Undetectable ficou ainda mais amigável para uso.

Design das principais guias de configuração de perfil

A clareza visual ajudará a se orientar melhor nas configurações principais e reduzir a carga nos olhos durante o trabalho prolongado.

Pesquisa rápida da janela de perfil desejada

É difícil encontrar a janela de perfil quando há mais de 5 abertas? Basta selecionar o perfil na lista geral, clicar com o botão direito do mouse e no menu de contexto aparecerá o botão "Para o topo".

Limite de sessões? - Tudo simples

Está tendo erros ao fazer login no Undetectable? Ao lado do erro, aparecerão links para o centro de conhecimento que ajudarão a resolver o problema e aprender como reduzir o número de falhas no futuro.

Ainda mais conveniente

Algumas pequenas, mas úteis, funções que ajudarão a trabalhar mais rápido e fácil com o programa.

Copiar notas do perfil

Um botão especial ajudará a copiar todas as notas do perfil em menos de um segundo!

Mais funcionalidades no gerenciador de perfis

No menu de contexto do gerenciador de perfis, foram adicionadas 3 novas funções:

Botão para limpar dados;

Botão para fechar perfis;

Possibilidade de criar uma nova tag e atribuí-la imediatamente aos perfis. Para isso, basta digitar uma tag inexistente e pressionar Enter.

As funções descritas estão disponíveis tanto para o gerenciamento individual quanto em massa de perfis. No gerenciador de perfis, selecione os perfis desejados e clique com o botão direito do mouse sobre eles, onde as novas funções aparecerão.

Erros corrigidos