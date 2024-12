Integrar a API Undetectable com Selenium, Puppeteer & Playwright

Undetectable oferece uma variedade de ferramentas para simplificar a implementação de um mecanismo de acesso multi-conta bastante complexo. No entanto, essas capacidades não são suficientes quando se trata de atividades em grande escala, envolvendo centenas de impressões digitais, contas e configurações. Portanto, em tais condições extremas, é melhor se precaver e simplificar sua vida profissional com o uso de ferramentas especializadas de automação de processos. É exatamente para esses casos que o Undetectable possui uma API nativa.

API do navegador anti-detecção: integração com Selenium, Puppeteer e Playwright para automação

A API do navegador anti-detecção é mais comumente usada para integração com as seguintes soluções de automação:

Puppeteer - uma biblioteca Node.js projetada para automação de processos em navegadores baseados no mecanismo Chromium. Para isso, a biblioteca utiliza a interface de programação Chrome DevTools Protocol.

Playwright - outra biblioteca Node.js desenvolvida pela Microsoft. É usada para automação e teste multi-navegador no Chrome, Firefox e WebKit.

A interação por meio da API envolve a troca de dados entre dois aplicativos: o Undetectable e a ferramenta de automação. Para isso, é necessário abrir o anti-detector, que iniciará um servidor na porta local através do qual a transferência de informações será realizada. Por padrão, o servidor local usa a porta 25325. No entanto, é possível ativar e usar outra porta nas configurações da ferramenta.

A interação ocorre por meio do host local (localhost). Portanto, em seu script de automação, você poderá se comunicar com o programa Undetectable através do IP 127.0.0.1.

Para obter mais informações sobre a configuração e o uso do anti-detector e da ferramenta de automação, consulte a base de conhecimento do programa.

Dessa forma, todos os dias abrimos novas possibilidades para você com o Undetectable. Agora você poderá não apenas trabalhar habilmente com as funcionalidades de anti-detecção, mas também automatizar o processo de teste de perfis e executar outras tarefas rotineiras.